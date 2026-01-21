【2月2日(月)～19:00開催】AI・Web3時代のクリエイター交流｜渋谷・KOBUSHI BEERで業界横断ミートアップ

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。そして今回、2026年2月2日(月)19:00～クリエイターだけでなくクリエイターと繋がりを作りたい方のための交流イベントを開催すると発表した。

2026年2月2日(月)19:00～渋谷クリエイター交流会～渋谷のクラフトビールバーで繋がる

【2月2日(月)19:00～21:00】渋谷クリエイター交流会～渋谷のクラフトビールバーで繋がる/ 幹事 :近藤 勝(アイダックデザイン 副社長)

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4794548/view

クラフトビール片手に、次の仕事とアイデアが生まれる夜

年度末を見据え、クリエイティブ人材との接点づくりが加速するこの時期に、渋谷のクラフトビールバーでクリエイター交流会を開催します。幹事はアイダックデザイン 副社長 近藤 勝氏。デザイナー、映像、Web、広告などのクリエイターはもちろん、クリエイターとつながりたい広告代理店・事業会社の方も大歓迎です。堅苦しい名刺交換はなし。美味しいクラフトビールを囲みながら、作品の話、アイデアの種、これからのクリエイティブをざっくばらんに語るカジュアルな場です。年齢・性別不問、初参加でも自然に会話が広がります。過去開催では約30名が参加し、実際に仕事につながった事例も多数。新しい出会いが、次の案件やコラボを生むきっかけに。人脈づくりと情報交換を一度に叶えたい方に最適な一夜です。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年2月2日(月) 19:00～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加費

参加費 1ドリンク付 2,200円 (事前決済)

参加費 1ドリンク付 3,000円(当日支払)

※お名刺を受付にて2枚ご提出いただきますのでご用意ください。

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4794548/view

注意事項

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

保険、投資不動産、ブローカーなどの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

幹事のご紹介

株式会社アイダックデザイン 副社長 近藤 勝

長崎県生まれ。21歳で長崎から東京へ自転車で上京し、1999年に2名でアイダックデザインを創業。出版業界全盛期には雑誌デザインを主軸に月100冊近くの制作を手がけ、未経験者の育成と実践を通じて組織基盤を構築し、事業を拡大。現在は創業26年目を迎えグループ全体で150名規模へ成長。Web、DTP、パッケージ、取材編集、システム開発まで一気通貫で提供する体制を確立しクリエイティブを経営資源としてクライアントの成果に直結させることを強みとする。現在も多数のメディアを手がけるほか、注力する雑誌「Iolite（アイオライト）」では、Web3、AI、メタバースなど先端技術領域を扱い次世代ビジネスの可能性を発信。

https://www.aidac.co.jp/

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

KOBUSHI BEERのラインナップ

【KOBUSHI MARKETING合同会社】

https://kobushi.marketing/

【KOBUSHI BEER】

https://kobushi.beer/

【イベント・セミナー・交流会】

https://kobushi-beer.peatix.com/

【KOBUSHI MARKETINGの顧客事例】

https://kobushi.marketing/category/interview/

【KOBUSHI BEER 通販サイト】

https://kobushibeer.stores.jp/

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や4,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponcer/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/