「地震に強い収納」を、もっと気軽に。省スペースで自転車を保管できる、8点支持の突っ張りラック「バイシクルハンガー2（DDS630-BK）」が新価格へ
ビーズ株式会社
バイク用品ブランド「DOPPELGANGER（ドッペルギャンガー）」は、販売中の「バイシクルハンガー2 DDS630-BK」について、2026年1月26日（月）より卸価格の値下げを実施いたします。
・室内に自転車を置きたいが、床が狭くなってしまう
地震時の転倒リスクを抑える「8点支持構造」
床を占有しない「垂直収納」で、空間が広がる
自転車を床置きする必要がなくなるため、
自転車＋周辺ギアをまとめて収納
スチール製フレームと塗膜の厚い粉体焼付塗装は従来通り。
本改定により、市場での予想実勢売価は12,000円（税込）前後となり、 「自転車を省スペースかつ安全・安心に保管したい」ユーザーにとって、より導入しやすい価格帯を実現しました。
■ ユーザーにとっての最大のメリット
「省スペース」「安全」「始めやすさ」を同時に叶える
・地震時の転倒が心配
そんな悩みを、突っ張り式・8点支持構造で解決します。
「DDS630-BK」は、縦方向の空間を活かして自転車とギアをまとめて収納できるラックです。
天井4点＋床4点、合計8箇所で突っ張る構造により、
自転車を掛けた状態でも高い安定性を確保。
大切な自転車の転倒リスクを削減します。
室内の足元スペースを有効活用できます。
限られた空間でも、「置けない」を「置ける」に変える設計です。
ヘルメット、シューズ、メンテナンス用品などを同一ラックに集約。 「保管」「準備」「片付け」が一箇所で完結し、趣味の動線をスムーズにします。
■ 価格が下がっても、タフさは変わらない
傷やサビに強く、長く使えることで、結果的にコストパフォーマンスにも優れます。
■ 価格改定概要
対象製品：DOPPELGANGER バイシクルハンガー2
型番：DDS630-BK
価格改定日：2026年1月26日（月）
希望小売価格：オープン価格
新・予想実勢売価：12,000円（税込）前後
製品ページ：https://www.doppelganger.jp/product/dds630-bk/