ボランティア募集情報サイト「activo」登録団体数1万件突破

国内最大級のボランティア募集情報サイト「activo（アクティボ）(https://activo.jp/)」を運営する株式会社activo（本社：京都府京都市・代表取締役：小澤佳祐）は、NPO法人等の社会課題に取り組む非営利団体の登録数が1万件を突破したことをお知らせいたします。

▨ 10年でactivoに登録した非営利団体数は12.9倍

2013年1月に、ボランティアを募りたい非営利団体と、ボランティア活動に参加したい個人をつなぐボランティア募集情報サイト「activo」を公開して以来、activoに登録する非営利団体の登録数は右肩上がりに増加。約10年前と比較（※1）すると12.9倍に増え、2026年1月12日で、登録団体数は1万件を突破いたしました。

※1）2015年末時点の累計数と2026年1月12日時点の累計数の比較

内閣府の調査によると、2025年11月末時点のNPO法人の認証法人数は49,196件で、2017年の51,866件をピークに減少傾向にあります。（※2）

※2）出典元：内閣府NPOホームページ「NPO統計情報『認証・認定数の遷移』」（2025年11月30日現在）https://www.npo-homepage.go.jp/about/toukei-info/ninshou-seni

登録団体数1万件突破は、国内最大級のボランティア募集情報サイト「activo」の成長を物語ると同時に、「ボランティアの力」を求める非営利団体数が多いという現状の現れでもあります。

ボランティア募集最多は「子ども・子育て支援」、地域活性の「まちづくり」も

団体の活動ジャンルごとのボランティア募集件数をみると、圧倒的に多いのが「子ども・子育て支援」で、10年前の2015年当時累計337件だった子ども支援系のボランティア募集件数は、2025年には3,986件と11.8倍に増加しています。

経済格差の拡大は子どもたちの生活や体験、学力の差にもつながっていきます。多様性は認められつつもまだまだ同調圧力の強い日本社会で、生きづらさを感じる子どもたちも増しており、子ども食堂や居場所づくり、学習支援、体験支援など、未来を担う子どもたちへの様々な支援活動が求められていることがわかります。

子ども・子育て支援関連ボランティア募集例

次いで多いのが「まちづくり活動」のボランティア募集で、10年前比較で10.4倍に増加。超高齢化・人口減少、担い手不足などを背景に、地方創生・地域活性化の需要は高まり続けており、地域のお祭の運営や、防災・防犯のパトロールや啓発活動、空き家問題の調査など、多岐にわたる団体がボランティアの力を求めて登録しています。

まちづくり活動関連ボランティア募集例

10年で約20倍に急増した「文化・芸術活動」、子ども・福祉・まちづくりの視点から

この10年で最も増加率が高かったのが「文化・芸術」関連活動の団体です。2015年は71件でしたが、2025年には累計1,418件と10年間で19.9倍に増加。

ボランティア募集内容をみると、主体は「文化・芸術・スポーツ」の活動でありながら、子どもの体験支援、高齢者や障害者支援の一環、地域活性の一環として開催されており、増加する「子ども支援」や「まちづくり」「福祉」活動とも連動していることがわかります。

文化・芸術関連ボランティア募集例

未来の担い手である子どもたちを支援すると共に、高齢化社会における様々な担い手不足を市民の力で解決していこうとする団体の想いが、ボランティア募集の数となって表れています。

しかし、それは単なる人材不足を背景とした人材確保ではなく、ひとりひとりの小さな力を集め「関わり」を持つ人を増やしていくことで、地域をより良くする共助社会を実現していきたい願いでもあります。

「ボランティアを日常の選択肢へ。つながりを社会の力へ。」をビジョンに掲げるactivoは、登録団体が抱える人材不足という課題の一助となるだけでなく、つながりを増やしていくことで社会をより良くしていくことを目指しています。

▨ activo登録団体様よりコメント

URL：https://www.choice-ful.or.jp/一般社団法人チョイふる代表理事 栗野 泰成 様

私たちがボランティアを募るのは、単なる資金不足が理由ではなく、多様な市民が関わることで『地域全体での子育て』を体現するためです。 薬ではなく、人と人との繋がりを処方する『社会的処方』を、こども家庭福祉分野で実践したいと考えています。

activoは共に歩んでくれる仲間とスピーディーに出会える貴重な場所を提供し、私たちの想いを具現化してくれます。 市民一人ひとりの『ちょっとしたおせっかい』が、子どもたちの未来を支える大きな力になると信じています。

URL：https://www.living-in-peace.org/認定NPO法人Living in Peace代表理事 宮本 麻由 様

登録団体数1万件突破、おめでとうございます！「社会のことも、私事（しごと）に」を掲げ、全メンバーがプロボノで活動する私たちにとって、activo様は志ある仲間との大切な接点です。

オンラインで全国から、本業のスキル・経験を活かしてバックオフィスや事業を支える人材と出会えるからこそ、私たちはこの場を選んでいます。誰もが、新たな活動をはじめるきっかけとして、今後の発展を期待しています。

▨ 株式会社activo 代表取締役 小澤 佳祐

登録団体数が1万件を突破しましたこと、心より御礼申し上げます。日々の活動の合間を縫ってactivoをご活用くださる団体の皆様、そして「何かしたい」という想いを行動に移してくださるボランティアの皆様、さらに日頃よりactivoを支えてくださるすべての皆様のおかげです。

近年、社会貢献への関心は着実に高まっています。一方で、「何かしたい」という想いを持ちながらも、実際の参加に踏み出せていない方はまだ多くいらっしゃいます。団体の皆様も、強い使命感を持ちながら、人手不足の中で奮闘されています。



activoは「テクノロジーの力で、豊かな社会参加を最大化するインフラをつくる」をミッションに掲げています。今後は、単なるマッチングサイトにとどまらず、団体の皆様がより活動に集中でき、ボランティアに関心のある方が自分らしい形で社会に関われるインフラへと進化させてまいります。ボランティアが日常の選択肢となり、そのつながりが社会を支える力となる--そんな未来の実現に向けて、引き続き挑戦を続けてまいります。

▨ 株式会社activoとは

「ボランティアを日常の選択肢へ。つながりを社会の力へ。」をビジョンに掲げ、「人の力を必要としている非営利組織」と、「何か力になりたい個人」をつなぐ国内最大級のボランティア募集情報サイト「activo（アクティボ）」を運営しています。

年間約9万件のボランティア応募を実現し、個人には、幅広い社会問題に取り組む団体との出会いを創出することで、"社会貢献”という人生の彩りを。非営利団体には、人材不足の課題解決と関係人口を増やす一助として機能することで、持続可能な非営利活動に貢献しています。



