【2/10 15:00 無料セミナー】セリタ建設代表・芹田が登壇。データドリブン経営とAIドリブン経営（SAGA DX SUMMIT Vol.5）

株式会社セリタ建設

建設DXで社会課題の解決を目指す株式会社セリタ建設（本社：佐賀県武雄市、代表：芹田 章博）は、佐賀県産業スマート化センターが主催する、経営者がDXやビジネスについて学びを深め、交流することを目的としたDXイベント「SAGA DX SUMMIT Vol.5」において開催される無料セミナー「データドリブン経営とAIドリブン経営」に、当社代表の芹田がパネルディスカッションゲストとして登壇することをお知らせします。本セミナーは参加費無料で、オンラインにて実施します。DXやデータ活用、AIを活用した経営に関心をお持ちの経営者・ご担当者の皆さまのご参加をお待ちしております。

セミナー詳細・お申し込み :https://www.saga-smart.jp/event/2025/20251121.html

＜こんな方におすすめ＞

・経営者、経営層

・次期経営者候補

・データドリブン経営、AIドリブン経営に興味がある方

＜セミナー開催概要＞

市場や社会の変化が一層加速する現代において、企業経営は「勘と経験」から「データとAI」へと大きく舵を切ろうとしています。データに基づく意思決定は、経営の精度とスピードを高め、持続的な成長を支える基盤となります。そしてAIの活用は、単なる効率化にとどまらず、新たな価値創造や事業変革を可能にする力を秘めています。

今回の「SAGA DX SUMMIT Vol.5」では、株式会社グッデイの柳瀬社長をお迎えし、データドリブン経営とAIドリブン経営の実践的な視点を共有します。データ活用の現場から経営戦略への展開、AIによる意思決定支援や新規事業創出の可能性まで、地域企業が未来に向けて取り組むべき方向性を探ります。

また、経営者同士の知見を共有し合えるパネルディスカッションには、当社代表の芹田が登壇いたします。経営者同士が知見を交換し、データとAIを味方につけた新しい経営スタイルを描く場として、本サミットが皆さまの挑戦を後押しする機会となることを願っています。企業の未来を切り拓く経営者の皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/163982/table/11_1_80797b13d795b964f16741e96192ea89.jpg?v=202601211021 ]

＜登壇者＞

株式会社グッデイ 代表取締役社長 柳瀬 隆志

東京大学経済学部卒業後、2000年三井物産入社､食料本部に所属。冷凍食品等の輸入業務に取り組んだ後、2008年嘉穂無線ホールディングス株式会社に入社。営業本部長・副社長を経て、2016年6月嘉穂無線ホールディングス株式会社、及び株式会社グッデイ社長就任。2017年4月からは、グループ会社の株式会社カホエンタープライズにて、クラウド活用やデータ分析を行う事業にも取り組んでいる。2022年2月「なぜ九州のホームセンターが国内有数のDX企業になれたか」を出版、2022年6月株式会社グッデイが第1回日本DX大賞「大規模法人部門」にて大賞を受賞する等、DXに関する幅広い取り組みも行っている。

株式会社セリタ建設 代表取締役 芹田 章博

先代である父から事業を承継し、総合土木工事業の二代目として指揮を執る。事業承継後、建設業界の未来を見据え、DX推進を実施。これにより、経常利益を20％向上させるなど、目覚ましい経営成果を上げている。また、社内改革に留まらず、業界全体の発展に貢献すべく、建設業界の技術者向け新規事業を立ち上げ、新たな価値創造にも意欲的に取り組んでいる。

【会社概要】

社名：株式会社セリタ建設

代表取締役：芹田 章博

本社：佐賀県武雄市朝日町大字中野10153-4

創業：1969年11月

事業内容：総合土木工事業、地盤改良工事（マッドミキサー工法）

URL：https://www.serita.jp/