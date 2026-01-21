GX-ETS 「上下限価格」発表後のカーボンプライシング戦略についてセミナーを開催

株式会社フェイガー

GX-ETS（排出量取引制度）の上限価格・下限価格が示され、いよいよ日本でも本格的なカーボンプライシング時代が始まろうとしています。一方で、「価格は今後どう動くのか」「自社はどのタイミングでどの程度クレジットに投資すべきか」「GXを“コスト”ではなく“企業価値向上”につなげられるのか」といった悩みを抱える企業は少なくありません。

株式会社フェイガー（本社：東京都千代田区、代表取締役：石崎貴紘、以下「フェイガー」）は株式会社バイウィル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：下村雄一郎、以下「バイウィル」）と共催セミナーの形式で、持続的な成長を実現するために「企業がまず何から始めるべきか」を明確にする、実践的なセッションを企画いたしました。

バイウィルからは、取締役CSO兼カーボンニュートラル総研所長の伊佐氏が登壇し、将来のカーボンプライシング予測や「企業価値向上・事業競争力強化」としてのGXの考え方を解説します。フェイガーからは、CSOの上本が登壇し、先進企業が“水面下”で進めているクレジット検討の実情や、農業領域におけるクレジット事業開発のリアル、そして企業は何から始めるべきかという具体的なステップを共有します。

セッション後半では、両社によるディスカッションとQ&Aを通じて、日本のカーボンプライシングやGXをどう捉えるべきか、企業のGX投資は今後どのような姿であるべきかを多面的に議論します。

「制度の全体像を捉えるマクロ視点」と「現場のリアルを踏まえたミクロ視点」の両方から、自社の脱炭素ロードマップとGX投資判断基準をアップデートしたい、経営企画部門・サステナビリティ推進部門・脱炭素／カーボンニュートラル関連部門のみなさまに有用な内容です。

開催概要

タイトル：GX-ETS 上下限価格発表！カーボンプライシング予測と、これから企業がすべきこと

日時：2026年1月29日（木）15:10～16:10

参加費：無料

開催方法：オンライン（ZOOM）

申込方法：以下リンクよりお申込みください。後日ウェビナーリンクをお送りいたします。

https://forms.gle/f6YbizbUrjj4J6ZJ6(https://forms.gle/f6YbizbUrjj4J6ZJ6)

本セミナーで得られるノウハウ

将来のカーボンプライシング予測： 2035年までの市場動向の予測と、短期的な価格変動に惑わされない長期的な戦略立案の視点が得られます。

GX戦略の再構築： GXを「リスクマネジメント」としてだけでなく、「企業価値向上・事業競争力強化」に繋げるための具体的な考え方を学べます。

クレジット市場の動向と実践： 先進企業が水面下で進めているクレジット検討のリアルな実情と、農業分野を含むクレジット事業開発の具体的な課題や可能性について把握できます。

最初の一歩： GXやクレジット検討をこれから始める企業が、具体的に「まず何から始めるべきか」という実践的な導入ステップを知ることができます。

こんな方におすすめ- GX-ETSの上下限価格発表を受け、自社の脱炭素ロードマップやGX投資判断基準をアップデートしたい方- 脱炭素への取り組みを単なるコスト（義務）ではなく、企業価値向上や事業競争力の強化へ繋げたい経営層・責任者の方- 2035年までの価格予測に基づき、J-クレジット等の効果的な活用タイミングや投資対効果を具体的に把握したい方- 農業由来クレジットの最新事例を参考に、地域創生への貢献やサプライチェーン全体での新たな施策を模索している方登壇者１.

株式会社バイウィル 取締役 CSO

兼 カーボンニュートラル総研 所長

伊佐 陽介

■経歴

早稲田大学卒業後、東証一部（当時）上場総合不動産デベロッパーで住宅事業の商品企画・販売、商業施設開発等に従事。その後、株式会社リンクアンドモチベーションにて、ブランドマネジメント事業部コンサルティング責任者を務め、 ２０１３年にブランディング・マーケティングに特化したコンサルティングを行う株式会社フォワードを設立。サステナビリティ・ブランディングを提唱し、上場大手企業、及び主要事業子会社を中心に企業価値向上支援の実績多数。

２０２３年４月 脱炭素領域に特化したコンサルティング企業である株式会社Ｗａａｒａと統合し、株式会社バイウィルに社名変更。同社の代表取締役ＣＯＯに就任。２０２５年３月より現職。環境価値と経済価値の循環を促し、カーボンニュートラルと経済成長が同時に実現できる世界を目指し、サステナビリティ経営戦略、コーポレートブランディング、環境関連事業開発、組織開発などの支援に従事。

著書：「サステナビリティ・ブランディング」（ダイヤモンド社）

登壇者２.

株式会社フェイガー

執行役員 CSO

上本 絵美

■経歴

早稲田大学第一文学部大学卒業後、株式会社リクルートに入社。

責任者として企業の集客支援から事業戦略策定、出店支援など20年間に渡り地方都市部合わせた6エリア・1,000企業の課題解決に携わる。 通期TOP賞、全社FORUM受賞など多数。

社会課題に対して地域・企業など複数のステークホルダーを繋げ双方の利益を創出することを得意とする。

2022年より当社のCSOとして参画。カーボンクレジットの理解促進、啓蒙活動を行い、実施するセミナーには述べ2,000名を越える参加者を集める。1,000社を越える企業との面談を通じて、農業支援型、地域支援型のカーボンクレジット普及を行う。

本セミナーに関するお問合せ

株式会社フェイガー セミナー事務局

メールアドレス：faeger_sales@faeger.co