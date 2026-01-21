【’47（フォーティーセブン）】定番シルエット「CLEAN UP」「MVP」から、シルエットの美しさが際立つ無地モデルが新登場

ニューエラジャパン合同会社

1947年に米国ボストンでスタートしたカジュアルライフスタイルブランドである’47（フォーティーセブン）は、ブランドを代表する定番シルエット「CLEAN UP（クリーンナップ）」と「MVP（エムブイピー）」より、フロントに装飾を施さない無地デザインの新作キャップを、公式オンラインストア(https://47brand.co.jp/)、'47長野・沖縄(https://47brand.co.jp/pages/store-list)をはじめ全国の’47取扱店舗にて発売いたしました。

本モデルは、フロントにロゴを配さない無地デザインによって、’47が長年培ってきたシルエット設計と被り心地の良さを際立たせたコレクションです。

「CLEAN UP」は、’47を代表する定番シルエットとして親しまれている、柔らかいクラウンとカーブしたバイザーが特徴のアジャスタブルキャップ。カラーには、やわらかなトーンの淡いグレーや、肌なじみの良いソフトで淡いピンクなどを採用し、主張を抑えた色味がスタイリングに自然に溶け込みます。

一方「MVP」は、アジャスタブル仕様のキャップで、フロントパネルをしっかりと立ち上げたクラシックなシルエットと快適なフィット感が特徴。ブラックやネイビーなど、通年で使いやすいベーシックカラーを中心に展開し、着る人や装いを選ばず、日々のコーディネートをさりげなく引き立てます。

【'47 CLASSICS COLLECTION】

ラインアップの一例 ※価格はすべて税込

[’47 CLEAN UP] 各 4,400 円

[’47 MVP] 各 4,620 円

コレクション一覧はこちら：

https://47brand.co.jp/collections/plain

