「ABEMA」、第73代横綱・照ノ富士の「引退相撲」を全編無料・独占生中継！最後の土俵入りから断髪式まで、「不撓不屈」の精神を体現した相撲人生の集大成をお届け

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年1月31日（土）より両国国技館で開催される「照ノ富士引退・伊勢ヶ濱襲名披露大相撲」を、全編にわたりABEMA独占にて無料生中継することをお知らせいたします。本配信では、第73代横綱として角界を牽引し、数々の記録と記憶を相撲ファンに刻んだ照ノ富士の、力士として最後の一日を余すところなくお届けします。

「不撓不屈」の象徴・第73代横綱 照ノ富士（現・伊勢ヶ濱親方）は、恵まれた体格と豪快な取り口で早くから頭角を現し大関へ昇進しましたが、その後、両膝の度重なる怪我や内臓疾患に見舞われ、一時は番付を序二段まで降下させました。しかし、そこから決して諦めることなく「不撓不屈」の精神で土俵に上がり続け、奇跡的な復活劇を経て第73代横綱へと昇り詰めました。

2025年1月の初場所をもって現役を引退し、同年6月には伊勢ヶ濱部屋を継承。現在は師匠として、自身の経験を糧に次世代の横綱・大関の育成に情熱を注ぎ、その指導手腕を発揮しています。その相撲人生は、困難に立ち向かう強さの象徴として、多くの人々に勇気を与え続けています。

今回お届けするのは、そんな照ノ富士の現役最後の日となる引退相撲です。当日は印象的な取組や記録と共にその相撲人生を振り返るほか、主役である伊勢ヶ濱親方本人にカメラが完全密着。土俵入りの直前や支度部屋での表情など、普段は見ることのできない舞台裏の様子も余すところなくお届けします。

プログラムには「伊勢ヶ濱部屋トーナメント」や、力士としての最後の雄姿となる「照ノ富士最後の土俵入り」が予定されており、力士としての顔、そしてこれからの部屋を支える親方としての顔、その両方にフォーカスします。メインとなる「断髪式」では、照ノ富士と親交の深い著名人や、苦楽を共にした関係者へのインタビューも交えながら、彼らの証言やハサミを入れる際の言葉とともに、その軌跡を深く掘り下げます。そして式の結びには、伊勢ヶ濱親方としての挨拶、断髪後の“ニューヘアスタイル”の披露とともに、今後の決意表明が行われる予定です。

この歴史的な一日を彩る解説陣も豪華な顔ぶれが集結しました。第66代横綱・若乃花の花田虎上氏をはじめ、伊勢ヶ濱部屋の兄弟子として誰よりもその素顔を知る安治川親方（元関脇・安美錦）、そして同じモンゴル出身の横綱として共に時代を築いた音羽山親方（元横綱・鶴竜）が登場。それぞれの視点から、照ノ富士の相撲道と人柄を語り尽くします。

「諦めない強さ」を体現し続けた横綱の最後の勇姿と、新たな門出となる一日。「ABEMA」ではそのすべてを独占にて無料生中継いたします。ぜひご覧ください。

■照ノ富士（現・伊勢ヶ濱親方） コメント

・引退相撲を目前に控えた心境を教えてください。

現役生活に別れを告げる最後の晴れ舞台ですので、たくさんの方に来ていただいて、自分のベストを尽くしていきたいなと思っています。でも、本当に不安ばかりというか…いろいろな方に来ていただける中で『最大の準備をしたい』という自分の思いもあります。ワクワクはしていますけど、ちょっと不安もありますね。

・ABEMAの視聴者へのメッセージをお願いします。

やっぱり、会場で見える景色とABEMAさんの中継で見る景色というのは全く別物だと思っています。自分でも『見たいな』と思っているくらいです。会場での引退相撲は何回も見たことありますが、ABEMAで生中継することは初めてですし、どんなものになるか自分の中でも楽しみにしています。ぜひ多くの方に見ていただいて、『次は会場で見たいな』と思ってもらえるようなものになってくれたらいいなと思います。今は、自分もずっと生中継を聞きながら当日を過ごそうかなと思っているくらい楽しみにしています（笑）。ぜひ、相撲の良さと私の最後の晴れ舞台を生中継で見ていただけると嬉しく思います。

■『ABEMA 照ノ富士引退・伊勢ヶ濱襲名披露大相撲』 放送概要

放送日時：2026年1月31日（日） 10時30分～16時30分

放送URL：https://abema.tv/channels/sumo/slots/EJKEAo7hkBGhaF

解説：花田虎上（三代目・若乃花）、安治川親方（安美錦）、音羽山親方（鶴竜）

実況：田中大貴

（会場進行：高橋大輔、親方インタビュアー：吉田賢）

※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

