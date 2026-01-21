スペースデータ、統合技術基盤「PROVIDENCE」の防衛分野への提供を大幅拡大

株式会社スペースデータ

株式会社スペースデータ（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤航陽、以下「スペースデータ」）は、指揮官が動態情報や戦況をリアルタイムに把握し、脅威に対して迅速かつ正確な決断を下せるよう、統合技術基盤「PROVIDENCE（プロヴィデンス）」の防衛・安全保障分野への提供体制をより一層強化します。

スペースデータは2025年4月に「安全保障事業本部」を新設し、防衛事業へ本格参入しました。以来、フィジカルAI技術とシミュレーション技術を融合し、地球から宇宙までをカバーするデジタルツイン技術の有効性が評価され、すでに複数の省庁関連プロジェクトでの活用が進んでいます。スペースデータは2026年1月より開発・提供リソースをさらに拡充し、防衛産業における実装を加速させてまいります。

■体制強化の背景：「クロスドメイン作戦」における課題解決

現在の安全保障環境は、従来の陸・海・空領域に加え、宇宙・サイバー・電磁波という新領域を含む「領域横断（クロスドメイン）作戦」が常態化しており、人間の認知能力だけで戦況の全容を把握し意思決定を行うことが極めて困難になっています。この課題を解決するため、スペースデータは2025年に防衛事業へ参入し、独自技術の実装を進めてまいりました。

- プラネタリースケール（惑星規模の環境再現）： 衛星や無人機などのセンサーデータを中心とした各領域データを、AIの活用によりデジタル三次元地球儀として自動生成。従来の単純な２次元地図や航空写真ではなく、宇宙空間から海底まで、地球全体をバーチャル空間上に再現します。- フィジカルAI：フィジカルAIは、AIが現実世界の状況を認識し、判断し、行動につなげることを可能にする技術です。これにより、各種の有人防衛装備品や陸・海・空の無人機といった自律システムの挙動を模擬するとともに、人間の判断や行動が介在する運用状況を含めたシナリオの検討・評価が可能となります。

この二つを統合した統合技術基盤「PROVIDENCE」は、現行民生技術のデュアルユース（転用）として、今後の自衛隊の各種作戦における現場での実用性が大いに期待されています。

■統合技術基盤「PROVIDENCE」の成長と提供価値

安全保障事業本部の始動以降、「PROVIDENCE」は、防衛機関および日本の防衛産業など信頼あるパートナーへの提供を開始しており、主に以下の3つの領域での導入が期待されています。

1. 統合領域横断作戦における戦域の可視化（陸海空・宇宙・サイバー・電磁波・認知）

これまでの情報は、陸上、海上、航空といった組織ごとに個別管理されることが一般的でした。スペースデータの技術は、これらをデジタル三次元地球儀に統合します。衛星からの宇宙空間およびアセットの情報、地上の部隊配置、気象条件、さらにはサイバー空間の状況までを、リアルタイムで単一のデジタル三次元空間に重ね合わせて可視化。これにより指揮官は、断片化された膨大な各種情報の集約・分析プロセスを大幅に省力化し、戦況の全体像を即座に把握することが可能になります。

2. デジタル空間での「仮想シナリオの大規模模擬」

「悪天候下でドローンがどう飛行するか」「電波妨害がある環境で通信がどう届くか」といった挙動が再現されたデジタル空間上で検証可能です。実戦を伴わずに、AIが想定外シナリオを含めた数千～数万通りのシナリオを高速で試行錯誤し、最適解を提示することで、指揮官の合理的かつ迅速な意思決定を強力に支援します。

3. 自律制御システムの「育成環境」

防衛省自衛隊の「シールド構想（SHIELD）」で配備が進む各種無人機に対し、「PROVIDENCE」を「AIの学習・育成環境」として提供します。現実世界では実施が難しい危険な状況や極限環境を仮想空間で再現するとともに、AIに無人機の行動を学習させることで、障害物を自ら回避し、複雑な地形でも安定して稼働できる自律制御システムとすることが可能です。これにより、既存無人機に付加する自律制御システムの開発期間を大幅に短縮できます。

■今後の展開：官民共創による「オールジャパン」での国際競争力強化と社会実装

急速に進展するグローバルな防衛テック分野において、日本としての技術的主体性と運用上の柔軟性を確保することは、今後ますます重要になります。スペースデータは、「指揮官の意思決定」および「無人機の自律化」という、日本防衛の中核的な技術における自律性を確保するため、2026年から技術実装をさらに加速させます。

本構想の核心は、防衛関連企業との戦略的パートナーシップを通じて、既存装備品に日本主導の知能化技術を組み込むことにあります。長年にわたり日本の安全保障を支えてきた防衛関連企業が有する、高品質で自衛隊の運用要求に適合したハードウェアに、当社の統合技術基盤「PROVIDENCE」を融合させることで、装備品の運用、判断、連携能力を総合的に高度化します。

この構想は、既存の航空機・船舶・車両といった装備体系を前提としつつ、その上に高度な知能（AI）を実装することで、装備品の性能を最大限に引き出します。それと同時に、同志国への展開や輸出を通じた経済安全保障上の戦略的不可欠性の確立を目指すものです。「ハードウェアの強み」と「ソフトウェアの柔軟性」を組み合わせることで、海外ベンダーだけに依存しない、日本独自の抑止力をパートナー企業と共に構築してまいります。

また、変化の速い安全保障環境においては、開発スピードこそが任務遂行の鍵となり得ます。スペースデータは、エンジニアが現場へ深く入り込み、運用者と共に課題解決にあたる「FDE（Forward Deployed Engineer）型開発」を展開します。現場の声を即座にソフトウェアへ反映し、年単位ではなく、数日・数週間単位での機能改善を実現することで、任務成功率の向上に貢献します。

宇宙開発や都市開発、防災・減災など、様々な分野で磨き上げてきた統合技術基盤「PROVIDENCE」を防衛分野へ広く展開し、「社会を支える技術」を、「日本を守る技術」へと昇華させること。それが、世界最大級の純国産防衛スタートアップを目指す私たちの使命です。

株式会社スペースデータについて

株式会社スペースデータは、「宇宙を誰もが活用できる社会へ」という思いのもと、宇宙とAI技術の融合によって新たな産業や社会基盤を創造するテクノロジースタートアップです。

地球・宇宙環境を精密に再現するデジタルツイン技術を活用して、宇宙から都市開発、防災、安全保障まで、次の未来を支えるデジタルプラットフォームの構築を目指しています。さらに、宇宙ロボット・宇宙ステーションの運用基盤開発を通じて、宇宙社会の実現に向けて取り組んでいます。

スペースデータの公式サイトでは、「NEWS」にて最新の取り組みや発表をご紹介しています。

詳細は https://spacedata.jp/news をご覧ください。

社名：株式会社スペースデータ

代表：佐藤 航陽

所在地：東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

資本金：15億1300万円

事業内容：宇宙開発に関わる投資と研究

