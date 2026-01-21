STUDIO BUZZ公式LINEアカウントのリッチメニューを全面刷新！予約・解錠・トラブル対応がワンタップで完結!初心者でも迷わない、業界最高水準の利便性を追求！
全国84店舗以上、総会員数40万人突破、月間利用者数25万人以上を誇るレンタルダンススタジオ「STUDIO BUZZ(スタジオバズ)」を運営する株式会社BUZZ GROUP(本社:東京都港区、代表取締役:渡辺 憲)は、LINE公式アカウントのリッチメニューを全面刷新し、2026年1月17日(土)に正式リリースいたしました。
カート決済機能の導入(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000283.000141380.html)に続く大型アップデート第2弾！
今回は、「予約・解錠・トラブル対応がワンタップで完結」をコンセプトに、3タブ構成×リアルタイムランキング×Q&Aアイコン化×AIチャットボットで、"初心者でも迷わず、最短で目的を達成できる"予約体験を提供します。
✦ なぜ今、リッチメニューを刷新したのか?
【お客様から寄せられた声】
「84店舗もあって、どこを選べばいいか分からない…」
「初めて使うけど、予約方法や入室方法が不安…」
「トラブルが起きた時、どこに問い合わせればいいか分からない…」
STUDIO BUZZは2025年、新店舗13店舗・リニューアル3店舗の計16店舗を展開し、全国84店舗以上に拡大。さらに総会員数40万人を突破(LINE公式アカウント約19万人+WEB会員)する中で、利用者数増加と店舗数拡大により、問い合わせが増加していました。
【BUZZの強み=予約の簡単さ！これをさらに進化させる】
STUDIO BUZZは、これまで「予約が簡単！」という声を多くのお客様からいただいてきました。
この強みをさらに伸ばし、他スタジオとの差別化を図るため、今回のリッチメニュー全面刷新プロジェクトが始動。「予約から入室、トラブル対応まで、すべてがワンタップで完結する、業界最高水準の利便性」を目指しました。
✦ リッチメニューが生まれ変わった！【6大新機能】徹底解説
・ 01.【3タブ構成】目的別に整理！迷わない導線設計
リッチメニューを3つのタブに分類し、予約から入室、トラブル対応まで、すべてワンタップでアクセス可能に。
会員メニュー
新/おすすめスタジオ紹介・予約・マイページ・解錠・ホームページ
おトク情報
人気スタジオランキング・本日予約の取りやすいスタジオ
・アンケート/クーポン・SNS
お困りの方
初めての方へ・予約キャンセル・解錠できない・音響トラブル
・お問い合わせ・求人
【ユーザーメリット】
従来の「全てが一画面に詰め込まれた状態」から、目的別に整理されたことで、迷わず目的の機能へたどり着けるようになりました。
・ 02.【新/おすすめスタジオ紹介】NEW OPEN・キャンペーン情報をいち早くキャッチ
「新/おすすめスタジオ紹介」ボタンで、最新のNEW OPENスタジオやキャンペーン情報をいち早くチェックできます。
【機能】
・ NEW OPENスタジオを優先表示
・ 期間限定キャンペーン情報を随時更新
・ まだ知られていない新店舗の周知を強化
「新しいスタジオを試したい」「お得なキャンペーンを見逃したくない」 そんな声に応える、最新情報がすぐに分かります。
・ 03.【バズり中ランキング】みんなのお気に入りから"今アツい"スタジオが分かる！
「バズり中」ランキングで、今まさに人気上昇中のスタジオが一目瞭然！
【仕組み】
・ 過去1週間にお気に入り登録された回数が多い順にランキング化
・ リアルタイムで変化するから、常に最新のトレンドをキャッチ
・ 同じ店舗の複数の部屋がまとめて表示されるから分かりやすい
「どこが人気なの？」「みんなが選んでるスタジオを知りたい」 そんな声に応える、スタジオ探し・比較の手間が激減します。
・ 04.【今日イケる機能】あなたの利用履歴から"今すぐ行けるスタジオ"を自動提案
「今日イケる」機能で、急な予定にも即対応！
【仕組み】
・直近で利用したビルから距離が近い順に、現在時刻から6時間以内に空きがあるビルを3件表示
・あなたの利用履歴を基に自動で最適なスタジオを提案
・利用履歴がない場合は非表示(初回利用後から機能します)
「急に練習時間ができた」「今日中にスタジオ使いたい」そんな時でも、あなたの行動パターンに合わせた最適なスタジオが瞬時に見つかります。
・ 05.【本日予約の取りやすいスタジオ】リアルタイム空き情報を可視化！
「本日予約の取りやすいスタジオ」で、今日すぐ使えるスタジオが一目瞭然！
【機能】
・リアルタイムで空き状況を更新
・「今日すぐ使いたい!」に対応
・空室が多いスタジオを優先表示
「撮影の予定が急に空いた」「今日中にリハーサルしたい」そんな時でも、すぐに予約できるスタジオがすぐに分かります！
・ 06.【お困りの方タブ】トラブル解決スピードが劇的に向上!ワンタップで即解決
「お困りの方」タブに、よくある問い合わせをアイコン化して配置し、トラブル解決のスピードを劇的に向上。
【配置アイコン】
・初めての方へ
(利用方法/入室/退室/お支払い方法)
・予約キャンセル
(キャンセルの方法が分からない)
・解錠できない(入室に関するトラブル)
・音響トラブル(音が出ない/音が小さい)
・お問い合わせ(質問/ご要望などはこちらから)
・求人(求人情報はこちらから)
【ユーザーメリット】
「問い合わせフォームを探す」「FAQを読み漁る」といった手間を削減! 直感的な操作で、すぐに解決策へアクセス可能！
✦ お気に入り登録機能×アンケートクーポンの周知強化
【お気に入り登録機能】
今回新設されたお気に入り登録機能で、気になるスタジオをワンタップで保存
【機能】
・ スタジオ詳細ページから「(ハート)お気に入り登録」ボタンをタップ
・ マイページで一覧表示
・ お気に入りスタジオから直接予約可能
「いつものスタジオ」「気になるスタジオ」をすぐに呼び出せるから、毎回検索する手間がゼロに
【アンケートクーポンの周知強化】
「アンケート/クーポン」ボタンを「おトク情報」タブに配置し、アンケート回答によるクーポン配布をすべての人へ周知できるようになりました。
クーポンを見逃さない！
アンケートに答えるだけでお得に利用できる！
✦ さらに！AIチャットボット導入・強化予定
AIチャットボットを導入し、今後さらに強化予定
【機能】
・24時間365日、いつでも質問に自動対応
・「予約方法が分からない」「支払い方法は？」などの基本的な質問に即答
・今後、お気に入り登録やランキングと連動し、よりパーソナルな提案を強化予定
深夜や早朝でも、待ち時間ゼロで疑問を解決。
お客様の「困った」を即座にサポートします！
✦ デザインも全面刷新！見やすさ・使いやすさが劇的に向上
- 視認性UP! カラフルでポップなアイコンデザイン
- 操作性UP! タップしやすい大きめボタン配置
- 直感性UP! イラスト付きで、初めてでも分かりやすい
BUZZらしいエネルギッシュなデザインで、使うだけでワクワクする体験を提供します！
・ アップデートによるお客様へのメリット
- 予約～入室～トラブル対応まで迷わない
- 初心者でも安心して使える
- スタジオ探し・比較の手間が減る
- より自分の希望にフィットしたスタジオを見つけられる
- クーポン情報を見逃さず、お得に利用できる
✦ これまでの進化と、これからの未来
【2025年の主な動き】
- 総会員数40万人突破(2026年1月発表)
- カート決済機能リリース(複数予約をまとめて決済可能に！)
- 全国84店舗以上に拡大(新店舗13店舗・リニューアル3店舗)
- 月間利用者数25万人以上を維持
【2026年の展望】
- 名古屋エリア初進出を含む7店舗の新規出店予定
- 全国20店舗出店を目標に、M&Aを含む複合的アプローチで開発拡大
- AIチャットボット強化で、さらなる利便性向上
- システムの利便性向上・清掃品質の統一など、3つの新たな行動指針を推進
「全国のダンサー・クリエイターに選ばれ続けるスタジオ」を目指し、STUDIO BUZZは進化し続けます。
STUDIO BUZZ LINE公式 :
https://lin.ee/HPaR2tE
STUDIO BUZZ公式サイトはこちら https://buzz-st.com/
✦ STUDIO BUZZについて
STUDIO BUZZ
月間利用者数25万人以上、会員数は約40万人を突破！
「エンタメが生まれる場所」をモットーに、関東を中心に全国に84店舗以上を展開している、使いやすさとコスパが日本一のレンタルスタジオ。
24時間365日利用可能な施設と、最新の音響・照明設備を完備。
SNS映えするような内装へのこだわり、リーズナブルな価格設定、簡単な予約システムが大変ご好評を頂いております。
初心者から上級者まで、あらゆるダンサーが練習や撮影、コラボレーションの場として利用できる、ダンスカルチャーの拠点となっています。
STUDIO BUZZのHP：https://buzz-st.com/
STUDIO BUZZの公式LINE：https://lin.ee/qHq8BQ7
【STUDIO BUZZの公式SNS】
Instagram @buzz_rental https://www.instagram.com/buzz_rental/
X(旧Twitter) @buzz_rental https://x.com/buzz_rental
Tiktok @studio_buzz https://www.tiktok.com/@studio_buzz
STUDIO BUZZでは、今後も夢に向かって頑張っている皆さんのサポートやエンタメ界を盛り上げる企画などを開催しております。ぜひフォローとチェックをお願いいたします。
✦ 株式会社BUZZ GROUPについて
株式会社BUZZ GROUP
社名：株式会社BUZZ GROUP (バズグループ)
代表者：渡辺 憲
本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 BUZZ Bldg
事業内容：レンタルスタジオの運営、芸能プロダクション運営、メディア運営、WEBサイト・サービス制作、楽曲制作
HP：https://group-buzz.com/
本件に関するお問い合わせ先
株式会社BUZZ GROUP 広報担当
お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/