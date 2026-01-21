STUDIO BUZZ公式LINEアカウントのリッチメニューを全面刷新！予約・解錠・トラブル対応がワンタップで完結!初心者でも迷わない、業界最高水準の利便性を追求！

株式会社BUZZ GROUP

全国84店舗以上、総会員数40万人突破、月間利用者数25万人以上を誇るレンタルダンススタジオ「STUDIO BUZZ(スタジオバズ)」を運営する株式会社BUZZ GROUP(本社:東京都港区、代表取締役:渡辺 憲)は、LINE公式アカウントのリッチメニューを全面刷新し、2026年1月17日(土)に正式リリースいたしました。

カート決済機能の導入(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000283.000141380.html)に続く大型アップデート第2弾！

今回は、「予約・解錠・トラブル対応がワンタップで完結」をコンセプトに、3タブ構成×リアルタイムランキング×Q&Aアイコン化×AIチャットボットで、"初心者でも迷わず、最短で目的を達成できる"予約体験を提供します。

✦ なぜ今、リッチメニューを刷新したのか?

【お客様から寄せられた声】

「84店舗もあって、どこを選べばいいか分からない…」

「初めて使うけど、予約方法や入室方法が不安…」

「トラブルが起きた時、どこに問い合わせればいいか分からない…」

STUDIO BUZZは2025年、新店舗13店舗・リニューアル3店舗の計16店舗を展開し、全国84店舗以上に拡大。さらに総会員数40万人を突破(LINE公式アカウント約19万人+WEB会員)する中で、利用者数増加と店舗数拡大により、問い合わせが増加していました。

【BUZZの強み=予約の簡単さ！これをさらに進化させる】

STUDIO BUZZは、これまで「予約が簡単！」という声を多くのお客様からいただいてきました。

この強みをさらに伸ばし、他スタジオとの差別化を図るため、今回のリッチメニュー全面刷新プロジェクトが始動。「予約から入室、トラブル対応まで、すべてがワンタップで完結する、業界最高水準の利便性」を目指しました。

✦ リッチメニューが生まれ変わった！【6大新機能】徹底解説

・ 01.【3タブ構成】目的別に整理！迷わない導線設計

リッチメニューを3つのタブに分類し、予約から入室、トラブル対応まで、すべてワンタップでアクセス可能に。

会員メニュー

新/おすすめスタジオ紹介・予約・マイページ・解錠・ホームページ

おトク情報

人気スタジオランキング・本日予約の取りやすいスタジオ

・アンケート/クーポン・SNS

お困りの方

初めての方へ・予約キャンセル・解錠できない・音響トラブル

・お問い合わせ・求人

【ユーザーメリット】

従来の「全てが一画面に詰め込まれた状態」から、目的別に整理されたことで、迷わず目的の機能へたどり着けるようになりました。

・ 02.【新/おすすめスタジオ紹介】NEW OPEN・キャンペーン情報をいち早くキャッチ

「新/おすすめスタジオ紹介」ボタンで、最新のNEW OPENスタジオやキャンペーン情報をいち早くチェックできます。

【機能】

・ NEW OPENスタジオを優先表示

・ 期間限定キャンペーン情報を随時更新

・ まだ知られていない新店舗の周知を強化

「新しいスタジオを試したい」「お得なキャンペーンを見逃したくない」 そんな声に応える、最新情報がすぐに分かります。

・ 03.【バズり中ランキング】みんなのお気に入りから"今アツい"スタジオが分かる！

「バズり中」ランキングで、今まさに人気上昇中のスタジオが一目瞭然！

【仕組み】

・ 過去1週間にお気に入り登録された回数が多い順にランキング化

・ リアルタイムで変化するから、常に最新のトレンドをキャッチ

・ 同じ店舗の複数の部屋がまとめて表示されるから分かりやすい

「どこが人気なの？」「みんなが選んでるスタジオを知りたい」 そんな声に応える、スタジオ探し・比較の手間が激減します。

・ 04.【今日イケる機能】あなたの利用履歴から"今すぐ行けるスタジオ"を自動提案

「今日イケる」機能で、急な予定にも即対応！

【仕組み】

・直近で利用したビルから距離が近い順に、現在時刻から6時間以内に空きがあるビルを3件表示

・あなたの利用履歴を基に自動で最適なスタジオを提案

・利用履歴がない場合は非表示(初回利用後から機能します)

「急に練習時間ができた」「今日中にスタジオ使いたい」そんな時でも、あなたの行動パターンに合わせた最適なスタジオが瞬時に見つかります。

・ 05.【本日予約の取りやすいスタジオ】リアルタイム空き情報を可視化！

「本日予約の取りやすいスタジオ」で、今日すぐ使えるスタジオが一目瞭然！

【機能】

・リアルタイムで空き状況を更新

・「今日すぐ使いたい!」に対応

・空室が多いスタジオを優先表示

「撮影の予定が急に空いた」「今日中にリハーサルしたい」そんな時でも、すぐに予約できるスタジオがすぐに分かります！

・ 06.【お困りの方タブ】トラブル解決スピードが劇的に向上!ワンタップで即解決

「お困りの方」タブに、よくある問い合わせをアイコン化して配置し、トラブル解決のスピードを劇的に向上。

【配置アイコン】

・初めての方へ

(利用方法/入室/退室/お支払い方法)

・予約キャンセル

(キャンセルの方法が分からない)

・解錠できない(入室に関するトラブル)

・音響トラブル(音が出ない/音が小さい)

・お問い合わせ(質問/ご要望などはこちらから)

・求人(求人情報はこちらから)

【ユーザーメリット】

「問い合わせフォームを探す」「FAQを読み漁る」といった手間を削減! 直感的な操作で、すぐに解決策へアクセス可能！

✦ お気に入り登録機能×アンケートクーポンの周知強化

【お気に入り登録機能】

今回新設されたお気に入り登録機能で、気になるスタジオをワンタップで保存

【機能】

・ スタジオ詳細ページから「(ハート)お気に入り登録」ボタンをタップ

・ マイページで一覧表示

・ お気に入りスタジオから直接予約可能



「いつものスタジオ」「気になるスタジオ」をすぐに呼び出せるから、毎回検索する手間がゼロに

【アンケートクーポンの周知強化】

「アンケート/クーポン」ボタンを「おトク情報」タブに配置し、アンケート回答によるクーポン配布をすべての人へ周知できるようになりました。



クーポンを見逃さない！

アンケートに答えるだけでお得に利用できる！

✦ さらに！AIチャットボット導入・強化予定

AIチャットボットを導入し、今後さらに強化予定

【機能】

・24時間365日、いつでも質問に自動対応

・「予約方法が分からない」「支払い方法は？」などの基本的な質問に即答

・今後、お気に入り登録やランキングと連動し、よりパーソナルな提案を強化予定



深夜や早朝でも、待ち時間ゼロで疑問を解決。

お客様の「困った」を即座にサポートします！

✦ デザインも全面刷新！見やすさ・使いやすさが劇的に向上

- 視認性UP! カラフルでポップなアイコンデザイン- 操作性UP! タップしやすい大きめボタン配置- 直感性UP! イラスト付きで、初めてでも分かりやすい

BUZZらしいエネルギッシュなデザインで、使うだけでワクワクする体験を提供します！

✦ これまでの進化と、これからの未来

・ アップデートによるお客様へのメリット- 予約～入室～トラブル対応まで迷わない- 初心者でも安心して使える- スタジオ探し・比較の手間が減る- より自分の希望にフィットしたスタジオを見つけられる- クーポン情報を見逃さず、お得に利用できる【2025年の主な動き】- 総会員数40万人突破(2026年1月発表)- カート決済機能リリース(複数予約をまとめて決済可能に！)- 全国84店舗以上に拡大(新店舗13店舗・リニューアル3店舗)- 月間利用者数25万人以上を維持【2026年の展望】- 名古屋エリア初進出を含む7店舗の新規出店予定- 全国20店舗出店を目標に、M&Aを含む複合的アプローチで開発拡大- AIチャットボット強化で、さらなる利便性向上- システムの利便性向上・清掃品質の統一など、3つの新たな行動指針を推進「全国のダンサー・クリエイターに選ばれ続けるスタジオ」を目指し、STUDIO BUZZは進化し続けます。

✦ STUDIO BUZZについて

STUDIO BUZZ

月間利用者数25万人以上、会員数は約40万人を突破！

「エンタメが生まれる場所」をモットーに、関東を中心に全国に84店舗以上を展開している、使いやすさとコスパが日本一のレンタルスタジオ。

24時間365日利用可能な施設と、最新の音響・照明設備を完備。

SNS映えするような内装へのこだわり、リーズナブルな価格設定、簡単な予約システムが大変ご好評を頂いております。

初心者から上級者まで、あらゆるダンサーが練習や撮影、コラボレーションの場として利用できる、ダンスカルチャーの拠点となっています。



【STUDIO BUZZの公式SNS】

STUDIO BUZZでは、今後も夢に向かって頑張っている皆さんのサポートやエンタメ界を盛り上げる企画などを開催しております。

✦ 株式会社BUZZ GROUPについて

株式会社BUZZ GROUP

社名：株式会社BUZZ GROUP (バズグループ)

代表者：渡辺 憲

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 BUZZ Bldg

事業内容：レンタルスタジオの運営、芸能プロダクション運営、メディア運営、WEBサイト・サービス制作、楽曲制作

HP：https://group-buzz.com/

