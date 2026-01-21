忠岡町の魅力を“写真でつなぐ”地域商店33店舗が参加『Instagram投稿キャンペーン開催』

忠岡町商工会

日本一小さな町として知られる忠岡町。

岸和田市などの大都市に囲まれた立地から、これまで通過点として捉えられることも少なくありませんでした。

そうした中、町の商店主たちが連携し、地域の魅力を発信する新たな取り組みを始めています。

忠岡町内の小売商で構成される団体・忠岡町小売商連合会（大阪府泉北郡忠岡町）では、地域商店の魅力を広く発信し、まちのにぎわいと交流を生み出すことを目的に、2026年1月14日（水）～2月3日（火）の期間で、Instagram投稿キャンペーンを開催しています。

期間中、町内の加盟商店で撮影した写真をInstagramに投稿することで応募でき、抽選で忠岡町小売商連合会加盟店の人気商品やサービスが当たります。

日常の買い物や外食、親子でのひとときなどを“写真”という形で共有してもらうことで、忠岡町の魅力を再発見し、広く発信する取り組みです。

■ Instagram投稿キャンペーン概要

◆開催期間： 2026年1月14日（水）～2月3日（火）

◆参加方法

１.忠岡町小売商連合会加盟33店舗のいずれかで写真を撮影

（店内・外観・商品・購入品など内容は自由）

２.写真をInstagramにフィード投稿

３.・忠岡町小売商連合会公式アカウントをメンション

・撮影した店舗のアカウント、または店舗名をタグ付け

以上で応募完了となります。

◆応募条件・注意事項

・フィード投稿のみ対象（ストーリーズは対象外）

・投稿1件につき1口（何回でも応募可能）

・非公開アカウントは対象外

・撮影時は各店舗のルールを遵守してください

・当選連絡はInstagramのDMにて行います

■ 抽選で6名様に、地域店舗の魅力が詰まった賞品をプレゼント

抽選で以下の賞品をプレゼントします。

１.ぷりんとおやつの店 咲楽うさぎ ＆ Sunnyday工務店

『お菓子詰め合わせ＆ステップ台』

(Instagramアカウント)＠sakurausagi.purin_oyatu ＠sunnyday_321

２.Galerte and Bar On

『アーモンドバター＆オリジナル巾着』

(Instagramアカウント)＠galette_and_bar_on

３.comichi菓子店

『焼き菓子詰め合わせ』

(Instagramアカウント)＠comichi.kashiten

４.さくらい薬局

『入浴剤5箱セット』

５.居酒屋 余り

『香港点心ランチ』（2名様分）

(Instagramアカウント)＠izakaya_amari

６.四季彩 梛

『おつくり盛り合わせ』

(Instagramアカウント)@shikisai_nagi

地域の商店それぞれの個性やこだわりを楽しめる内容となっています。

■ 親子の居場所から広がる、地域商店の連携

今回のキャンペーンの中心となる参加店舗のひとつが、

「親子カフェ 咲楽うさぎ」と「株式会社Sunnyday工務店」です。

Sunnyday工務店の1階イベントスペースには親子カフェが併設されており、子ども連れでも安心して過ごせる空間として地域に親しまれています。この取り組みは、「家づくりを通して、子育て世代が暮らしやすいまちをつくりたい」という想いから生まれました。

その親子カフェ「咲楽うさぎ」を運営する店主・見阪さんは、初の女性の忠岡町小売商連合会の会長として、「商店一軒一軒の魅力をもっと知ってもらいたい」という想いを持ち、商店の店主らと話し合い、今回のInstagramキャンペーンを企画しました。

■ 日常の一枚がつなぐ、忠岡町のこれから

買い物のひとコマ、家族との食事、いつものお店の風景。

何気ない日常の写真が、まちの魅力を伝える力になります。

本キャンペーンを通じて、町内外の人々に忠岡町の商店や人のあたたかさを知ってもらい、地域への愛着と来店のきっかけづくりにつながればと願っています。

■ 団体概要

忠岡町小売商連合会は、忠岡町内の小売商で構成される団体です。

プレミアム＆スクラッチくじ付きお買物券の販売など、町の小売商一店一店の取り組みを、町全体のにぎわいへとつなげる地域活性化事業にも力を入れています。

公式HP：https://www.tadaoka.or.jp/syourenn/index.html

Instagram：https://www.instagram.com/tadaoka_shouren/

(忠岡町小売商連合会事務局：忠岡町商工会)