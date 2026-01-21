AIグローバルホールディングス株式会社が「ACCEL JAPAN（アクセルジャパン）」に参画 アンバサダーヒロミさんが登場するPRを開始

AIグローバルホールディングス株式会社

この度、AIグローバルホールディングス株式会社（本社：東京都中央区銀座6丁目14-5東武銀座第一ビル4階A、代表取締役社長：中島 真生、以下「当社」）は、株式会社ブランジスタエール(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:井上秀嗣)が運営するプロジェクト「ACCELJAPAN (アクセルジャパン) 」に参画し、アクセルジャパンアンバサダーであるヒロミさんが登場するプロモーションを開始することをお知らせします。

■「ACCEL JAPAN（アクセルジャパン）」について

アクセルジャパンは、全国の企業の成長を後押しするプロジェクトです。

参画企業は、著名タ レントの写真素材・動画素材を使用することができ、プロモーション効果の高いタレント広告を実現することができます。アンバサダーのヒロミさん、名倉潤さん、板野友美さん、篠田麻里子さん、上地雄輔さん、鈴木杏樹さん、 岡田結実さん、藤森慎吾さん、⾚星憲広さん、ぺこぱさん、松嶋尚美さん、松村沙友理さ ん、長嶋一茂さん、三浦翔平さん、さらば⻘春の光さん、小池徹平さん、鈴木奈々さん、 熊田曜子さん、岡田紗佳さんらが参画企業のプロモーションに登場し、企業活動を支援しています。

また、日本最大級の経営者交流団体・パッションリーダーズと連携して経営者の学びと交流の場も提供し、日本経済の発展に貢献することを目指しています。

（ACCEL JAPAN 公式サイト： https://accel-japan.com/ ）

■ヒロミさんのプロフィール

1986 年 1 月 21 日（大安）にミスターちん、デビット伊東等と共に「B-21 SPECIAL」を

結成。デビュー当時、ルックスの良さに加え、機関銃のようにギャグが飛び出すスピード感、強気なツッコミを武器に人気を集めた。現在、個人としてレギュラー番組の MC をはじめ、単発番組にも多数出演。またマネージメント事務所設立やトレーニングジムの経営など幅広い分野で活躍。家具や部屋のリノベーションやリフォームなど多趣味なことでも有名。

■具体的な取り組み

これまで当社は Cpay ショッピングや Cpay グルメガイドを通じて独自ポイント決済システムの利便性を発信してきました。今回、提携の背景としては、アクセルジャパンに参画し、アンバサダーであるヒロミさんをはじめとするタレント素材を活用することで、以下の目的を達成します。

ブランドイメージの向上と信頼感の醸成

アクセルジャパンアンバサダーであるヒロミさんの明るく親しみやすいイメージを Cpay ブランドに重ねることで、認知度を高めると共に、既存顧客はもちろん新規ユーザーへの好感度を高めます。

具体的な取組内容

1. プロモーション素材の共通化と活用

アクセルジャパンアンバサダーヒロミさんの肖像を Cpay 公式サイト、Cpay 各サービス内バナー、店頭ポスター、各種パンフレットなどで一⻫に展開します。これにより、ユーザーがさまざまな接点で一貫したメッセージを受け取れるようにします。

2. Cpay グルメガイドと Cpay ショッピングでのWEB展開

アクセルジャパンアンバサダーヒロミさんの肖像を Cpay グルメガイドや Cpay ショッピングのおすすめする箇所に登場するような形で WEＢページを展開します。ユーザーが実際にクーポンを利用してお得に飲食店を楽しめるよう、検索サイトにタレントのアイコン等を表示する予定です（現行のグルメガイドは地域から飲食店を検索できる構成になっています）

3.Cpay 決済との連携強化

アクセルジャパンアンバサダーヒロミさんの肖像を活用したプロモーションで、アプリ内決済の使いやすさやポイント還元の魅力も紹介し、安心安全なキャッシュレス決済を実現します。

■AI グローバルホールディングスとは

AI グローバルホールディングス株式会社は、AI 技術を核にした次世代型総合プラットフォーム企業です。会員・加盟店・社会の三者全てに価値を創出することを目指し、独自のポイント決済システム「Cpay」を中心としたエコシステムを構築。 EC 事業「Cpay ショッピング」、飲食店クーポン検索サービス「Cpay グルメガイド」、ポイント決済アプリ「Cpay」を中心に多岐にわたるサービスを展開しており、全国の代理店ネットワークを活かして地域に根ざしたサービス展開を推進しています。

■Cpay とは

Cpay は、当社が提供する独自の割引ポイントサービスを中心にしたキャッシュレス決済・ポイントプラットフォームです。ユーザーは Cpay アプリを通じて、飲食店やオンラインショッピングでの決済、ポイントの取得・利用、クーポン検索などをシームレスに行うことができます。Cpay ショッピングや Cpay グルメガイド などのサービスと連携することで、ユーザー体験を統合し、加盟店の販促を支援するエコシステムを形成しています。今後はアクセルジャパンのタレントを活用したプロモーションでさらなる認知度向上を目指します。

■今後の展望

当社は、アクセルジャパンへの参画をきっかけに、（割引ポイントサービス）ブランド価値の向上を目指します。今後は、アクセルジャパンアンバサダーであるヒロミさんの肖像を活用したプロモーション活動を通じて Cpay サービスの認知度を高めるとともに、Cpay 加盟店への集客支援を行います。タレント素材の活用範囲を広げ、新たなプロモーションやイベント企画を検討しながら、社会の発展に貢献していく所存です。

■代表コメント

AI グローバルホールディングス株式会社

代表取締役中島真生

アクセルジャパンへの参画は、当社が目指す『便利を形にする』という理念を具現化する大きな一歩です。アクセルジャパンアンバサダーヒロミさんという信頼あるタレント肖像を起用することで、Cpay の魅力をより多くの方に届け、ユーザーのニーズに寄り添った割引ポイントサービスを提供してまいります。

■会社概要

・ 会社名：AI グローバルホールディングス株式会社

・ 所在地：東京都中央区銀座 6 丁目 14-5 東武銀座第一ビル 4 階 A

・ 代表者：中島 真生

・ 事業内容：EC 事業「Cpay ショッピング」、メディア事業「Cpay グルメガ イド」、独

自ポイント決済システム「Cpay」などを中心としたプラットフ ォーム事業

・ URL：https://aigh.jp/company

■お問い合わせ先

AI グローバルホールディングス株式会社

Cpay 広報担当：⽵中 TEL：03-3501-2111

Email：takenaka.hitoshi@aigh.jp