株式会社ATIPIXとAuB株式会社、アライアンスを締結～腸内環境研究 × 分子栄養学 × 行動変容で次世代トレーナー育成を推進～

株式会社ATIPIX■概要

株式会社ATIPIX（本社：東京都江東区）は、腸内環境研究を基盤としたヘルスケア事業を展開するAuB株式会社（本社：東京都中央区）とアライアンスを締結しました。

本連携により、ATIPIXが運営するオンライン教育プラットフォーム「Zone Medical Academy（ZMA）」において、腸内環境に関する科学的知見の展開や共同コンテンツ開発を進め、トレーナー・指導者が“身体の内側から成果をつくる”ための次世代型学習モデルを提供していきます。

■Zone Medical Academy（ZMA）について

Zone Medical Academyは、分子栄養学の理論と行動変容の実践スキルを統合した、トレーナー・指導者向けオンラインアカデミーです。「学ぶ → 体験する → データを見る → 行動に落とす」のプロセスを体系的に設計し、科学的根拠に基づく指導力を現場で再現可能な形で身につけられることが特徴です。

- 分子栄養学に基づくコンディショニング理論- 生活習慣 × パフォーマンスの因果構造- 血糖値・栄養・睡眠・ストレスの総合マネジメント- 行動変容を成功させるコーチング設計- 顧客にそのまま提供できるテンプレート付き学習

これらを通じて、トレーナーが科学的根拠を持って顧客の成果を最大化するための教育基盤を提供しています。

■アライアンスの目的

今回の連携では、AuBが持つ腸内環境研究の知見と、研究成果に基づいて開発されたサプリメントなどの腸活サポート食品を、Zone Medical Academy（ZMA）の学習・実践コンテンツとして体系的に展開します。

腸内環境は栄養吸収、免疫、体調、ホルモン、メンタル、パフォーマンスなど幅広い領域に影響するため、トレーナーが成果を出すうえで不可欠なテーマです。ATIPIXの分子栄養学・行動変容教育と、AuBの研究基盤・商品が融合することで、「腸内環境改善 → 行動変容 → パフォーマンス向上」までの一連の介入モデルを、実際のプロダクトを使いながら学べることが特徴です。

これにより、顧客は変化を体感しやすく、改善実感が得られやすくなるだけでなく、習慣化・継続が促進されます。またトレーナーにとっては、腸内環境を軸にした高単価プログラム構築や月額サービス化が可能となり、継続指導によるLTV向上・口コミ増加・差別化強化といったビジネス的メリットも期待できます。

両社の連携により、科学的根拠に基づく“成果の出る指導”を新たなスタンダードとして提供していきます。

■連携内容

今回のアライアンスでは、以下の領域で協働を進めます。

１. Zone Medical Academyにおける腸内環境コンテンツの展開

AuBの腸内細菌研究に基づく科学的知見をZMAのカリキュラムに取り入れ、腸内環境とパフォーマンスの相関を体系的に学べる新講座を共同開発します。さらに、同社の腸活サポート商品を講座内で活用し、「腸内環境改善 → 行動変容 → パフォーマンス向上」のプロセスを実際のプロダクトを通じて学べる実践型プログラムを提供します。

２. 共同コンテンツの開発

腸内環境 × 分子栄養学 × 行動変容を統合したプログラムを共同制作し、腸内環境改善の介入方法を体系化します。また、AuBの商品の活用を前提とした実践コンテンツも共同で開発し、トレーナーが現場で再現性高く指導できるモデルを構築します。これにより、顧客への提供価値向上と継続支援につながるサービス設計が可能になります。

■AuB株式会社について

AuB株式会社は、元サッカー日本代表・鈴木啓太氏が設立したライフサイエンス・バイオベンチャー企業です。アスリートの腸内細菌研究を起点に、腸内環境と健康の関係を科学的に解明し、「すべての人を、ベストコンディションに。」をミッションに事業を展開しています。

AuBの主な事業領域

１. 研究

アスリートをはじめとした多数の腸内細菌データを解析

香川大学、至学館大学など研究機関と共同研究を実施

２. フードテック（商品開発）

研究成果に基づく“サプリメント”や“生活雑貨”“食品”などを

自社EC「aub store」で販売

３. 医療向けヘルスケア

医療機関専用ブランド「aub for medical」を展開

４. コミュニティ運営

腸活に関する正しい知識啓発

情報発信とコミュニティ形成

腸内環境分野の専門性と幅広いエビデンスを基盤に、スポーツ・医療・一般生活者の健康支援に貢献している企業です。

AuB株式会社コーポレートサイト：https://aub.co.jp/

■両社コメント

株式会社ATIPIX 取締役：寺田武史

「腸内環境はパフォーマンスとコンディションの基盤であり、トレーナーが扱うべき重要領域です。AuBの持つ科学的知見と、Zone Medical Academyの分子栄養学・行動変容教育が融合することで、現場の指導レベルを一段引き上げる新しい学びを提供できると確信しています。」

AuB株式会社 代表：鈴木啓太

「ATIPIXが提供するZone Medical Academyは、科学的知識を現場で“使える形”へ落とし込む力に優れたアカデミーです。AuBの腸内環境研究を組み合わせることで、より多くのトレーナーや支援者に価値を届けることができると期待しています。」

■今後の展開

両社は今後、腸内環境に基づく共同プログラムのローンチ、共同ワークショップ開催、トレーナー向け腸内環境講座の新設など、実践的なコンテンツを順次公開していく予定です。

腸内環境 × 分子栄養学 × 行動変容という新しいスタンダードを共に創り出し、日本のトレーナー教育と健康支援の未来を前進させていきます。

■第1期生 募集中

現在、Zone Medical Academyでは第1期生を募集しています。

定員あり・先着順のため、ご関心のある方はお早めにお申し込みください。

お問い合わせ：academy@zonemedical.jp

Zone Medical Academy：https://academy.zone-medical.com/

■会社概要

会社名：株式会社ATIPIX

取締役：寺田 武史

所在地：東京都江東区亀戸3丁目14-4

事業：アスリート向けeラーニングプログラムの提供、ゾーンメディカルメソッドによるコンディション分析・個別最適化支援、スポーツ団体・企業・教育機関との共同研究および共創プロジェクトの推進

コーポレートサイト：https://atipix.jp/

ZONE MEDICAL：https://atipix.jp/zone-medical