ohpner、HRクラウド「採用一括かんりくん」のタクシーCM放映を担当

ohpner株式会社

オフラインマーケティング事業を展開するohpner株式会社(https://ohpner.com/)（東京都渋谷区、代表取締役：土井健）は、HRクラウド株式会社(https://hr-cloud.co.jp/)（東京都千代田区、代表取締役社長：中島 悠揮）が提供する採用AIエージェント「採用一括かんりくん」(https://www.career-cloud.asia/)のタクシーCM放映を担当いたしました。

本施策は、1月19日からタクシー車内サイネージにて放映を開始しています。

▼放映期間

2026年1月19日から2026年2月22日

■ ohpner株式会社について

ohpnerは、オフライン広告とマーケティングコンサルティングを通じて、顧客の事業成長を支援しています。 モビリティ広告（旧アドトラック）、タクシー広告、交通広告、その他OOHなどのメディア選定から、クリエイティブ制作、広告配信、効果測定まで、トータルなマーケティングソリューションを提供しています。