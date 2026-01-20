Z世代のTikTok Shop利用最新動向2025

株式会社ZIK

Z世代を中心に、SNSが「情報収集」から「購買行動」へと結びつくケースが増えています。

とくにTikTokは、動画を通して商品を “体験的に知る”ことができる新しい購買導線として注目を集めています。

本調査では、全国の15～30歳の男女300名を対象に、TikTok Shopの認知・利用実態について調べました。

【1】TikTok Shopの利用経験は2割弱、まだ浸透の初期段階に

「TikTok Shopを利用したことがありますか？」という質問に対し、「はい」と答えたのは19.33%にとどまりました。（図1）

残る約8割は「利用したことがない」と回答しており、TikTok Shopはまだ成長途上のサービスであることがうかがえます。

性別では、男性36名、女性22名とやや男性比率が高い結果に。

ただし全体の傾向としては、まだ利用層が限定的で、今後の認知拡大や利用促進が期待されます。

【2】認知経路は「TikTok広告」と「インフルエンサー投稿」が中心

TikTok Shopを「知っている」と回答した人の認知経路は、「インフルエンサーの投稿」（60.34%）、「TikTok広告」（55.17%）が上位を占めました。（図2）

一方で、「友人・知人からの紹介」（24.14%）や「ニュース・記事」（10.34%）といった外部経路は限定的。

つまりTikTok Shopは、TikTokアプリ内で完結するプロモーションやUGCが主要な認知ドライバーとなっていることがわかります。

【3】購入ジャンルは「コスメ・美容」「ファッション」に集中

購入経験者に購入ジャンルを尋ねたところ、「コスメ・美容」（55.17%）、「ファッション」（46.55%）がツートップという結果でした。（図3）

この2カテゴリーで全体の過半数を占めており、男女ともに人気の高いジャンルであることがわかりました。

特に、ファッション・コスメともに男性の購入比率がやや高く、オンラインで気軽に買えるTikTok Shopの利点が作用していると考えられます。

一方で、「食品・飲料」（32.76%）や「ガジェット・家電」（29.31%）なども一定数みられ、実用性のある商品ジャンルも支持を集めつつあることが特徴です。

【4】利用頻度は「月1回」ペースが最多、ライトユーザーが主流

TikTok Shopの利用頻度を尋ねた結果、「月に1回程度」（34.48%）が最も多く、次いで「月2～3回程度」（18.97%）、「週2回以上」（17.24%）が続きました。（図4）

「ほとんど利用しない（月1回未満）」も17.24%あり、全体としてはライト層を中心とした利用構造となっています。

【5】利用理由は「利便性」と「価格」。動画を通じた購買体験にも注目

TikTok Shopを利用する主な理由として最も多かったのは、「決済や配送が便利だから」（51.72%）、次いで「価格が安いから」（31.03%）、「限定商品があるから」（29.31%）でした。（図5）

また、「エンタメ性がある（動画で楽しみながら買える）」（27.6%）という回答も一定数あり、ショート動画を通したユニークな購買体験がユーザーのモチベーションになっていることがわかります。

【まとめ】

今回の調査から、15～30歳の若年層全体においてTikTok Shopの利用率はまだ低いものの、実際の利用者層では美容・ファッションに強く、利便性・価格・限定性のバランスで支持されていることがわかりました。

今後は、より幅広いカテゴリ展開や口コミ・レビューの信頼性強化を通して、「一度使って終わり」ではなく、動画体験を軸にした購買の習慣化をどう生み出すかが、成長のカギとなるでしょう。

【調査概要】

調査期間：2025年10月9日

調査主体：自社調査

調査対象：[居住地]全国、[年齢]15歳～30歳、[性別]男女

有効回答数：300

調査方法：インターネット調査