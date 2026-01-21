森林由来Ｊ-クレジットを活用した、カーボンオフセット燃料の実証販売開始について

キグナス石油株式会社

キグナス石油株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：若澤雅博｜以下、キグナス）はこのたび、三愛オブリ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：隼田洋）を通じ、三愛オブリＬＰＧ輸送株式会社（本社：長崎県松浦市、代表取締役社長：永田賢二｜以下、三愛オブリＬＰＧ輸送）へ森林由来J-クレジットを活用したカーボンオフセット燃料の実証販売を開始したことをお知らせします。

キグナスは2025年4月から9月に、J-クレジットを付帯したカーボンオフセット燃料（軽油）の供給実証を東海地方にて実施致しました（※１）。今回は、カーボンオフセット燃料に森林由来のJ-クレジットを活用しています。今後、工場や運送業等で燃料油をご使用の需要家を対象にした販売展開を検討していきます。

■商品の概要

使用する燃料 軽油

使用クレジット 森林由来のJ-クレジット

期間 2025年12月～2026年３月

■オフセットの対象

三愛オブリＬＰＧ輸送では、九州地方でＬＰガスの運送事業を行い地域のエネルギー安定供給に寄与しております。今回の取り組みでは、三愛オブリＬＰＧ輸送が運送に使用するローリーから発生する軽油の燃焼に伴うＣＯ２排出量の内、キグナスから供給を受けた軽油の１０％をオフセットすることにより、約２０t-CO2の削減を計画しております。

■活用するJ-クレジット

オフセットに活用する森林由来のJ-クレジット（公社林における森林経営活動）は、三愛オブリＬＰＧ輸送の所在する、長崎県のJ-クレジットとなります。クレジット取引金額は、創出頂いた地域の皆様に還元され、地域経済への貢献に寄与するものと考えております。こうしたカーボンオフセットによる環境への貢献と地域社会の活性化を同時に促す取り組みとなります。

■公益社団法人長崎県林業公社からのコメント

狩野 渉 参事兼総務課長

長崎県林業公社は、キグナス石油様による先進的なカーボンオフセット燃料の実証に、当公社のJ-クレジットをご提供し参画できたことを光栄に思います。 地域の森林整備が創出するCO2吸収の価値が、持続可能なサプライチェーン実現に貢献することは、林業振興に大きな意義があります。 今後も、企業の皆さまと連携し、森林資源の活用を通じてカーボンニュートラル社会の実現を推進してまいります。

キグナスでは『エネルギーの安定供給により地域社会に貢献する』という経営理念のもと、次世代のエネルギー供給を通じ、地球環境と地域社会に貢献する事業を積極的に推進してまいります。

〈報道関係者からのお問合せ先〉

キグナス石油株式会社 総務部 担当：松園 問い合わせフォーム | キグナス石油

〈会社概要〉

社名 キグナス石油株式会社

本社所在地 東京都千代田区大手町2-3-2 大手町プレイスイーストタワー 10階

代表取締役社長 若澤 雅博

事業内容 各種石油製品の販売

設立 1972年2月1日

HP https://corp.kygnus.jp/

社名 三愛オブリ株式会社

本社所在地 東京都千代田区大手町2-3-2 大手町プレイスイーストタワー 10階

代表取締役社長 隼田 洋

事業内容 各種石油製品の販売、航空燃料の保管及びこれに伴う業務ほか

設立 1952年6月9日

HP https://www.san-ai-obbli.com/

社名 三愛オブリLPG輸送株式会社

本社所在地 長崎県松浦市福島町端免字鳶ノ巣1047-9

代表取締役社長 永田 賢二

設立 1970年3月10日

事業内容 LPGの運送

社名 公益社団法人長崎県林業公社

所在地 長崎県諫早市貝津町1122番地6

理事長 渋谷 隆秀

事業内容 森林経営管理事業

設立 1959年6月

HP https://www.nagasaki-ringyou.or.jp/

※１ 2025年5月『Ｊ-クレジット制度を活用した、カーボンオフセット燃料の販売に向けた実証開始について』

長崎県林業公社の管理する森林三愛オブリＬＰＧ輸送のローリー