英検の合否判定（CSEスコア推定）を更新、実際のスコア1,170件を反映｜スタスタApps

スタディスタジオ株式会社

英検(R)対策Webアプリ「スタスタApps」（運営：スタディスタジオ株式会社）は、英検(R)の素点（Reading／Listening／Writing）からCSEスコアを推定し、合否の目安を確認できる「英検(R)CSEスコア計算（2024-）｜新基準対応の合否判定」をアップデートしました。

本アップデートでは、ユーザーから提出された英検(R)の実測データを用いて、2024年度以降の新基準に対応する「素点→CSEスコア推定モデル」を更新し、推定の安定性と実用性の向上を図りました。

▼英検(R)CSEスコア計算（2024-）｜新基準対応の合否判定

▼合格時間ナビ（結果画像アップロード→必要学習時間と3つの学習プラン）

▼合否結果の提出（審査後に30日間の有料会員クーポンを付与）

【１】アップデートの概要

英検(R)の合否判定にはCSEスコアが用いられますが、英検(R)公式は、スコアが各回の全答案採点後に統計的手法（IRT）で算出されるため、正答数（素点）のみで受験者がスコアを一意に算出することはできない旨を説明しています。

スタスタAppsではこの前提を踏まえ、素点からCSEスコアを「算出」するのではなく、「推定（目安）」として提示しています。

今回のアップデートでは、ユーザーから提出された実測データをもとに推定モデルを更新し、級別・技能別の推定の現実適合性を高めました。

【２】対象範囲

- 対象基準：2024年度以降の新基準（会場試験）- 対象級：1級／準1級／2級／準2級プラス／準2級／3級／4級／5級

※本アップデートは「会場試験」のデータを用いたモデル更新です。

※S-CBTは試験形式の違い等によりスコアの特性が異なる可能性があるため、精度向上の観点から会場試験と分離して扱い、S-CBT向けは別途アップデートを検討・準備しています。

【３】データの出所（なぜ改善できたのか）

スタスタAppsでは、推定の品質向上のため、ユーザーから英検(R)の公式結果に基づくデータ提供を受ける仕組みを用意しています。

（１）合格時間ナビ

英検(R)一次試験の結果画像をアップロードすると、AIが結果を分析し、合格に必要な勉強時間を算出。3つの学習プランを提示する機能です。

基本は不合格だった方への機能で、次回合格に必要な学習量を推定します。合格者も提出可能で、その場合は次の級の合格に必要な勉強時間を推定します。

（２）合否結果の提出

英検(R)の合否結果を提出いただくと、審査後に30日間の有料会員クーポンを付与しています。

※第3回の提出対象への切り替えは、公式のWeb合否公開（2月16日以降）に合わせて順次反映予定です。

これらの仕組みにより、累計1,700件以上の提出データを収集しています。

本アップデートでは、そのうち「2024年度第1-3回、2025年度 第1-2回の会場試験データ」【会場試験の提出件数：1,170件】を用いて推定モデルを更新しました。

【４】本ツールでできること

- 素点（Reading／Listening／Writing）からCSEスコアを推定（目安）- 推定CSEに基づく一次試験の合否判定（目安）- 級別の基準に沿ったスコア把握と、次の学習方針の検討に活用

【５】ご注意（重要）

- 本ツールが提示するCSEスコアおよび合否判定は、あくまで「推定（目安）」です。- 英検(R)公式が説明する通り、CSEスコアは各回の全答案採点後に統計的手法（IRT）で算出されるため、試験の難易度等により同じ素点でもスコアが変動し得ます。- 本サービスは英検(R)公式の提供・承認・推奨を受けたものではありません。

【６】要点画像

英検(R)CSEスコア計算（2024-）｜新基準対応の合否判定

合格時間ナビ合格時間ナビの結果画面

合否結果提出合否結果提出の画面

会社概要

会社名：スタディスタジオ株式会社

代表者：代表取締役 鈴木孝一

所在地：東京都渋谷区道玄坂 1-16-6 二葉ビル 8B

事業内容：オンライン英検専門塾「スタスタLIVE英検」運営／学習支援アプリ開発

URL：https://studystudio.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

広報窓口：info@studystudio.jp

TEL：050-3579-7479

※英検(R)は公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※本サービスは同協会の承認・推奨を受けたものではありません。

以上