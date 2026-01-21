PeopleX、Hibitoと「PeopleX AIロープレ」に関する協業を開始

株式会社Hibito

ビジネスコーチングと営業推進で営業支援を行う株式会社Hibito（本社：東京都渋谷区、代表者：渡邊 悠介、以下：当社）は、株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役 CEO：橘 大地）が提供する対話型AIサービス「PeopleX AIロープレ」に関しパートナー契約を締結し、本日協業を開始することをお知らせします。



協業の背景・概要

当社は、営業特化で個人と組織の成長基盤を構築するための事業を推進しています。営業組織変革サービス、パーソナルビジネスコーチング、クラウド営業推進サービスの3サービスを提供しており、企業が持続的に成長するために不可欠な営業力強化を支援しています。





株式会社PeopleXは、「地球上で働くすべての人への支援を通して成功に導く（ピープルサクセス）」をパーパスに掲げ、採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する総合ソリューションカンパニーです。対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」、対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」など、AIを活用したプロダクト開発・サービス運営を行っています。





このうち、「PeopleX AIロープレ」は、AIとの対話により能力開発のためのロールプレイングを行うことができるサービスです。ロールプレイングの詳細は様々に設定することができ、例えば、実際の営業シーンを想定して、営業スキルを身につけ向上させられる実践的なトレーニングを積むことが可能です。





本協業では、今後、当社が法人・個人のお客様に支援を行うにあたり、「PeopleX AIロープレ」のサービス紹介および導入支援を推進します。さらに、本サービスによるAIとのロープレ結果をもとに様々なサポートを行う「AIロープレコーチング」を通じ、営業力強化に取り組む企業・個人に対し、実践的かつ価値の高いAIソリューションを提供してまいります。





当社が培ってきた営業現場におけるコンサルティング・コーチングの知見と、株式会社PeopleXの先進的なAIプロダクトとを融合させることで、単なるツール導入にとどまらず、「ツールの有効活用設計」「現場への定着」「成果創出」「継続的な成長」までを一気通貫で支援する体制を構築します。AIによるトレーニングと人的支援を組み合わせることで、個人のスキル向上にとどまらず、組織全体の営業力強化と、再現性のある成果創出を実現し、企業の持続的な成長を後押ししてまいります。

「PeopleX AIロープレ」について

AIトレーナーを相手に、「営業担当として商談の練習」や「部下との1on1の練習」など、様々な内容・設定のロールプレイングをワンツールで行うことが可能なサービスです。時間や場所を問わず個人のペースで実践的な練習ができ、育成コストの低減につながるほか、練習後はAIが公正な評価を行うことで、納得感のある成長を支援します。









サービスサイトはこちら

https://peoplex.jp/ai-roleplay/(https://peoplex.jp/ai-roleplay/)





「PeopleX AIロープレ」の特長は以下のとおりです。





（1）24時間365日練習ができる

AIロープレは、夜間や土日を含む24時間365日、いつでもロープレが可能です。時間や場所を問わず、個人のペースで実践的な練習ができ、上司やトレーナーの工数削減にもつながります。





（2）営業、CS、接客など、様々な場面・設定でのロールプレイが可能

「営業担当として商談の練習」や「部下との1on1の練習」など、用途にあわせて様々なロープレに活用できます。複数の登場人物を想定した「マルチペルソナ」や詳細設定を付加できる「シナリオ編集」機能もあるため、多人数での会議・プレゼンの練習にも活用できます。





（3）育成の属人化を排除し、公平な評価を実現

育成担当者による指導や評価のバラつきを解消し、組織全体で均一かつ質の高い教育を提供。AIトレーナーが公平な評価を行うことで、受講者の知識・技能の習得状況を正確に可視化し、納得感のある成長を支援します。





「PeopleX AIロープレ」にご興味をお持ちくださった方は、詳細資料を下記URLよりダウンロードの上ご覧ください。

https://peoplex.jp/ai-roleplay/download/(https://peoplex.jp/ai-roleplay/download/)





「AIロープレコーチング」について

AIとのロープレ結果をもとに、営業経験豊富なコーチが個別の指導を行います。「治りにくい癖に対してのマインド面のアドバイス」「実際の顧客を想定した個別のロープレ実践」などを隔週で行います。また、AIロープレをどのように設計すべきかを、営業プロセス全体に対してのコンサルティングや、育成計画への壁打ちを通じて設計し、迅速に的確なAIロープレの設定を完了できるようサポートいたします。

サービスサイトはこちら

https://hibito.co.jp/ai-roleplaying-coaching(https://hibito.co.jp/ai-roleplaying-coaching)





■PeopleX 会社概要

法人名：株式会社PeopleX

代表：橘 大地

資本金：116百万円（資本準備金含む）

所在地： 東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

事業概要：対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発

対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」の開発

対話型AI面談サービス「PeopleX AI面談」の開発

人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発

マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」

WEBサイト：https://corp.peoplex.jp/(https://corp.peoplex.jp/)

サービスサイト（PeopleX AI面接）：https://peoplex.jp/(https://peoplex.jp/)

サービスサイト（PeopleX マネジメントコンサルティング）：https://peoplex-mc.jp/(https://peoplex-mc.jp/)

サービスサイト（HR LIBRARY）：https://hrlibrary.jp/(https://hrlibrary.jp/)





■Hibito 会社概要

法人名：株式会社Hibito

代表：渡邊 悠介

所在地： 東京都渋谷区恵比寿西2丁目4番8号ウィンド恵比寿ビル8F

事業概要：営業組織変革サービス（コーチングおよび営業合宿）

クラウド営業推進サービス

個人向け営業コーチングサービス「Ticket」

WEBサイト：https://hibito.co.jp/(https://hibito.co.jp/)

製品サイト（営業組織変革サービス）：https://hibito.co.jp/sales-group-coaching(https://hibito.co.jp/sales-group-coaching)

製品サイト（クラウド営業推進サービス）：https://hibito.co.jp/cloud-salesops(https://hibito.co.jp/cloud-salesops)

製品サイト（個人向け営業コーチングサービス「Ticket」）：https://hibito.co.jp/ticket-businesscoaching(https://hibito.co.jp/ticket-businesscoaching)

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCYi4J6eZK3jN6j__g0-OO9w(https://www.youtube.com/channel/UCYi4J6eZK3jN6j__g0-OO9w)



■本件に関するお問い合わせ

株式会社PeopleX 広報担当 TEL：03-6683-4199 Mail：info@peoplex.jp

株式会社Hibito 担当 TEL：050-5497-5884 Mail：contact@hibito.co.jp