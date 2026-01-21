1/29(木)開催「Qiita AI Summit」に株式会社DriveX CTO楠亀が登壇。

株式会社DriveX

株式会社DriveX（本社：東京都渋谷区、代表取締役：永田篤広）は、2026年1月29日（木）に開催されるQiita主催の技術イベントに登壇することをお知らせいたします。本イベントは、エンジニア同士の知見共有を目的としたリアルイベントであり、当社からは楠亀が登壇し、実際の開発現場で得られた経験や学びについてお話しする予定です。

Qiita AI Summit 公式バナーより引用（https://increments.connpass.com/event/378403/）【イベント概要】

開催日時：2026年1月29日（木）18:00～22:00

開催場所：渋谷ヒカリエ ホールB

主催 ：Qiita株式会社

登壇者 : 楠亀（株式会社DriveX）

イベント詳細・申込URL：

https://increments.connpass.com/event/378403/

■ 登壇内容の見どころ

昨今、AI基盤の重要性が語られる一方で、継続的に運用できる形まで到達できている企業は多くありません。 本セッションでは、その理由を単なる技術力視点ではなく、「設計や意思決定の構造」に着目して整理します。

特に、PoC（概念実証）という工程を、組織やプロジェクトの課題を映し出す「レンズ」として捉え、前提条件が整理されないまま進むことで現場に何が起きるのかを具体的に解説します。

- 前提条件の確定度をどう見極めるべきか- 変更を前提とした設計（可逆性）の考え方- 実務での試行錯誤から得られた、プロダクトを前に進めるための意思決定

理論や理想論にとどまらず、実際の開発・検証の現場で直面した課題や背景を共有しながら、AI基盤開発にどう向き合うべきかを考察します。

特に、実務で手を動かしているエンジニアの方や、技術とビジネスの橋渡しに関心のある方におすすめのセッションです。

■ 登壇者紹介

楠亀 晃星 (くすかめ こうせい)

独学でソフトウェア開発を学び、現在はフルスタックエンジニアとして新規プロダクト開発を中心に活動。

インフラからバックエンド、フロントエンド、モバイルアプリまで幅広く担当し、これまでに20社以上の開発支援や技術顧問を経験。

技術だけでなく事業視点も踏まえた開発を得意とし、プロダクトの立ち上げから成長フェーズまでを支援している。

株式会社DriveXについて

株式会社DriveX（ドライブエックス）は、「AI×事業創造力であらゆる事業をドライブさせる」をミッションに掲げ、企業のAI Transformationや新規事業創出を支援する企業です。 単なる技術導入に留まらず、事業背景や現場の制約を深く理解した上での「実践的なアプローチ」を強みとし、クライアントと共に本質的な価値創出に取り組んでいます。

今後もDriveXは、積極的な技術発信やコミュニティへの貢献を通じて、エンジニアリングの可能性を追求し続けてまいります。

所在地 東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表参道5階

代表者 代表取締役 永田篤広

設立 2022年2月22日

事業内容 新規事業創出事業 /AI transformation事業 / integratorX(自社AI基盤)事業

コーポレートサイト https://drivex.co.jp/(https://drivex.co.jp/)