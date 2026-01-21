自治体向けセミナー「減災復興学の視点から考える自治体PPP/PFI」開催のお知らせ
株式会社ザイマックス（国土交通省PPP個別相談パートナー）および株式会社ザイマックス総研は、2026年3月2日（月）に自治体向けセミナー「減災復興学の視点から考える自治体PPP/PFI ～災害に強い公共施設・まちづくりのすすめ～」を開催します。
2026年3月2日（月）
15:00～16:30（90分）※オンライン
参加費無料
災害リスクが高まる中、公共施設やまちづくりにおいても、「減災」と「復興」を一体で考える視点が求められています。
本セミナーでは減災復興学の考え方と具体的な事例を通じて、自治体PPP/PFIにおける災害に強い施設・まちづくりのヒントをご紹介します。
特別講演「減災復興学の視点から考える自治体PPP/PFI」
永野 康行 氏
兵庫県立大学大学院 減災復興政策研究科 研究科長・教授
※講演後に質疑応答を予定しています。
【事例紹介（予定）】
- 行政データ×デジタルツインによる、建物単位の被害予測と行政へのフィードバック事例
- IoTセンサーによる斜面監視を通じた、落石・土砂災害の事前予測に関する実証研究
主催より：公共インフラ見守りの取り組み紹介
ザイマックスグループが産官学連携で開発した「監視センサーによる見守りサービス」について、公共インフラにおける活用事例とあわせてご紹介します。
株式会社ザイマックス総研 主任研究員 石原 健司
申込はこちら :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPjfSmZhs7PXSQ6boYYd3rsY6Bb1HEbddQ5XnOayT2fxHPEA/viewform
事前申込制（無料）申込締切：2月25日（水）
主催：
株式会社ザイマックス（国土交通省PPP個別相談パートナー）
株式会社ザイマックス総研
お問い合わせ先：
株式会社ザイマックス総研 セミナー事務局
E-mail：soken_seminar@xymax.co.jp