経済産業省「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度（SCS評価制度）」対応支援サービスを開始

フロンティア・アドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：正田 洋平、以下「フロンティア」）は、経済産業省が推進する 「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度（SCS評価制度）」への対応支援サービス を開始することをお知らせします。

【サービス開始の背景】

近年、サプライチェーンを経由したサイバー攻撃による情報漏えいやサービス停止といったインシデントが増加しています。IPAの「情報セキュリティ10大脅威」においても、「サプライチェーンや委託先を狙った攻撃」は7年連続でランクインしており、サプライチェーン全体でのセキュリティ対策強化が喫緊の課題となっています。

こうした状況を受け、経済産業省は企業のサイバーセキュリティ対策状況を業種横断的に可視化する「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度（SCS評価制度）」の構築を進めており、2026年度末の運用開始を予定しています。

本制度の運用開始後は、取引先選定の基準として活用されることが想定されており、求められる評価段階（★3～★5）を満たせない企業は、取引機会の損失といったビジネス上の影響を受ける可能性があります。

フロンティアは、デジタル・ガバナンスおよびサイバーセキュリティ領域における豊富な支援実績を活かし、本制度への対応を検討する企業を包括的にサポートするサービスを開始いたします。





【SCS評価制度の概要】

SCS評価制度は、サプライチェーンにおける各企業のセキュリティ対策状況を★3～★5の3段階で評価・可視化する制度です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/121694/table/12_1_74b11348d9c588efcb6cc332ff3561e5.jpg?v=202601210921 ]

【サービス内容】

フロンティアは、受注企業（評価を取得する側）・発注企業（評価を要求する側）の双方に対し、以下のサービスを提供します。なお、本制度開始時には、当社として★4における第三者評価の評価機関への登録準備を進めております。

■ 受注企業向けサービス

1. 現状評価・ギャップ分析

・現行セキュリティ対策状況の棚卸し

・制度要求事項との差分分析

・既存認証（ISMS等）・業界ガイドラインとのマッピング

2. ロードマップ策定

・目標評価段階の設定支援

・優先順位を明確にした段階的対応計画の立案

・必要リソース・投資の見積もり

3. 対策実装支援

・セキュリティポリシー・規程類の整備

・技術的対策の導入支援

・組織体制・プロセスの構築

・従業員教育・訓練の実施支援

4. 評価取得支援

・自己評価の実施支援

・第三者評価に向けた準備・模擬評価

・エビデンス整備・評価機関対応のサポート

■ 発注企業向けサービス

・委託先管理方針の策定支援

・取引先への評価段階要求基準の設計

・サプライチェーンリスク管理プロセスへの制度組み込み

・委託先評価・モニタリングの仕組み構築

【フロンティアの強み】

フロンティアは、金融機関・公的機関を中心としたデジタル・ガバナンス支援において豊富な実績を有しています。

・専門性：監査法人、金融機関、事業会社出身のプロフェッショナルによる高度な専門知識

・実践知：サードパーティ/サプライチェーン・リスクマネジメント、サイバーセキュリティマネジメントにおける多数の支援実績

・横断的知見：NIST CSF、ISMS、金融庁ガイドライン等、国内外の各種フレームワークとの整合性を踏まえた包括的なアドバイス

・伴走型支援：「Beyond Advisory」の理念のもと、提言にとどまらず、クライアントと共に手を動かし確実な成果へ導く支援スタイル

【今後の展望】

フロンティアは、本サービスを通じて、サプライチェーンを構成する企業のセキュリティ対策水準の底上げに貢献してまいります。

制度の運用開始に先立ち、早期の対応準備を進めることで、クライアント企業の取引競争力の維持・強化を支援するとともに、日本のサプライチェーン全体のセキュリティレジリエンス向上に寄与することを目指します。

【本サービスの詳細】

