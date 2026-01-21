アネーラ税理士法人と株式会社アーリークロスが、企業型DCでの連携を開始

株式会社アーリークロス

株式会社アーリークロス（本社：福岡県福岡市、代表取締役：花城正也）は、企業型確定拠出年金（以下、企業型DC）の導入支援事業の一環として、アネーラ税理士法人（本社：福岡県福岡市、代表社員：藤本周二）と連携を開始したことをお知らせいたします。

連携の意義

アーリークロスは、中小企業の経営者および従業員に対して、企業型DCを活用した退職金・福利厚生制度の構築を支援するコンサルティングを行っています。制度設計から導入実務、投資教育、運用支援まで一貫したサポートを通じて、中小企業における資産形成の支援と金融リテラシー向上を目指しています。



このたび、アネーラ税理士法人との連携を通じて、アーリークロスは企業の成長支援にとどまらず、中小企業の経営者および従業員一人ひとりの将来の資産形成を、より実務に即した形で力強くサポートしてまいります。

アネーラ税理士法人について

アネーラ税理士法人は、福岡を中心に東京・横浜・北九州・佐賀・長崎・熊本など全国に拠点を展開する総合税理士法人です。

税務・会計顧問業務を中核に、相続・事業承継、M&A、医業経営支援、企業再生、公益法人支援、クラウド会計導入支援など、幅広い専門サービスを提供しています。

税理士・公認会計士をはじめとする専門家が多数在籍し、グループ内には弁護士法人、監査法人、社会保険労務士法人、M&A専門会社などの専門組織を有しています。

税務・会計にとどまらず、法務・労務・経営の各分野を横断したワンストップ支援体制を強みとしています。

中小企業から成長企業、医療法人、公益法人まで、多様な法人の経営課題に寄り添い、「本物の税務・会計顧問」として長期的な企業成長を支援しています。

グループ概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/163812/table/23_1_39f28210954d8b79823179395c5ef061.jpg?v=202601210921 ]

株式会社アーリークロスについて

アーリークロスは、「将来のお金の問題を解決する」をテーマに、企業型確定拠出年金（企業型DC）制度の導入支援を通じて、中小企業の経営者と従業員の将来の資産形成をサポートしています。

法人概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/163812/table/23_2_2e58229f740f251ec2ea2d38c833d4c5.jpg?v=202601210921 ]

採用強化について

アーリークロスは、事業拡大と企業型確定拠出年金（DC）のさらなる普及を見据え、人材採用を積極的に進めています。

福岡本社をはじめ各拠点において、新たな仲間と共に支援体制を拡充し、中小企業やパートナーの先生方に対するサービスを、スピード感をもって一層充実させてまいります。

採用情報については以下をご覧ください。

採用情報はコチラ :https://www.wantedly.com/companies/company_4329448