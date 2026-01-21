問題社員対応に特化したSaaS「MONTAI」、（公財）東京都中小企業振興公社 事業可能性評価事業において「事業の可能性あり」と評価

Dayz株式会社

インターネットサービスの開発・運用およびサポートを行うDayz株式会社（東京都中央区、代表取締役：玉城 朝、以下「Dayz」）が展開する問題社員対応に特化したSaaS「MONTAI」は、公益財団法人東京都中小企業振興公社が実施する事業可能性評価事業（令和7年度）において、「事業の可能性あり」との評価を受けた旨をお知らせいたします。

事業可能性評価事業とは

事業可能性評価事業は、新たな事業展開を目指す中小企業等の事業計画について、外部有識者が多角的に評価し、事業化・成長に向けた助言や支援を行う制度です。

評価委員会により「事業の可能性あり」と評価された事業については、今後の事業化に向け、経営面・事業面でのアドバイスや、公社が実施する各種支援施策の活用に関する情報提供等、継続的な支援を受けることができます。

問題社員対応に特化したSaaS「MONTAI」について

「MONTAI」は2025年11月より試行版を提供開始した、問題社員対応の業務プロセス改善および業務標準化をサポートするSaaSです。

問題社員対応の工数削減につながる記録、管理、リスク対策の3つの観点から機能を実装しており、非定型な労務で発生する関係者の対応コスト・実務にかかるストレスの負担を軽減します。これにより、労務リスクの抑制に寄与します。

「MONTAI」試行版モニター募集の詳細・お申し込み

「MONTAI」は、2026年2月末まで試行版モニター募集を実施し、3月に正式リリースを予定しています。

- 募集期間：2025年11月5日～2026年2月28日- 主な募集対象：経営者、管理職、人事労務担当者- 申込方法：以下の専用ページよりお申し込みください。- - http://montai.jp

モニター企業の皆さまの声をもとに、より良いサービスへとアップデートしてまいります。

会社情報：Dayz株式会社 について

代表者： 代表取締役 玉城 朝

所在地： 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町2-1 130ビル 4階

設立年月日： 2008年4月1日

資本金： 1,000万円

URL： https://dayz.jp

電話番号：03-6690-0259

メールアドレス：pr@dayz.jp



【提供サービス】

・電子契約サービス「ルールテック」 https://ruletech.dayz.jp

・危機管理コンサルティング「リスクデザイン」 https://riskdesign.jp

・情報システム業務支援「週1DX」 https://dayz.jp/infosys

・カスタムブラウザ開発支援 https://dayz.jp/chromium