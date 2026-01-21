【1月28日(水)開催】探し損を防ぐ「ポータルサイト情報設計」の鉄則　～大事なコンテンツを「迷宮」に置く罪～

株式会社ソフィア■背景と目的

「重要な経営メッセージを発信しても、日々の業務連絡に埋もれて読まれない」

「社内ポータルが継ぎ足し工事で迷宮化し、社員がマニュアルを見つけられない」



これらの問題は、コンテンツの質ではなく「情報の置き場所と導線（情報設計）」に原因があります。

本セミナーでは、Webサイト構築の概念である「情報設計」を社内コミュニケーションに応用し、社員が迷わず情報に辿り着き、ストレスなく受け取れる「情報の整理・構造化」の手法を解説します。

■こんな方におすすめ

・社内ポータルやイントラネットが使いにくいと不満が出ている

・チャットツール導入後、情報が流れ去り蓄積されない

・「その情報はどこにあるの？」という問い合わせ対応に追われている

・重要な経営方針が、落とし物案内（その時限りの情報）と同じレベルで扱われている

■開催概要

■参考資料『忙しすぎて伝わらない？社内情報発信、受け手の心を掴むには 』 無料資料ダウンロード

本報告書が、皆様の組織におけるコミュニケーション改善の一助となれば幸いです。

https://www.sofia-inc.com/download_IC_jouhouhasshinn

■会社概要

株式会社ソフィア https://www.sofia-inc.com/

組織変革・組織開発コンサルティングを中心に、インターナルブランディング支援や研修・ワークショップの企画・運営、メディア・コンテンツ企画制作、業務プロセス改革支援、ICTシステム開発・活用支援など、幅広いサービスを提供しています。詳細は公式ウェブサイトをご覧ください。

