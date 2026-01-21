ペンタセキュリティ、AWS WAF専用のマネージドルール「Cloudbric Managed Rules for AWS WAF」の提供エリアを台北、タイ、メキシコの3リージョンに拡大

ペンタセキュリティ株式会社

情報セキュリティ企業のペンタセキュリティ株式会社（本社：韓国ソウル、日本法人 代表取締役社長：陳 貞喜、以下ペンタセキュリティ）は、AWS WAF専用のマネージドルール「Cloudbric Managed Rules for AWS WAF」について、サービス提供リージョンを拡大することをお知らせします。新たに追加となるのは、台北、タイ、メキシコの3リージョンです。

■Cloudbric Managed Rules for AWS WAFリージョン拡大の背景

Cloudbric Managed Rules for AWS WAF（以下Cloudbric Managed Rules）は、AWS WAF向けのマネージドルールです。マネージドルールとは、AWSおよび独立系ソフトウェアベンダー（ISV）によって提供されている、事前に定義されたセキュリティルールのことです。ペンタセキュリティは現在、AWS Marketplace*1で6つのマネージドルール製品（Cloudbric Managed Rules）を提供しており、ユーザーはこれらを購入すれば、さまざまな脅威からアプリケーションを保護することができます。Cloudbric Managed Rulesは、ペンタセキュリティ独自のコア技術に基づいて開発されており、世界的な製品検証機関であるTolly Groupによって高い攻撃検知率が実証されています*2。

AWSの新規リージョン開設に伴い、Cloudbric Managed Rulesのサービス提供リージョンを拡大します。今回のアジアパシフィック（台北）、アジアパシフィック（タイ）、メキシコ（中部）の3リージョン追加により、Cloudbric Managed Rulesのサービス提供リージョンは全世界で計33地域となります。ペンタセキュリティは、今後も地域を問わず高度なWebセキュリティを提供できるよう、サービス地域を継続的に拡大していく予定です。

▽Cloudbric Managed Rules for AWS WAFの購入はこちら

- OWASP Top 10 Protection：OWASP Top 10のリスクに対応したルール- Malicious IP Protection：さまざまな脅威IPに対応したルール- API Protection：APIの保護を効率的に強化できるルール- Bot Protection：広範囲な悪性ボットに対応したルール- Tor IP Protection：悪意のあるTor IPトラフィックに対応したルール- Anonymous IP Protection：匿名IPに対応したルール

https://aws.amazon.com/marketplace/seller-profile?id=be0471e9-b358-4cad-9a4b-1f7f015ea077

*1 AWS Marketplaceは、あらゆる規模の企業が AWS パートナーが提供するソリューションを見つけ、試し、購入し、デプロイし、管理するのに役立つ、厳選されたデジタルストアフロントです。AWS で請求と管理を一元化することで、製品評価をより迅速に行い、ガバナンスを改善し、コストの透明性を高め、SaaS の無秩序な拡大を抑えることができます。

*2 「Cloudbric Managed Rules - API Protection」の検知率を検証したもので、97.31%という高い攻撃検知率を記録しました。

https://www.tolly.com/publications/detail/224153

Cloudbric Managed Rules for AWS WAFについて

Cloudbric Managed Rules for AWS WAFは、AWS WAF専用のマネージドルールです。高度なセキュリティ技術を基に開発されており、最新の脅威にも迅速に対応しています。あらかじめWAFのルールが定義されているため、AWS WAFユーザーはルールを作成する必要なく、簡単に適用することができます。AWS Marketplaceで提供されている６種類のマネージドルールの中から、セキュリティ性能を高めたい分野を選択して導入することが可能です。

https://www.cloudbric.jp/cloudbric-managed-rules/

ペンタセキュリティ株式会社

ペンタセキュリティは、IT大国・韓国を代表する情報セキュリティ企業です。データ暗号化プラットフォーム「D.AMO」、クラウド型セキュリティプラットフォームサービス「Cloudbric」、認証セキュリティをはじめ、企業情報セキュリティのためのソリューションを提供しています。先進的かつ高度な暗号化技術・脅威検知技術によって日本・韓国・米国・欧州などで特許を取得しており、世界171カ国でビジネスを展開しています。また、IoTセキュリティやブロックチェーンを活用したサービスの開発にも力を注いでいます。

https://www.pentasecurity.co.jp/(https://www.pentasecurity.co.jp/)