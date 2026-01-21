【2月13日（金）無料ウェブセミナー】海外拠点管理が変わる！決算早期化を実現するアウトソーシング活用術

株式会社マルチブック

グローバルクラウドERPサービス「multibook（マルチブック）」を提供する株式会社マルチブック（東京都品川区、代表取締役社長：渡部 学）は、Webセミナー「海外拠点管理が変わる！決算早期化を実現するアウトソーシング活用術」を開催いたします。

お申し込みはこちらから（無料） :https://www.multibook.jp/seminar_updates/11742/

海外拠点を持つグローバル企業において、経理部門は常に複数の課題に直面しています。制度や言語の違い、人材確保の難しさ、拠点ごとの処理ばらつき、属人化や報告遅延などにより、本社での数字の集計や経営判断が遅れがちになるケースは少なくありません。





近年、こうした課題を解決する手段として「アウトソーシング」が注目を集めています。外部の専門チームに経理業務を任せることで、拠点や店舗ごとに生じていた処理のばらつきや担当者依存を解消できます。また、報告遅延のリスクを減らし、本社は迅速かつ正確な数字を入手できるため、経理部門は単なる集計ではなく経営に貢献する業務へとシフトできます。



本セミナーでは、アウトソーシングによる解決アプローチとその効果をわかりやすく解説するとともに、実際に決算期を10営業日短縮し、内部統制を強化した企業事例をご紹介します。

＜開催概要＞

日時：2026年2月13日（金）15:00～15:30（日本時間）

会場：Webセミナー(Zoom) ※本セミナーは録画配信となります。

費用：無料

＜このような方におすすめです＞

- 海外拠点の経理を本社で取りまとめている経理担当者・管理職の方- 各拠点からの報告遅延や処理のばらつきに課題を感じている方- 属人化によるリスクや内部統制面での不安を抱えている方- 経理業務の効率化によって、本来の分析・経営支援に時間を割きたい方- 海外拠点の状況をタイムリーに把握し、迅速な意思決定を行いたい経営層の方

＜アジェンダ＞

- 海外拠点を展開している企業に特有の課題- なぜ今アウトソーシングが注目されているのか- 経理アウトソーシングよる課題解決アプローチ- 事例：決算期10営業日短縮と内部統制強化を実現した企業の取り組み- マルチブックアウトソーシングのご紹介

＜登壇者紹介＞

株式会社マルチブック 執行役員／CRO

田中 良樹

大手複合機メーカーのソフトウェア営業部門を経て、グローバルERPを開発するベンチャー企業に入社。その後M&AによりSIerに入社し2022年まで在籍。 この間約20年一貫して自社開発グローバルERP事業に携わり、主に海外拠点をもつ日系企業をターゲットに営業、マーケティング、国内会計システムとの事業提携、海外SIパートナーの発掘、クラウドサービスの事業開発等に従事。

2018年より営業責任者。 2022年より当社BPO事業責任者に就任。技術経営修士(MOT)

＜株式会社マルチブック 会社概要＞

会社名：株式会社マルチブック

代表者：代表取締役社長 渡部学

設立：2000年9月

本社：東京都品川区西五反田1-1-8 NMF五反田駅前ビル5階

海外拠点：シンガポール ・タイ ・フィリピン

事業内容：クラウド型会計・ERPサービス「multibook」等の企画・開発・提供

URL：https://www.multibook.jp/