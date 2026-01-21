RIZINフライ級ファイター・征矢貴選手 × 株式会社人材ミライ代表 上野真路「挑戦」をテーマにした対談動画を公式YouTubeで公開

株式会社人材ミライ

特定技能外国人材の紹介・支援を行う株式会社人材ミライ（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：上野真路）は、RIZINフライ級ファイター・征矢貴選手と、代表・上野真路による対談動画を人材ミライ公式YouTubeチャンネル(https://youtube.com/channel/UCZIyBdmvfT_B8Ss3Im04MMA)にて公開いたしました。

本対談では「挑戦」を共通テーマに、格闘技の世界と外国人材業界、それぞれの現場から見えるリアルな課題や想い、日本社会が直面する人手不足問題について深く語り合っています。

▼対談動画はこちら

https://youtu.be/2RPKgQa6S8U

■対談企画の背景

対談動画のサムネイル

日本では少子高齢化の進行により、農業・介護・外食・製造業など多くの分野で人手不足が深刻化しています。

一方で、特定技能制度をはじめとした外国人材の活用は進みつつあるものの、「不安」や「誤解」「受け入れ体制の未整備」といった課題も少なくありません。

今回の対談では、

- 命を懸けてリングに立つ格闘家- 人と企業、そして国境をつなぐ人材支援の現場

という異なるフィールドで「挑戦」を続ける二人が、困難をどう乗り越えてきたのか、これからの日本社会に必要な視点とは何かを語っています。

■本動画の見どころ

- トップアスリートが語る「挑戦のリアル」- 外国人材業界の現場から見た日本社会の課題- 「挑戦する人」をどう支えるべきかという共通視点

外国人材の受け入れを検討している企業様はもちろん、

- 人材不足に悩む経営者・人事担当者- 特定技能制度について調べている方- 新しい一歩を踏み出したいと考えている方

にもご覧いただきたい内容です。

▼対談動画はこちら

https://youtu.be/2RPKgQa6S8U

■ 料金形態について

征矢選手と上野

株式会社人材ミライでは、外国人材の採用を初めてご検討される企業様にも安心してご利用いただけるよう、明確で分かりやすい料金体系を採用しております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161137/table/11_1_477dfde793003fd7ac6a8663a7e73c51.jpg?v=202601210821 ]

送り出し後もLINEやオンライン面談などで定着支援を継続し、現場の離職リスクを最小限に抑えます。

■お問い合わせ

株式会社人材ミライ公式HP

https://jinmira.com/contactus

■株式会社人材ミライについて

株式会社人材ミライのロゴ

株式会社人材ミライは農業・介護・外食分野を主軸としながら、宿泊業などさまざまな業界からのご相談に対応し、外国人材の紹介・支援を行っています。

会社名 ：株式会社人材ミライ

代表取締役 ：上野真路

本社住所 ：埼玉県さいたま市大宮区下町一丁目30藤沼ビル401号室

資本金 ：5,000,000円

事業内容 ：職業紹介事業、外国人就労者サポート事業、上記に附帯関連する一切の事業許認可

登録番号 ：24登-010899

会社HP ：https://jinmira.com/