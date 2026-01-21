こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【麻布大学】イヌを飼育する児童の幸福度の上昇には細菌叢の変化が関与
麻布大学 獣医学部・介在動物学研究室の菊水健史教授、群馬大学の宮内栄治准教授、東京都医学総合研究所・社会健康医学研究センターの西田淳志センター長、理化学研究所生命医科学研究センターの大野博司チームディレクターらは、アジア最大規模の東京ティーンコホート（TTC）に参加する思春期児童を対象に、イヌの飼育がもたらす心理的効果とその背景となる身体変化を調べました。イヌの飼育児童はそうでない児童と比較して、問題行動や非行行動などが低下していました。またイヌ飼育児童の口腔内細菌叢は非飼育児童と異なること、この細菌叢を無菌マウスに投与してマウスの社会性を調べたところ、他個体への関心が高まり、また仲間のマウスの苦痛に対して感受性が高まっていることが分かりました。このことから、イヌの飼育は児童の細菌叢を変化させ、その変化した細菌叢が児童の社会性を高めた可能性が示されました。
思春期は、人生の中でも家族や友人などの周囲環境から強く影響を受ける大切な時期です。この時期には脳が大きく発達し、感情や社会性をつかさどる脳部位が成熟していきます。イヌは世界で最も広く飼育されている動物で、イヌの飼育による心身の健康への効果が示されてきました。特に思春期にイヌと過ごす経験は、孤独感を減らし、ウェルビーイング（幸福感）を高めることがわかってきました。しかし、イヌの飼育によるウェルビーイングの上昇の背景にある身体変化は明らかにされてきませんでした。一方、菊水教授らはこれまでイヌと生活することでヒトの腸内細菌叢に変化が生じること、また腸内細菌叢は宿主の脳の働きにも影響し、不安や気分を左右することを明らかにしてきました。今回の研究では、イヌの飼育によって児童の細菌叢に変化が生じ、その細菌叢によって児童の社会性が向上すると仮説を立てて研究しました。TTCに参加した13歳児では、イヌの飼育児童は問題行動や非行行動、思考の問題などの心理スコアが非飼育児童と比べて低いことがわかりました。
次に、これらの児童から採取した口腔内細菌叢を無菌マウスに投与しました。無菌マウスでは児童の細菌叢のみが定着するため、児童の細菌叢の機能を調べることができます。イヌを飼育する児童の細菌叢が定着したマウスでは、非飼育児童の細菌叢が定着したマウスと比較して、見知らぬ個体に対する匂いかぎ行動が上昇しました。また仲間のマウスを狭いチューブに閉じ込めると、その個体に対する接近と匂いかぎ行動が上昇しました。この仲間のマウスの苦痛に対する社会的な接近は前関心と呼ばれ、共感性の現れと言われていることから、イヌ飼育児童のもつ細菌叢には共感性に関わるものが存在する可能性が示されました。また興味深いことに、思春期児童の心理スコアやマウス行動と細菌叢の増幅産物配列変異体（ASV）の検出量との関連解析を実施したところ、レンサ球菌（Streptococcus）属に属するASVが、思春期児童の心理スコア、またマウスの社会的接近行動と共通して相関することが判明しました。これらの結果からレンサ球菌属に属する菌種が社会性に関連する可能性が示されました。
本研究は、日本学術振興会・JSPS科研費（no. 23H05472、21H03333、21H05173）、JST-未来社会創造事業（no. JPMJMI21J3）、JST-RISTEX（JPMJRS24K1）の支援を受けて行われました。
本研究成果は、2025年12月 4日付で国際科学雑誌『iScience』オンライン版に掲載されました。
Dog ownership during adolescence alters the microbiota and improves mental health.
Eiji Miyauchi,Miku Yamaoka, Itsuka Kamimura, Mami Mizuta, Miya Takenaka, Uruma Akiyama, Masami Kawasumi, Nobuo Sasaki, Hiroshi Ohno, Shuntaro Ando, Syudo Yamasaki, Atsushi Nishida, Kazutaka Mogi, Miho Nagasawa, Takefumi Kikusui*
*責任著者
iScience (2025) (25-07710)
情報公開（Embargo）2025年12月4日1:00AM（日本時間）
DOI: 10.1016/j.isci.2025.113948
＜関連情報＞
群馬大学生体調節研究所
https://www.imcr.gunma-u.ac.jp/
東京都医学総合研究所社会健康医学研究センター
https://www.igakuken.or.jp/r-center/rc-social/rc-social.html
理化学研究所生命医科学研究センター粘膜システム研究チーム
https://www.riken.jp/research/labs/ims/intest_ecosys/
＜参考情報＞
●麻布大学について
麻布大学は、2025年に学園創立135周年を迎えました。動物学分野の研究に重点を置く私立大学として、長年の教育研究実績を基盤に新たな人材育成に積極的に取り組んでいます。
本学は、獣医学部（獣医学科、獣医保健看護学科、動物応用科学科）と生命・環境科学部（臨床検査技術学科、食品生命科学科、環境科学科）の2学部6学科と大学院（獣医学研究科と環境保健学研究科）の教育体制に、学部生、大学院生が学んでおり、ヒトと動物のよりよき関係をつなぐ専門性の高い人材育成を進めていきます。
麻布大学の概要: https://www.azabu-u.ac.jp/about/●本件のお問い合わせ先
＜研究に関すること＞
麻布大学獣医学部介在動物学研究室
教授 菊水健史
e-mail: kikusui@azabu-u.ac.jp
Tel：042-754-7111 （代表）
＜広報に関すること＞
・麻布大学入試広報・渉外課 担当：中山
住所：〒252-5201 神奈川県相模原市中央区淵野辺1丁目17-71
e-mail: koho@azabu-u.ac.jp
・群馬大学
生体調節研究所庶務係長 溝田 哲也
住所：〒371-8512 群馬県前橋市昭和町3丁目39-15
e-mail: kk-msomu4@ml.gunma-u.ac.jp ／ Tel: 027-220-8822
・公益財団法人東京都医学総合研究所
事務局研究推進課 担当：乙竹・伊藤
住所：〒156-8506 東京都世田谷区上北沢2-1-6
e-mail: koho@igakuken.or.jp ／ HP: https://www.igakuken.or.jp
・理化学研究所 広報部 報道担当
Tel: 050-3495-0247 ／ e-mail: ex-press@ml.riken.jp
▼本件に関する問い合わせ先
中山
住所：神奈川県相模原市中央区淵野辺1-17-71
FAX：042-754-7661
メール：koho@azabu-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
次に、これらの児童から採取した口腔内細菌叢を無菌マウスに投与しました。無菌マウスでは児童の細菌叢のみが定着するため、児童の細菌叢の機能を調べることができます。イヌを飼育する児童の細菌叢が定着したマウスでは、非飼育児童の細菌叢が定着したマウスと比較して、見知らぬ個体に対する匂いかぎ行動が上昇しました。また仲間のマウスを狭いチューブに閉じ込めると、その個体に対する接近と匂いかぎ行動が上昇しました。この仲間のマウスの苦痛に対する社会的な接近は前関心と呼ばれ、共感性の現れと言われていることから、イヌ飼育児童のもつ細菌叢には共感性に関わるものが存在する可能性が示されました。また興味深いことに、思春期児童の心理スコアやマウス行動と細菌叢の増幅産物配列変異体（ASV）の検出量との関連解析を実施したところ、レンサ球菌（Streptococcus）属に属するASVが、思春期児童の心理スコア、またマウスの社会的接近行動と共通して相関することが判明しました。これらの結果からレンサ球菌属に属する菌種が社会性に関連する可能性が示されました。
本研究は、日本学術振興会・JSPS科研費（no. 23H05472、21H03333、21H05173）、JST-未来社会創造事業（no. JPMJMI21J3）、JST-RISTEX（JPMJRS24K1）の支援を受けて行われました。
本研究成果は、2025年12月 4日付で国際科学雑誌『iScience』オンライン版に掲載されました。
Dog ownership during adolescence alters the microbiota and improves mental health.
Eiji Miyauchi,Miku Yamaoka, Itsuka Kamimura, Mami Mizuta, Miya Takenaka, Uruma Akiyama, Masami Kawasumi, Nobuo Sasaki, Hiroshi Ohno, Shuntaro Ando, Syudo Yamasaki, Atsushi Nishida, Kazutaka Mogi, Miho Nagasawa, Takefumi Kikusui*
*責任著者
iScience (2025) (25-07710)
情報公開（Embargo）2025年12月4日1:00AM（日本時間）
DOI: 10.1016/j.isci.2025.113948
＜関連情報＞
群馬大学生体調節研究所
https://www.imcr.gunma-u.ac.jp/
東京都医学総合研究所社会健康医学研究センター
https://www.igakuken.or.jp/r-center/rc-social/rc-social.html
理化学研究所生命医科学研究センター粘膜システム研究チーム
https://www.riken.jp/research/labs/ims/intest_ecosys/
＜参考情報＞
●麻布大学について
麻布大学は、2025年に学園創立135周年を迎えました。動物学分野の研究に重点を置く私立大学として、長年の教育研究実績を基盤に新たな人材育成に積極的に取り組んでいます。
本学は、獣医学部（獣医学科、獣医保健看護学科、動物応用科学科）と生命・環境科学部（臨床検査技術学科、食品生命科学科、環境科学科）の2学部6学科と大学院（獣医学研究科と環境保健学研究科）の教育体制に、学部生、大学院生が学んでおり、ヒトと動物のよりよき関係をつなぐ専門性の高い人材育成を進めていきます。
麻布大学の概要: https://www.azabu-u.ac.jp/about/●本件のお問い合わせ先
＜研究に関すること＞
麻布大学獣医学部介在動物学研究室
教授 菊水健史
e-mail: kikusui@azabu-u.ac.jp
Tel：042-754-7111 （代表）
＜広報に関すること＞
・麻布大学入試広報・渉外課 担当：中山
住所：〒252-5201 神奈川県相模原市中央区淵野辺1丁目17-71
e-mail: koho@azabu-u.ac.jp
・群馬大学
生体調節研究所庶務係長 溝田 哲也
住所：〒371-8512 群馬県前橋市昭和町3丁目39-15
e-mail: kk-msomu4@ml.gunma-u.ac.jp ／ Tel: 027-220-8822
・公益財団法人東京都医学総合研究所
事務局研究推進課 担当：乙竹・伊藤
住所：〒156-8506 東京都世田谷区上北沢2-1-6
e-mail: koho@igakuken.or.jp ／ HP: https://www.igakuken.or.jp
・理化学研究所 広報部 報道担当
Tel: 050-3495-0247 ／ e-mail: ex-press@ml.riken.jp
▼本件に関する問い合わせ先
中山
住所：神奈川県相模原市中央区淵野辺1-17-71
FAX：042-754-7661
メール：koho@azabu-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/