マジくじ「クイズRPG　魔法使いと黒猫のウィズ 空戦のドルキマスくじ」開催！　さらに、Xにてフォロー&RPキャンペーン開始！

株式会社MAGES.

株式会社MAGES. (東京都渋谷区 代表取締役社長:浅田誠)は、MAGES.が運営するオンラインくじサイト「MAGICくじ ONLINE （通称：マジくじ）」にて、『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ 』内イベント「空戦のドルキマス」をテーマにしたオンラインくじを1月21日（水）12時より開催中であることをお知らせいたします。

「空戦のドルキマス」シリーズより、ディートリヒをはじめ精霊たちのイラストを使用したグッズをラインナップ。また、くじのために特別に描き下ろしたディートリヒのイラストもグッズとして登場します。

BIGタペストリーやアクリルブロック、アクリルスタンドなどなど、限定グッズの数々をこの機会にぜひゲットしてください！

【開催概要】マジくじ「クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ 空戦のドルキマスくじ」

■販売ページhttps://magic-kuji.jp/lp/kurowiz-doluchimaz/

■販売期間

2026年1月21日（水）12:00 ～ 2026年2月16日（月）16:00 予定

■販売価格

1回 880円（税込）

10連セット 8,800円（税込）

■お届け目安

2026年3月下旬以降発送予定

※複数回注文でも【20個まで】全国一律手数料660円(税込) で配送いたします。

※注文状況によってお届け目安が前後する場合があります。

※本商品の販売は予告なく内容の変更や、販売期間の終了・延長・再販売をする場合があります。

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合があります。

※当選確率は企画全体の当選確率を表記しており、必ずしも購入個数と当選確率が伴うものではありません。

【グッズ一覧】

S賞：BIGタペストリー（全2種）

描き下ろしを堪能できるB1サイズのBIGタペストリーです。

＜サイズ＞H1030mm×W728mm程度

A賞：アクリルブロック（全2種）

デスクや棚に飾って楽しめるアクリルブロックです。

＜サイズ＞H100mm×W148mm×D10mm程度

B賞：描き下ろしアクリルスタンド（全2種）

約15cmと大きめサイズのアクリルスタンドです。

＜サイズ＞H150mm程度

C賞：アクリルスタンド（全8種）

ディートリヒのカードイラストを使用したアクリルスタンドです。

＜サイズ＞H90mm×W67.5mm程度

D賞：ブロマイド4枚セット（4枚セット全9種、絵柄36種）

「空戦のドルキマス」シリーズに登場する精霊たちのブロマイドセットです。

＜サイズ＞L判

E賞：缶バッジ2個セット（2個セット全11種、絵柄22種）

「空戦のドルキマス」シリーズに登場する精霊たちの缶バッジセットです。

＜サイズ＞φ57mm

期間別10連セット特典ハート型缶バッジ／ステッカー／書き下ろし台詞入りイラストカード

10連セットご購入につき、下記期間に応じた特典をランダムで1つプレゼント！

・ハート型缶バッジ

・ステッカー

・書き下ろし台詞入りイラストカード

■特典スケジュール

ハート型缶バッジ（全4種） 2026年1月21日（水）12:00～2026年2月2日（月）15:59 予定

ステッカー（全4種） 2026年2月2日（月）16:00～2月9日（月）15:59 予定

書き下ろし台詞入りイラストカード（全4種） 2026年2月9日（月）16:00～2月16日（月）16:00 予定

【Ｘフォロー＆RPキャンペーン開催中！】

「コロプラ公式ショップ」と「マジゲット / マジくじオンライン」アカウントの両方をフォロー＆対象ポストをリポストすると、抽選で3名様に「E賞 缶バッジ2個セット コンプリートセット」をプレゼントいたします。

※賞品の当選はXのDMでご連絡いたします。

※発送は通常賞品と同時を予定しております。

■キャンペーン期間

2026年1月21日（水）12:00 ～ 2026年2月16日（月）16:00

■対象アカウント

１.コロプラ公式ショップ（ @coloplshop ）

https://x.com/coloplshop

２.マジゲット / マジくじオンライン（ @maji_get ）

https://x.com/maji_get

※必ず両アカウントをフォローしてください。

■対象ポスト

https://x.com/coloplshop/status/2013809022126670139

コピーライト (C)COLOPL, Inc.

【会社概要】

会社名： 株式会社MAGES.（メージス）

所在地：〒150-6014

東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー14F

代表取締役社長：浅田誠

設立 2006年7月

URL https://mages.co.jp