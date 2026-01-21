【実話】「お姉さん、俺の隣空いてるよ」ナンパした相手はまさかの将来の義母だった！？衝撃の実体験を描いたショートドラマ『母をナンパする旦那ってどうですか？』が配信開始！

ネクスターホールディングス株式会社

◻︎トーキョークリエイティスト株式会社

ネクスター株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：細田 悠巨）グループの「 TOKYO creatist 」は、実体験に基づく衝撃のエピソードを映像化したショートドラマ『母をナンパする旦那ってどうですか？』を公開開始。 本作は、SNSで募集した視聴者の実体験を元に構成された「実話ドラマ」です。

■作品概要

本作は、視聴者から寄せられた「実話」をベースにしたショートドラマです 。 物語の始まりは一軒のスナック。熟女好きの青年・雄治が、店で一目惚れしてナンパした女性・早苗が、実はのちに付き合うことになる女性・ゆりあの母親だったという、数奇な運命と波乱の人間模様を描きます 。

女癖の悪さや元カノとの同棲トラブルなど、数々の困難を乗り越えて「結婚」へと至るまでの、笑いあり、怒りありのリアルな人間ドラマをお楽しみください 。

■あらすじ

第1話：運命（？）の出会いはスナックで 友人・清人とスナックを訪れた雄治は、大人の魅力溢れるママ・早苗に目を奪われ、「俺の隣空いてるよ」と猛アタック 。しかし、そこに現れたのは早苗の娘・美咲だった 。最悪な第一印象から始まった二人の関係だが、意外にも雄治が美咲に惹かれ始め…… 。

第2話：信じられない！新居に潜む「元カノ」の影 晴れて美咲と付き合うことになった雄治 。しかし、頑なに自宅へ招こうとしない彼を問い詰めると、「元カノが家を出ていかない」という衝撃の事実が発覚 。不信感を募らせる美咲に対し、雄治は「ただの友達」と言い張るが、事態はさらに悪化していく 。

第3話：誕生日の悪夢、そして結婚へ 雄治の誕生日を祝うため集まった美咲と清人。そこへ遅れて現れたのは、なんと家を出たはずの元カノ・舞だった 。デリカシーのない雄治の態度と、美咲を挑発する舞 。修羅場を迎える中、二人が出した「結婚」という結末とは-- 。

■作品概要

■ 体験者インタビュー・コメント掲載案

『母をナンパする旦那ってどうですか？』｜トーキョークリエイティスト株式会社[表: https://prtimes.jp/data/corp/29866/table/246_1_7d43866e3a0dafc5d615b4d886c1149f.jpg?v=202601210851 ]

【体験者：ゆりあ様より】

Q. 「自分の母親がナンパされた」という衝撃的な出会いですが、当時の心境は？ 「最初はとにかく『なんて男なんだろう』と、思っていました。母と出掛けていた際に、私にナンパかと思ったら私のの母親をだったんです（笑）。でも、そのあまりに突き抜けたところや、裏表のない性格が、不思議と憎めない魅力に変わっていったんです。そんな出会いから始まったからこそ、今の夫婦としての絆があるのかもしれません。」

Q. 作中では「元カノと同棲」というトラブルも描かれていますが、乗り越えられた理由は？ 「正直、あの時期は毎日が修羅場で、何度も別れを考えました。自分の家に元カノが居座っているなんて、普通なら即アウトですよね。それでも彼を見捨てなかったのは、彼がどれだけ不器用で、詰めが甘くても、私に対してだけは真っ直ぐにぶつかってきてくれたからです。映像には入りきりませんでしたが、彼は私の信頼を取り戻すために、必死で行動で示してくれました。その泥臭い誠実さが、私の心を動かしたんだと思います。」

Q. 視聴者へのメッセージをお願いします。 「この物語は、綺麗事だけではない、私たちのリアルな結婚までの道のりです。『出会いが最悪でも、過去に問題があっても、向き合い方次第で未来は変えられる』ということが、見てくださる方に伝われば嬉しいです。今の旦那さんの少し抜けているけれど愛すべきキャラクターを、ぜひ楽しんで笑い飛ばしながら観てください。」

■制作体制について

ネクスター株式会社が運営する制作スタジオ「 製作委員会 TOKYO creatist 」では、より多角的な視点から物語を届けるため、二つの軸で作品制作を行なってます。

- Nexter_Nippon（ネクスター・ニッポン）： 本作のように、日本の歴史や伝統、文化的な背景に光を当て、令和時代の再解釈を加えてドラマ化するプロジェクト。- Nexter_Tokyo（ネクスター・トーキョー）： 皆様の身近な体験談や実話をベースに、現代のリアルを切り取った作品を投稿するプロジェクト。

本作は、この 「Nexter_Tokyo」 の軸に位置づけられる作品として、実話だからこそ描ける感情の揺れや選択の重みを丁寧に描いています。今を生きる多くの方にとって「自分ごと」として受け取っていただける物語を目指し、制作しました。

本件に対する問い合わせ

Nexter_Nippon｜Nexter_Tokyo｜トーキョークリエイティスト株式会社

会社名：トーキョークリエイティスト株式会社

役職：General Manager 加藤 誠也（カトウ セイヤ）

メールアドレス： seiya@nexter.tokyo

「 TOKYO creatist 」について

「 TOKYO creatist 」｜トーキョークリエイティスト株式会社クリエイター × アーティスト ＝ クリエイティスト ｜ トーキョークリエイティスト株式会社

2008年、各ジャンルの世界チャンピオンや日本チャンピオンといったトップパフォーマーが集結し、パフォーマンス界に新たな風を起こす集団として「 TOKYO creatist 」が誕生しました。

その後、2017年にはインフルエンサー集団として再構築され、「インフルエンサーサミット」や「ビジョビ」、インスタグラマー発のD2Cブランド、YouTubeを活用したIPプロジェクトなど、時代に合わせて多様なスタイルへと進化。

そして2025年。「 TOKYO creatist 」は、エンタメとSNSを融合した “ショートドラマスタジオ” として再び走り出しました。

「 TOKYO creatist 」｜トーキョークリエイティスト株式会社

当スタジオでは、「 感を、動する。-To Move Your Heart !- 」をフィロソフィーに掲げ、語り継がれてきた既存の物語や伝統文化、体験談などを「 令和時代の物語 」として再解釈したドラマを制作しています。量産され消費されるショート動画ではなく、現代の感性に寄り添った心に残る作品を創り出すことを今後も目指してまいります。

ネクスターブランドゥホールディングスについて

純粋持株会社 ネクスターブランドゥホールディングスStarting from here！「 ここから始まる、次のこと。」

ネクスターブランドゥホールディングスは、15期目を迎えるネクスター株式会社（SNSマーケティング）を主軸に、グループ会社では、システムコンサルティング、6次産業化支援、創業20年の公的機関・金融機関に実績豊富なクリエイティブ制作、Web／アプリ開発支援、UGC、共創IP・縦型ショートドラマ製作スタジオ、D2C／P2Cブランド事業、創業10年の和製マーラータン事業など、ソーシャルメディアを中心とした多岐にわたる事業の純粋持株会社です。

事業会社名 ： トーキョークリエイティスト株式会社 （共創ＩＰ・縦型ショートドラマ製作スタジオ事業）

持株会社名 ： ネクスターブランドゥホールディングス 株式会社

英語表記 ： Nexter Inc. ｜Nexter bran-do Holdings.

本社所在地 ： 東京都 新宿区 大久保 3-8-3 住友不動産新宿ガーデンタワー LaTour Shinjuku Garden 29F

責任者名 ： 代表取締役社長CEO 細田悠巨、執行役員CBO 伊藤実祐

スタッフ数 ： 47名（グループ合計・業務委託、アルバイト含む）

資本金 ： 1億 2,428万 4,842円（グループ合計・資本準備金含む）

公式HP ： https://nexter.tokyo/

公式Twitter ： @nexter_tokyo https://twitter.com/nexter_tokyo

公式Instagram ： @nexter_tokyo https://www.instagram.com/nexter_tokyo/

注: 本記事内のデータはすべて実績値に基づいています。詳細については、ネクスター株式会社までお気軽にお問い合わせください。