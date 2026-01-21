【8900円ゲット】Teclast新発売タブレット『P33』を期間限定の低価格でお得に購入可能！ Amazonセール開催(1/22から1/28まで)

GUANGZHOU SHANGKE INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED詳細を見る :https://geni.us/Xinpin1P33

モデル：Teclast P33

通常価格：12900円

割引：31%

【コード】：P33TECLAST

イベント価格：8900 円

セール期間：1月22日(木)～1月28日(水)

【10.1インチ画面 & Widevine L1対応】P33タブレットは10.1インチの高精細画面を採用し、1280×800の最適化された解像度を実現しています。ウェブブラウジング、電子書籍の読書、動画視聴のいずれにおいても、文字の細部まで鮮明に、色鮮やかに再現します。

【軽量Android 15システム】 軽量化最適化を施したAndroid 15 GOオペレーティングシステムを搭載し、操作は流暢で滑らかです。バックグラウンドのリソース消費を効果的に抑制し、シンプルなインターフェースが直感的な操作体験をもたらします。

【9GB+64GB+1TB拡張メモリ & 6000mAhバッテリー】 革新的な9GBメモリ構成（3GB RAM + 6GB 拡張メモリ）により、アプリの切り替えがより速く、動作も軽快になります。内蔵64GBストレージに加え、MicroSDカードによる最大1TBまでの拡張をサポート。大量の写真、動画、音楽、アプリも安心して保存できます。

【2.4GHz/5GHzデュアルバンドWi-Fi & Bluetooth 5.4、ワイヤレスミラーリング対応】 最新のBluetooth 5.4テクノロジーを搭載し、より長い接続距離、より高速な転送速度、そして優れた安定性を実現します。イヤホン、キーボード、マウス、スピーカーなどのBluetoothデバイスとのペアリングはスムーズで、音楽再生や周辺機器の操作も快適かつ円滑です。

【安全認証とアクセシビリティ機能】本製品は、日本の「電気用品安全法」に基づくPSE認証を取得しており、安心してご使用いただけます。内蔵のペアレンタルコントロール機能により、お子様用の専用スペースを設定し、使用時間やアプリへのアクセス権限を管理でき、デジタル時代のお子様の安全な成長を見守ります。

Teclast（会社「商科グループ」の子ブランド）は1999年に設立し、「デジタルライフをより多くの人に楽しんでもらいます」をコアアイデアとして、Teclast良質なタブレットとノートパソコンを中心に展開を広げ、現在では、すでに一億以上のユーザーを持つブランドに成長しております。



我々は、より多くのユーザーに信頼性の高い、個性的で、コスパの高い製品を楽しんでいただけるよう、技術革新・製品開発からプロモーション・販売まで一貫したサービスを提供します。



