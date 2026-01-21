【新提案】映画館で“もちる”新体験。T・ジョイPRINCE品川にて限定プレミアムフード『もちもちボール』を新発売
グルテンフリー専門店 C’est du nanan（セデュナナン）（本社：大分県／東京拠点：東京都港区、代表：時永絵美）は、株式会社ティ・ジョイが運営する映画館「T・ジョイPRINCE品川」限定で、オリジナルシアターフード『もちもちボール』を2026年1月16日（金）より販売開始いたしました。劇場の飲食売店にて好評販売中です。
T・ジョイPRINCE品川限定「もちもちボール」
開発の背景：映画館で「もちる」という新しい提案
映画館フードの定番といえばポップコーンやホットドッグ。けれど近年は健康意識の高まりや食の多様化により、「映画の時間もカラダにやさしいものを選びたい」というニーズが増えています。
セデュナナンはこの声に応え、次世代のシアターフード100%国産米粉を使用したミニベーグル『もちもちボール』を開発しました。
手は汚れず、音も出ない。厳選素材のみを使用したホットフードを通じて、映画体験をより深く、心豊かなものにしてほしいという想いが込められています。
「もちもちボール」3つの特長
もちもちボール
1）クセになる「もちもち食感」と気品ある香り
グルテンフリーベーグルの常識を覆す美味しさと“もちもち”食感。
甘酸っぱい有機クランベリーと、華やかに香る有機アールグレイを練り込み、映画館でも気分が上がる大人の味わいに。
2）厳選素材 × ギルトフリーの美味しさ。
グルテンフリー専門店として、素材選びは徹底。
100%国産米粉をベースに、厳選素材のみで仕上げました。
- 小麦不使用（グルテンフリー）
- 動物性素材・白砂糖不使用（ヴィーガン対応）
- 合成香料・着色料・保存料 不使用
さらに、大豆たんぱくや食物繊維も含み、美容・健康を意識する方にも嬉しい設計です。
※アレルギー物質28品目中[大豆] を使用。
3）映画に没入できる「無音・清潔」設計
映画館で食べるからこそ、優先したのはシアターフード設計。
「手は汚れず、音も出ない」を目指し、静かなシーンでも食べやすい仕立てに。映画鑑賞をさらに心地よい時間に。
映画館で“もちる”。新しいハマり方を提案します。
T・ジョイPRINCE品川「限定」メニュー
本商品は、「T・ジョイPRINCE品川」限定のシアターフードです。
映画鑑賞のお供にはもちろん、移動の合間の間食にもおすすめです。
商品概要
商品名：もちもちボール（有機クランベリー＆アールグレイ）
内容量：2個入り（各1個ずつ 計2個）
販売価格：単品 700円（税込）／ドリンクセット 1,050円（税込）
発売日：2026年1月16日（金）
販売場所：東京都港区高輪4-10-30 品川プリンスホテル アネックスタワー 3階 T・ジョイPRINCE品川 飲食売店 Googleマップで見る(https://maps.app.goo.gl/zEffaLRpKG9PAXos7)
C’est du nanan（セデュナナン）について
グルテンフリー専門店として、素材にとことんこだわったプレミアムフードを企画・製造。「最高に美味しいもの（C’est du nanan）」を通じて、食の制限がある方もない方も、誰もが本気で「美味しい」と思える体験を届けています。
大分本店(工房)
東京店
株式会社C'est du nanan
店舗情報
東京店 東京都港区麻布台１丁目１０－６ Googleマップで見る(https://maps.app.goo.gl/K1tiR6VXiTAHU8vF7)
大分本店(工房) 大分県宇佐市上高１４５４－２
【公式サイト】：https://www.c-nanan.com/
【Instagram(東京)】：https://www.instagram.com/nanan_tokyo/
【X】https://x.com/nanan_tokyo
【YouTube】 https://www.youtube.com/@cestdunanan
【お問い合わせ】info@c-nanan.com