ヒアルロン酸治療は「部分注入」から「顔全体のバランス設計」へ【ユーザーニーズの実態調査】

株式会社シアン

美容医療情報プラットフォーム「キレイレポ」（運営：株式会社シアン、所在地：東京都品川区、代表取締役：籔本 崇）は、ヒアルロン酸治療に関する複数の医師取材記事をもとに、近年の美容医療におけるヒアルロン酸治療の考え方や治療設計の変化について調査・分析を行いました。

本調査では、美容皮膚科・美容外科・歯科併設クリニックなど分野の異なる医療機関を横断的に分析し、現代のヒアルロン酸治療に共通して見られる診療の考え方や患者ニーズを「実態調査・トレンドレポート」としてまとめています。

▼調査概要

・調査テーマ

現代美容医療におけるヒアルロン酸治療の目的・治療設計・患者ニーズに関する実態調査

・調査方法

ヒアルロン酸治療に携わる医師への取材記事をもとに編集・分析

・調査対象

ヒアルロン酸治療を提供する医療機関の医師取材記事

調査結果１.ヒアルロン酸治療は「部分注入」から「顔全体のバランス設計」へ

今回の調査を通じて見えてきたのは、ヒアルロン酸治療が、気になる部位に単純に注入する施術から、顔全体のバランスや立体感を意識した治療へと変化している点です。

従来のように、ほうれい線や唇、フェイスラインといった個別の悩みに対して局所的に対応するのではなく、顔全体を一つの構造として捉えたうえで治療を組み立てる考え方が広がっています。

近年は、骨格の形状や筋肉の動き、皮膚や脂肪の厚み、加齢によるボリュームロスの起こり方などを総合的に踏まえながら、どの部位に、どの程度の量を、どの順序で注入するかを設計することが重視されています。

その結果、特定の部位だけを強調するのではなく、全体として自然な印象や調和を保つ仕上がりを目指す治療方針が、多くの医師の間で共有されていることがうかがえます。

参考：ちなつスキンクリニック(https://chinatsu-skin.com/)の記事(https://kireireport.com/clinics/86783/articles/824)、ヴェリテクリニック銀座院(https://www.veriteclinic.or.jp/topics/46761)の記事(https://kireireport.com/clinics/1726/articles/754)、ライネビューティークリニック〈REINE Beauty Clinic〉(https://reinebeautyclinic.com/)の記事(https://kireireport.com/clinics/8051/articles/494)に関する取材内容

調査結果２.自然な仕上がりと安全性を前提とした治療設計が重視されている

複数の取材から共通して見られたのは、ヒアルロン酸治療において、変化の大きさよりも自然さや安全性を重視する姿勢です。

注入量や注入層、製剤の選択についても、表情の動きや肌質になじむことを前提に慎重に検討されており、過度なボリューム感を避ける設計が意識されています。ヒアルロン酸治療は、解剖学的な理解を前提とした医療行為として、より慎重な判断のもとで行われている傾向がうかがえます。

参考：スノーメディカルクリニック〈Snow Medical Clinic〉(https://snow-medical-clinic.jp/)の記事(https://kireireport.com/clinics/86189/articles/859)、たかいわクリニック(https://www.takaiwa-clinic.com/)の記事(https://kireireport.com/clinics/5802/articles/276)に関する取材内容

調査結果３.ヒアルロン酸治療の役割は「若返り」から「印象を整える治療」へ

調査結果からは、ヒアルロン酸治療の目的が、単なる若返りにとどまらず、顔の印象全体を整える治療へと広がっていることも明らかになりました。

フェイスラインや口元、輪郭の調整によって、「疲れて見える」「きつく見える」といった印象の変化にアプローチする考え方が見られます。ヒアルロン酸治療は、年齢対策だけでなく、その人らしい印象を引き出すための手段として位置づけられつつあります。

参考：新橋歯科医科診療所プラザ美容外科(https://shikaika.com/doctor/)の記事(https://kireireport.com/clinics/1720/articles/870)に関する取材内容

調査結果４.カウンセリングと治療のすり合わせが満足度を左右している

本調査では、ヒアルロン酸治療において、施術技術そのものと同じくらい、カウンセリングの質や事前のすり合わせが重視されている点が共通して見られました。

単に「どこに注入するか」を決めるのではなく、患者が抱えている悩みの背景や、どのような印象の変化を望んでいるのかを丁寧に確認する姿勢が、治療設計の出発点として位置づけられています。

具体的には、現在気になっている部位だけでなく、年齢やライフスタイル、過去の施術経験、不安に感じている点などを含めてヒアリングを行い、その内容を踏まえたうえで、ヒアルロン酸治療が適しているかどうか、どの程度の変化を目指すかを医師と患者が共有していくプロセスが重視されています。

このようにヒアルロン酸治療は、単発の施術として完結するものではなく、医師と患者が認識を共有しながら進める医療行為として捉えられており、コミュニケーションを含めた治療プロセス全体が重視されている実態が明らかになりました。

参考：広島ステーションクリニック MILKY CLOUD Well-being Center(https://hs-clinic.jp/biyou/news/%e3%80%8c%e3%82%ad%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%8d%e3%81%ab%e7%9f%b3%e7%94%b0%e9%99%a2%e9%95%b7%e3%81%ae%e7%8b%ac%e5%8d%a0%e5%8f%96%e6%9d%90%e8%a8%98%e4%ba%8b%e3%81%8c/)の記事(https://kireireport.com/clinics/5761/articles/222)に関する取材内容

総括：調査から見えた、ヒアルロン酸治療に求められる新しい視点

本調査から、現代のヒアルロン酸治療は、単にボリュームを補う施術ではなく、顔全体のバランスや印象を見据えて設計する医療へと進化していることが明らかになりました。自然さや安全性を前提とした治療設計、若返りにとどまらない印象へのアプローチ、そしてカウンセリングを通じた丁寧なすり合わせが、ヒアルロン酸治療における重要な要素として共通して見られます。

キレイレポでは、こうした調査結果を踏まえ、ヒアルロン酸治療を「どこに・どれだけ注入するか」といった施術内容だけで判断するのではなく、医師がどのような考え方で治療を設計しているのか、どのような価値観や判断基準をもとに患者と向き合っているのかといった点まで含めて可視化する情報発信を強化していきます。

今後は、医師への取材記事を通じて、治療の背景にある設計思想やカウンセリングの考え方、治療後を見据えた向き合い方などを丁寧に整理・発信することで、生活者が自分に合ったヒアルロン酸治療や医療機関を選ぶための判断材料を提供していく方針です。キレイレポは引き続き、美容医療を「受ける前に理解できる医療」として届ける役割を担ってまいります。

キレイレポについて

キレイレポは、心身の健康に貢献し、前向きに生きる人を増やすことをミッションとする美容医療メディアです。美容医療に対して「興味はあるけれど不安」「自分に合う施術がわからない」と感じる方に向けて、信頼できる情報をわかりやすく届けることを目指しています。

近年、美容医療の選択肢は急速に広がり、情報の量も種類も増え続けています。その一方で、誤った情報や偏った表現によって不安を抱くケースも少なくありません。キレイレポは、医療情報の透明性を高めること、そしてユーザーが自分の価値観に合った正しい選択ができる環境づくりを大切にしています。

また、外見の変化だけでなく「気持ちが前向きになる」「自信が持てるようになる」といった、美容医療がもたらすポジティブな変化にも注目しています。

読者の「キレイになりたい」「健康になりたい」という願いに寄り添い、人生をより良くするきっかけとなる情報を発信していきます。

会社概要

会社名：株式会社シアン

所在地：東京都品川区

代表者：代表取締役 籔本 崇

事業内容：美容医領域における情報プラットフォーム運営、ならびに自由診療・美容クリニック向け経営支援プラットフォームの提供およびメディア企画・制作事業

HP：https://xian.inc/

サービスサイト：https://kireireport.com

お問い合わせ：contact@rakuraku-yoyaku.com