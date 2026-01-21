使うたびプロバスケットボールクラブの力に！「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ エポスカード」が誕生

株式会社丸井グループ

株式会社エポスカード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：相田 昭一、以下エポスカード）は、プロバスケットボールクラブを運営する名古屋ダイヤモンドドルフィンズ株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：東野 智弥）と共創し、クラブへの応援の取り組みとして「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ エポスカード」の発行をスタートいたします。

■「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」について

名古屋市を本拠地とするプロバスケットボールクラブで、日本トップリーグであるB.League（B1リーグ）に所属する強豪です。70年以上の歴史を持ち、2023-24シーズンに西地区で優勝を果たし、今季も首位争いを続けています。

「名古屋の誇り（シンボル）となるドルフィンズ。地域の未来社会に貢献。」をVISIONに掲げ、バスケットボールと社会貢献活動を両立。社会的責任プロジェクト「Dolphins Smile」では、環境・地域・共生社会の3分野で取り組みを展開しています。地球環境・気候変動問題に対しては、試合会場までのファンの移動手段を市バス、地下鉄にすることでCO2の排出を減らす活動や、脱プラスチック化への取り組みなどを行っています。さらに、日本のプロスポーツのトップリーグ所属クラブとしては初めて、国連から「スポーツ気候行動枠組み」の団体として認証を受けるなど、環境への先進的なアクションを行っています。

（C）NAGOYAD

加えて、子ども食堂支援、病院訪問、児童虐待防止、聾学校との連携など地域支援にも注力。子ども支援に特化した「COCOプロジェクト」も立ち上げ、安心できる地域づくりに貢献しています。スポーツの枠を超え、名古屋の未来に寄り添う姿勢は正に、「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」が「地域の誇り」と呼ばれる所以です。

エポスカードは、そんなクラブの想いや歩みに深く共感し、クレジットカードの仕組みを活用して、日常のお買物を通じて支援できるシステムを提案しました。

https://nagoya-dolphins.jp/

■「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ エポスカード」の特長

「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ エポスカード」は、ご利用金額に応じて付与されるエポスポイント（決済金額200円につき1ポイント・還元率0.5％）のうち、ご利用金額の0.1%分を、支援金としてクラブへお渡しします。

これらは、クラブの運営活動費や、クラブが「地域への感謝の気持ち」として実施する社会的責任プロジェクト「Dolphins Smile」の活動に活用されます。

このカードは、単なる決済手段ではなく、クラブの歩みと想いを共有し、日常の中で応援ができるファンとクラブをつなぐ「絆の証」だと考えています。

■ご入会特典

「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ エポスカード」に新規ご入会いただくと、初回のクレジットご利用額から2,000円を割引いたします。

「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」公式ショップでのご利用も対象となります。

※エポスカードセンター店頭でご入会の場合、特典は異なります

■ご利用特典

「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ エポスカード」に新規ご入会、または、お切り替え後、3カ月以内に累計100,000円（税込）以上をショッピングでご利用いただいた方へ「GO DOLPHINS メッセージタオル」（非売品）をプレゼントします。

【サイズ】約40cm×100cm

■「LOVE NAGOYA」キャンペーン特典

当カードを含む、名古屋市の自治体・企業さまと提携した支援機能付きカードでは、ご利用特典とは別に「LOVE NAGOYA アクリルキーホルダー」（非売品）をさし上げます。名古屋地域へのご支援への感謝を込めて、エポスカードからのプレゼントです。

※ご利用特典条件を達成した方に限ります

■「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」とエポスカードのコラボの背景

株式会社エポスカードは名古屋市に支店を構え、セントラルパークや星が丘テラスをはじめ、市内および愛知県内の商業施設でカード発行業務を担うなど、地域に密着した事業を展開してきました。

その一方で、名古屋の魅力をより広く発信するため、文化・歴史・スポーツ領域での地域貢献にも積極的に取り組んでいます。地域スポーツを牽引する「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」との連携は、その取り組みの一環です。

名古屋の文化・歴史・スポーツを共に盛り上げたいという想いが重なり、今回のコラボが実現しました。

■「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ エポスカード」概要

1.カード発行主体：エポスカード

2.名 称：「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ エポスカード」

3.申込開始日：2026年1月23日（金）（ネット申し込みは13:00ごろスタート予定）

4.年会費：永年無料

5.国際ブランド：Visa

6.ポイントプログラム：カード利用に応じて貯まる「エポスポイント」

7.利用にともなう寄付：ご利用額に応じて付与されるエポスポイントのうち0.1％分を「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」へ寄付

8.優待サービス：（すべての種類のエポスカードで共通）

（1）割引ご優待

・飲食店、テーマパークを始めとする全国約10,000のご優待施設（2025年3月現在）

（2）ポイントご優待

・提携各社店舗（モンテローザ、ノジマ、KEYUCAなど）のご利用でポイントアップ、ポイントアップサイト「エポスポイントUPサイト」利用でのボーナスポイント付与

（3）ライフステージサポート

・カード会員限定保険、海外トラベルサービス、家賃支払い・保証人サービス ほか

※サービスの詳細はホームページにてご確認ください（https://www.eposcard.co.jp）

※デザインは変更になる場合がございます

※すでにエポスカードをお持ちの方は、デザイン切替料が税込1,100円かかります

【お申込みはこちら】

※2026年1月23日（金）より受付開始（ネット申し込みは13:00ごろスタート予定）

https://www.eposcard.co.jp/gecard/dolphins/

■名古屋ダイヤモンドドルフィンズの概要

商 号：名古屋ダイヤモンドドルフィンズ株式会社

本社所在地：〒461-8670 愛知県名古屋市東区矢田南5-1-14

U R L：https://nagoya-dolphins.jp

代表取締役社長：東野 智弥

■エポスカードの概要

商 号：株式会社エポスカード

本社所在地：〒164-8701 東京都中野区中野4-3-2

代 表 電 話：03（4574）0101

U R L ：https://www.0101maruigroup.co.jp/ci/group.html

代表取締役社長：相田 昭一

事 業 内 容：クレジットカード業務、クレジット・ローン業務