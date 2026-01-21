プロジェクトの利益を守るリソース配分と進捗管理を強化。案件の工数管理研修 半日編を公開：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、プロジェクトの予算超過を防ぎ、採算性を高めるための案件の工数管理研修 半日編(https://www.recurrent.jp/listings/pm-manhour)をリリースいたしました。本研修は、案件リーダーが予算管理の責任を再認識し、見積りに基づく適切なリソース配分や進捗に合わせた軌道修正の手法を習得することを目的としています。現場の生産性を向上させ、組織の利益を守るための具体的なプロセスを半日で効率的に理解できる構成となっています。

案件の工数管理研修 半日編【利益を守るリソース配分】 - 社員研修のリスキル

プロジェクト運営における予算管理の重要性

受託ビジネスやプロジェクト型の業務において、予算超過は組織の利益を直接的に圧迫する重大な課題です。初期段階の見積りの甘さや、実行段階でのスコープの曖昧さが原因となり、想定以上の工数が費やされるケースは少なくありません。

現場リーダーに求められる数値管理 多くの現場では、経験や感覚に頼った管理が行われており、数値に基づいた客観的な進捗把握が課題となっています。遅延や予算超過の兆候を早期に検知し、適切な是正策を講じることができるリーダーの育成が、企業の収益性向上のために強く求められています。

案件の工数管理研修 半日編の紹介

研修タイトルの正式名称

受講対象

本研修は、案件のリーダーを主な対象としています。また、中堅社員や管理職の方々にも適した内容となっています。

身に付くスキルや目的

本研修では、予算崩壊を防ぐための工数管理の重要性を正しく理解します。見積りから必要な作業を読み解き、成果に直結する業務へ適切に人員を配置する手法を身に付けます。また、計画と実績の差異を可視化し、具体的な軌道修正を実践することで、案件を予算内に完遂させるスキルを強化します。

本研修の特徴- 工数とコストの関係を理解し予算管理への意識を高める工数が利益に直結する理由を明確にし、案件リーダーとしての予算管理責任を再確認します。- スコープを定義し成果に直結する業務への配分を判断する曖昧な要件による工数の浪費を防ぐため、スコープを明確に定義し、限られた資源を価値ある業務へ集中させる判断力を養います。- 計画と実績の差異を可視化し具体的な軌道修正を実践する数値による現状把握を行い、遅延や予算超過が発生した際の現実的かつ具体的な是正策を作成できるようにします。

研修カリキュラムを一部抜粋

1. 案件の工数管理の基本理解

- 工数とコストの関係性- 予算の役割と重要性- 受託ビジネスで起きる予算超過のパターン

2. リソース配分の基本

- 見積り内訳の正しい読み解き方- ポイントとなるスコープの明確化- リーダーが行うべきリソース配分の意思決定

3. 実績との差異管理と軌道修正の実践

株式会社リスキルについて

- 計画と実績の可視化- ズレが生じた際に確認すべきポイント- 「頑張らせる」以外の是正手段

株式会社リスキルは、プロジェクトマネジメント研修(https://www.recurrent.jp/categories/pm)をはじめ、多岐にわたるビジネス研修を提供しています。ビジネス研修が料金一律の明瞭な価格設定を特徴としており、企業が研修を計画・導入しやすい環境を整えています。研修実施における準備等のサポート体制も充実しており、教材の用意から発送までをフルサポートすることで、研修担当者の工数削減と質の高い教育の両立を実現しています。

※本プレスリリースの内容は、2026年01月時点のものです。