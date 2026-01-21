ドラッグストアオーガニックのパイオニア「ARGELAN」から100％精油調香のハンドソープが新登場

株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー

「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に3,600超の店舗、海外ではアジアを中心とする６エリアに88店舗（2025年９月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開する株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー（本社：東京都文京区、代表取締役社長：松本清雄）は、当社グループで13年間売上No.１※１のオーガニックブランド「ARGELAN（アルジェラン）」をサステナビリティと機能性をさらに強化したブランドとして、2025年９月より順次リニューアルしています。

このたび、植物の力を凝縮させた「ハンドソープ」、「ボディソープ（全３香調）」と昨年10月にリニューアルしたスキンケアライン「バウンスグロウシリーズ」より「クレンジング（２種）」と「洗顔アイテム」を2026年３月11日（水）より、全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と自社オンラインストアで販売開始します。

※１ 2012年10月～2025年9月の取扱店におけるオーガニックコスメ販売実績

■オーガニックの心地よさを、毎日のケアに。精油の香りでほぐれるハンド＆ボディケア

オーガニックの喜びを全身で味わえるよう、香りにもとことんこだわった設計に。気持ちにそっと寄り添う100％精油調香のハンドソープをはじめ、毎日のケアでオーガニックの心地よさを実感できるハンドソープ＆ボディソープが登場しました。ハンドソープは、自然な香り立ちで植物の恵みをたっぷり味わえる香りです。ボディソープは、バスルームが上質な香りで満たされるデュアルフレグランス。入浴後もふわりと持続する香りにこだわり、バスタイムを一日がんばった心と体をいたわるひとときに。

【商品詳細】

洗うたび、気持ちがリフレッシュ。100％精油調香で心もみずみずしく洗い上げるハンドソープ

一日に何度もある、手を洗うという行為。汚れを落とすのはもちろんですが、それが心まで整うようなうれしいものだったら、という発想から生まれた、アルジェランらしさがあふれるハンドソープ。

100％精油調香にこだわり、立ち上る自然な香りに包まれて心も満たされるひとときをイメージしています。

アルジェラン オーガニック ハンドソープ

本体：240ｍL \1,100（税込）つめかえ：220mL \880（税込）

シダーウッド精油※２やユーカリ精油※３をベースに、国産ヒノキ※４・国産コウヤマキ※５・瀬戸内産レモン精油※６を加えた、爽やかな香り。優しく残る香りで、地方の農業支援にもつながるサステナブルな設計です。

※２ エンピツビャクシン油（着香成分）

※３ 着香成分

※４ ヒノキ木油 （着香成分）

※５ コウヤマキ枝/葉油（着香成分）

※６ レモン果皮油（着香成分）

＊気候の変動や収穫状況の影響により、原料の産地が変更になる場合がございます。

芳醇な香りを、バスルームいっぱいに。心癒やされるデュアルフレグランスのボディソープ

香りを持続させるため、天然精油と合成香料のマリアージュからなるデュアルフレグランスを採用。豊かな香りがバスルームを満たし、地方の農業や経済の応援にもなるサステナブルなボディソープです。

気分や好み、季節に合わせて選べる３香調のラインナップです。

アルジェラン オーガニック ボディソープ

本体：各450mL \1,100（税込）つめかえ：各400mL \880（税込）

全３香調

スモーキーウッディ：アトラスシーダー精油※７＆フランキンセンス精油※８を基調とした深みのある温かな香り

シトラスピール：ベルガモット精油※９＆オレンジ精油※10を基調としたほろ苦く爽やかな香り

メロウフローラル：イランイラン精油※11＆ゼラニウム精油※12を基調とした甘く柔らかな香り※７ アトラスシーダー樹皮油（着香成分）

※７ アトラスシーダー樹皮油（着香成分）

※８ ニュウコウジュ油（着香成分）

※９ ベルガモット果実油（着香成分）

※10 オレンジ果皮油（着香成分）

※11 イランイラン花油（着香成分）

※12 ニオイテンジクアオイ油（着香成分）

＊気候の変動や収穫状況の影響により、原料の産地が変更になる場合がございます。

■大人肌をオーガニックで洗う喜び。肌も気持ちも澄み渡る、クレンジング&洗顔

昨年９月に誕生した新スキンケアラインの「バウンスグロウシリーズ」より、くすみ※13に悩む大人肌をすっきり洗い上げるクレンジングと洗顔が新たに仲間入りします。

＜バウンスグロウシリーズポイント＞

【１】＜クレンジング・洗顔共通成分＞植物由来AHA成分※14

年齢を重ねると肌のターンオーバーは乱れやすくなり、古い角質による肌の厚ぼったさやゴワつきなどが生じがちに。５種の植物由来のAHA※14を配合し、毎日の洗顔で角質をケア※15することで、洗うたびになめらかな肌へとみちびきます。

【２】Wバクチオール※16・17

２種類のバクチオール※16・17を配合し、ゆらぎがちな大人肌をととのえます。

【３】ウンシュウミカン果皮エキス※18

ジュース製造後に残った果皮を化粧品原料に利用した独自成分「ウンシュウミカン果皮エキス※18」。化粧品原料への活用によって農業廃棄物を削減し、さらなる社会貢献に寄与。くすみ※13に悩む大人肌にぴったりのケアに進化しました。

【４】100％精油調香

オレンジ精油※10とゼラニウム精油※12の甘やかな余韻に包まれる、スウィートシトラスの香り。上質で贅沢な香りがスキンケアタイムを至福なものへとみちびきます。

【商品詳細】

アルジェラン バウンスグロウ オーガニック クレンジングオイル

160mL \1,870（税込）

従来品よりメイクなじみのよさとメイク落ちがUP。毛穴の奥の汚れや角栓にするりとなじみ、うるおいは守りながらすっきり落として冴えわたるなめらかな肌へとみちびくクレンジングオイル。

まつエクOK・ダブル洗顔不要・ウォータープルーフ対応

ボトル：バイオマスPET

アルジェラン バウンスグロウ オーガニック クレンジングクリーム

150g \1,650（税込）

従来品よりメイクなじみのよさとテクスチャーのリッチ感がUP。

くすみ※13やゴワつきはもちろん、乾燥も気になる大人肌のためのクレンジングクリーム。

ハンドマッサージしながら使うことで、肌が柔らかくほぐれたようなすっきりとした印象に。

アルジェラン バウンスグロウ オーガニック フェイスウォッシュ

130g \1,430（税込）

従来品より洗い上がりのなめらかさと汚れの吸着力がUP。多孔質構造による吸着効果で知られる岐阜県白川町のバクハン石※19を配合。毛穴やキメに入り込んだ汚れをディープに吸着して洗い流します。

※10 オレンジ果皮油（着香成分）※12 ニオイテンジクアオイ油（着香成分）

※13 古い角質や汚れによる

※14 ビルベリー果実エキス、サトウキビエキス、レモン果実エキス、オレンジ果実エキス、サトウカエデエキス（すべて皮フコンディショニング成分）

※15 くすみのもとになる古い角質層による汚れを洗い流す

※16 バクチオール（皮フコンディショニング成分）

※17 サリチル酸バクチル（皮フコンディショニング成分）

※18 ウンシュウミカン果皮エキス（皮フコンディショニング成分）

※19 バクハン石（皮フコンディショニング成分）

＊気候の変動や収穫状況の影響により、原料の産地が変更になる場合がございます。

