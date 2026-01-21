2026年初【PARCELLE JEWELRY】宮崎山形屋（宮崎県）で POP UP SHOP を開催

PARCELLE JEWELRY IS COMING

株式会社 PARCELLE前回のPOP UP SHOP at 宮崎山形屋(2025年7月撮影)― 2026年初の宮崎山形屋 POP UP SHOP を開催いたします ―

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、天然石、ダイヤモンド、真珠・珊瑚など、個性豊かな素材を、日本の職人が一つひとつ手作業で仕立てております。

2026年1月21日(水)より1月27日(火)までの7日間、宮崎山形屋 本館1階 STAGE 101にて、期間限定の POP UP SHOP を開催いたします。宮崎山形屋での POP UP SHOP は、昨年7月以来となり、2026年初の開催となります。

会場では、全国のパーセル ジュエリー各店でご紹介している人気シリーズに加え、POP UP SHOPならではのラインナップをご用意しております。



「Mille Chainon（ミルシェノン）」、「Pomponne（ポンポネ）」、「Cent Couleur（サンクルール）」などの人気定番シリーズでは、サファイアやダイヤモンドで彩られた新色も登場し、この季節に映える色彩をご覧いただけます。

また、「カラーチェンジガーネット」と「アレキサンドライト」という2種の希少石によるジュエリーもご用意いたしました。写真では伝えきれない色合いの変化を、実際にご覧いただけます。

さらに、ご好評をいただいている「カスタムジュエリー」は新型でご用意、リング・ピアス・ペンダントから、お選びいただけます。

宮崎山形屋 本館1階 STAGE 101を会場に、素材や仕立てによって生まれる表情の違いを大切にした、一点もののジュエリーをご紹介いたします。今回も、さまざまな表情を持つジュエリーをご用意してお待ちしております。お近くにお越しの際は、お立ち寄りいただけましたら幸いです。

人気の定番品からPOP UP SHOPでしか見られない限定品まで、すべてが一点もの、現品限りのコレクションです。

※ パーセル ジュエリーのアイテムはすべて一点ものであり、使用する天然石やダイヤモンド等の配置・種類は一つずつ異なります。本リリース掲載画像は商品の一例です。

※ 各アイテムは数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。商品情報、価格、サービス内容などは、予告なく変更となる場合がございます。

TOPICS

■ Mille Chainon ― 伝統技法”ミル留め”をモダンに

「Mille Chainon（ミルシェノン）」は、パーセル ジュエリー不動の人気シリーズです。



古くから受け継がれてきた「ミル留め」の技法を用い、石のまわりに施された細かな粒状の装飾が、クラシカルで落ち着いた印象を生み出します。

カラーストーンやダイヤモンドの色合いに、繊細なミルの輝きが寄り添い、主張しすぎることなく、静かな美しさを感じられるデザインです。日常の装いにも自然に溶け込み、長く身につけていただけるリングとして支持されています。

デザインは、すっきりとしたストレートシルエットのものと、石をサイズグラデーションで配したタイプの二種類をご用意しております。ピンキーリングも展開しており、石のサイズは四種類からお選びいただけます。装いのバランスや指に合わせて選べる点も、このシリーズの特徴です。

一本で身につけても完成された印象ですが、色合いや石のサイズを変えて重ねづけすることで、表情の変化も楽しめます。「Mille Gothique（ミルゴシック）」や 「Pomponne（ポンポネ）」など、他シリーズとの組み合わせも相性が良く、コーディネートの幅が広がります。

引っかかりの少ない滑らかな仕立てのため、日常の動作を妨げにくく、指に自然になじみます。ご自身のスタイルに合わせた組み合わせで、日々の装いに取り入れていただけましたら幸いです。

ミルシェノンシリーズ：税込84,700円より(K10YG・K10WG・K10PG・天然石・ダイヤモンド)■ Pomponne ― パーセル ジュエリーのシグネチャーモデル

パーセル ジュエリーを代表するシリーズ「Pomponne（ポンポネ）」。中央の宝石のまわりを小さな宝石で取り巻いた、花のような佇まいが特徴です。19世紀後期のヨーロッパで親しまれていた伝統的スタイルからデザインいたしました。

中心となる宝石には、原石からカットを指定して仕立てた「チェスカット」を用いてきました。平らな面が規則正しく並ぶこのカットは、光を受けるたびにやわらかな輝きを生み出します。創業当初から大切にしてきた、パーセル ジュエリーを象徴するカットのひとつです。



現在では、チェスカットに限らず、さまざまなカットの宝石を用いたデザインも展開しております。

このスタイルは、歴史的にはダイヤモンドで取り巻くことが多いデザインですが、ポンポネではカラーストーンも積極的に取り入れています。色彩の違いによって印象が大きく変わり、同じデザインでも一つひとつ異なる表情を楽しめます。

宝石の中心にほどよい高さを持たせ、立体感のあるフォルムに仕立てることで、クラシカルな要素に現代的な軽やかさを加えました。甘さに偏りすぎず、日常の装いにも取り入れやすいデザインです。

時代を超えて受け継がれてきた様式に、パーセル ジュエリーならではの感性を重ねたポンポネ。流行に左右されにくい普遍的な美しさが、長く指先に寄り添います。

ポンポネシリーズ：税込80,300円より(K10YG・K10WG・K10PG・天然石・ダイヤモンド)■ Cent Couleur ― それぞれ異なる6つの宝石が一本に

「Cent Couleur（サンクルール）」は、「100の色」という意味を持つシリーズです。



一本の指環に、色・形・大きさの異なる6つの宝石を留め、小さな花冠のような佇まいに仕立てました。ペアシェイプ、ラウンド、オーバルなど、それぞれ表情の異なる宝石が一本の中で響き合いながら、ひとつの調和を生み出すデザインです。石の組み合わせや配置は、一石一石の個性を損なわないよう精緻に計算されており、異なる輝きが自然に引き立て合うよう構成されています。

一本の中で多彩な色合わせを楽しめることも、このシリーズの特徴です。毎シーズンごとに新しい配色が加わり、同じ組み合わせが再び生まれることはありません。そのときだけの出会いとなります。

指環の中心をあえてずらしたアシンメトリーなフォルムは、「サンクルール」同士を重ねたときに美しく収まるよう設計されています。自分だけの花束をつくるように、二本、三本と重ねることで、指先の表情を自由に広げていただけます。

着想の源は、日常の中でふと心に残る色の記憶です。花の重なり、雨上がりの空、街角に差し込む光と影。そうした一瞬の景色を、指環というかたちに落とし込んでいます。

一本でも、重ねても。その日の気分や装いに寄り添いながら、自由な色彩のレイヤードをお楽しみいただけるシリーズです。宮崎山形屋 POP UP SHOP にてご覧いただけます。

サンクルールシリーズ：税込94,600円より(K10YG・K10WG・K10PG・天然石・ダイヤモンド)■ Color-Change Garnet & Alexandrite Jewelry

宮崎山形屋 POP UP SHOP では、光の当たり方によって色合いが変化する2種の希少な宝石、「カラーチェンジガーネット」と「アレキサンドライト」でお仕立てしたジュエリーをご紹介いたします。

カラーチェンジガーネットは、室内光と自然光など、環境の違いによって色の印象が変わる宝石です。やわらかなスミレ色を基調としながら、赤や青のニュアンスが見え隠れし、角度や光源によって異なる表情を楽しめます。今回は、「Les Annees Folles（レザネフォール）」や 「Mille Chainon（ミルシェノン）」などのデザインに仕立てております。

一方、アレキサンドライトは、「昼のエメラルド、夜のルビー」とも呼ばれる宝石で、明るい場所ではブルーグリーン、光量の少ない環境では赤みを帯びた色合いへと変化します。「Nature（ナチュール）」、「LIBER Trad（リーベルトラッド）」、「Mille Gothique（ミルゴシック）」など、異なる印象のデザインでご覧いただけます。

いずれの宝石も産出量が少なく、まとまった数を揃えることが難しいため、これまでは限られた機会でのみご紹介してまいりました。POP UP SHOP では、形や色の濃淡が異なる石を、複数のデザインで比較しながらご覧いただけます。

オーバルやラウンド、マーキス、スクエアなど、一つ一つ表情の異なる石を実際に見比べながら、ご自身の感覚に合う一点もののジュエリーをお選びいただけます。

カラーチェンジガーネット&アレキサンドライト：税込114,400円より(K10・天然石・ダイヤモンド)■ Custom Order Jewelry ― ジュエリーを”オーダーする”という体験

パーセル ジュエリーでは、まずお好きな宝石を選んでいただき、ジュエリーにお仕立てする「カスタムオーダージュエリー」もご紹介しております。

宮崎山形屋の POP UP SHOP では、これまでご好評をいただいてきたカスタムオーダー用のデザイン枠を、リング・ピアス・ペンダントそれぞれ新型でご用意いたしました。

宝石を留める枠は、やわらかな曲線で構成されており、光をさまざまな方向から取り込むことで、宝石本来の透明感や輝きを引き立てます。正面だけでなく、側面や斜めから見たときにも光が通り、宝石そのものの美しさを多角的に感じていただける設計です。

留め方は、爪留め、ふせ込み、ミル留めの三種類をご用意しております。リングとピアスは3種類、ペンダントは2種類のデザインからお選びいただけます。宝石を主役にしたジュエリーだからこそ、留め方や形の違いによって印象が大きく変わり、シンプルでありながら奥行きのある表情が生まれます。

リングの腕には細かな刻み模様を施し、クラシカルな雰囲気と手仕事ならではの温かみを感じられる仕上がりといたしました。また、宝石の向きや角度によっても印象が変わるため、ペアシェイプを縦向きや横向きで仕立てたり、形やカットの異なるピアスを組み合わせたりと、装いの幅も広がります。

完成形を想像しながらデザインを選ぶ時間も、パーセル ジュエリーの魅力のひとつ。初めての方でも、経験豊かなスタッフがご案内いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。



※ 職人による手作業でおつくりするため、オーダーからお渡しするまでに、およそ3か月ほどのお時間を頂戴しております。

THE ESSENCE OF PARCELLE JEWELRY

カスタムジュエリー：税込47,300円より(SV/K10・天然石)

パーセル ジュエリーは、素材そのものが持つ個性や表情を起点に、ジュエリーを仕立ててきました。その考え方を軸に、「アンティーク意匠」「天然石」「ダイヤモンド」「真珠・珊瑚」という4つのコレクションを展開しています。

それぞれのコレクションは、素材の特性や魅力に向き合いながら、仕立てやデザインの方向性を明確にしたものです。色や形が一つひとつ異なる天然石、ナチュラルカラーの奥行きを持つダイヤモンド、有機的なぬくもりを感じさせる真珠や珊瑚、そして時代を超えて受け継がれてきた意匠や技法。

これら4つの軸が重なり合いながら、パーセル ジュエリーならではの世界観を形づくっています。

■ Antique Motif - クラシカルな意匠を取り入れたコレクション

アンティークジュエリーを源に、伝統的な技術や意匠を現代的に仕立てたラインです。世代を超えて長く身に着けられるデザインです。

素材：アンティーク技法や伝統的な金工作

仕立：手仕事の細やかさを重視

印象：普遍的で落ち着いた佇まい

■ Colored Stones - 天然石の個性を楽しむコレクション

多彩な色や表情を持つ天然石を主役に仕立てたラインです。ひとつとして同じものがない自然の色彩を楽しめます。

素材：カラーストーン全般

仕立：色の濃淡や表情をそのまま生かした一点もの

印象：装いに彩りを添える軽やかさ

■ Diamond Jewelry - ナチュラルカラーが引き立つコレクション

ナチュラルカラーのダイヤモンドが持つ豊かな色と輝きを引き立てたラインです。凛とした印象で、手元に静かな存在感を与えます。

素材：ホワイト・シャンパン・イエローなどの天然カラーのダイヤモンド

仕立：色調の違いを繊細に配置

印象：落ち着きと華やかさを併せ持つ輝き

■ Pearl & Coral Jewelry - 自然素材の柔らかさを生かしたコレクション

真珠や珊瑚が持つ柔らかい光沢を大切に仕立てたライン。鉱物にはない自然のぬくもりが特徴です。

素材：真珠・珊瑚

仕立：有機的な質感が際立つ設計

印象：温かみと上品さ

PARCELLE JEWELRY POP UP SHOP at 宮崎山形屋ポップアップショップ

宮崎山形屋は創業90周年を迎える老舗百貨店です。宮崎県内で長く親しまれているランドマークとして、ファッションからグルメ、ライフスタイルまで幅広い商品を取り揃え、訪れる人々の日常に特別な彩りを添えています。新館1階のイベントスペースでは、毎回多彩なポップアップショップやイベントが開催されており、地域のお客様や観光で訪れた方々に新たな発見と喜びを提供しています。温かみのある接客と、地元ならではの親しみやすさも魅力となっています。

◯ 期間：2026年1月21日(水)より1月27日(火)まで

◯ 店長：松本（@manaka_parcelle(https://www.instagram.com/manaka_parcelle/))

◯ 電話：080-8369-8298（本館1階 アクセサリー）

◯ メール：info@parcelle.jp

◯ 場所：宮崎県宮崎市橘通東3丁目4-12 宮崎山形屋 本館1階 STAGE101(ステージいちまるいち)

◯ 時間：午前10時より午後7時まで ※最終日は午後4時閉場

◯ Instagram：https://www.instagram.com/p/DTZadZ0gQ8K/?img_index=1

◯ 休業日：百貨店の休館日に準じます

※営業日・時間は変更となる場合がございます。

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

POP UP SHOPのスタッフたち：左より、小川、松本、前田

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店およびPOP UP SHOPでご案内しております。

