不動産仲介会社向け業者間サイト「リアプロ仲介」に「見積出力オプション」を提供開始

日本情報クリエイト株式会社

不動産テックを推進する日本情報クリエイト株式会社（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長：辻村 都雄、証券コード：4054、以下「日本情報クリエイト」）は、不動産仲介会社向けに提供する業者間サイト「リアプロ仲介」において、「見積出力オプション」の提供を2026年1月21日より開始いたしました。

「見積出力オプション」の詳細はこちら :https://www.n-create.co.jp/pr/l/reapro-pre-order/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=rnp_new_options_mitsumoriお問い合わせはこちら :https://www.n-create.co.jp/contact/inquiry/rnp-campaign?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=rnp_new_options_mitsumori

■背景

仲介会社における見積作成業務は、物件情報の確認や条件整理、書式への転記など、手作業が多く発生し、時間と労力を要する業務の一つです。

特に来店時や問い合わせ直後など、即時対応が求められる場面では、見積作成に時間がかかることが顧客満足度や成約機会に影響するケースもあります。

日本情報クリエイトでは、仲介会社の現場業務を支援するため、「リアプロ仲介」で扱う物件情報を活用し、見積作成業務を効率化できるオプション機能として、「見積出力オプション」の提供を開始しました。

■「見積出力オプション」の概要

「見積出力オプション」は、リアプロ仲介に掲載されている物件情報をもとに、仲介会社が見積書を簡単かつスピーディーに作成・出力できるオプション機能です。

管理会社が入力した初期費用・月額費用の情報を自動で反映できるほか、仲介会社が独自に提供する付帯商品の項目追加や、入居者様宛の備考欄入力にも対応しています。

これまでエクセルなどで行っていた見積作成業務を大幅に効率化し、約5分かかっていた作業を、約1分前後まで短縮することが可能となり、来店時や問い合わせ直後の迅速な対応を支援します。

■ 主なポイント

・管理会社が入力した費用情報を自動反映

管理会社が登録した初期費用・月額費用の情報を見積書に自動反映。

転記作業を省き、入力ミスを防止します。

・仲介会社独自の付帯商品も追加可能

火災保険やサポートサービスなど、仲介会社様が独自に提供する付帯商品の項目を自由に追加できます。実務に合わせた柔軟な見積作成が可能です。

・入居者様宛の備考欄も入力可能

見積書内に入居者様向けの備考欄を設けることで、条件説明や補足事項の記載ができ、説明業務をスムーズにします。

・見積作成時間を大幅に短縮

約5分かかっていた見積作成作業を、約1分前後まで短縮することが可能となり、顧客対応のスピード向上に貢献します。

■ リアルタイム業者間物件流通サービス「リアプロ（仲介）」とは

本リリースで紹介する「見積出力オプション」は、「リアプロ」のうち、仲介会社向けサービスである「リアプロ仲介」を対象とした機能です。

「リアプロ」とは管理物件を共有する賃貸管理会社と物件情報を閲覧する仲介会社とをつなぐ業界有数の業者間物件流通サービスです。

製品の特徴として、最新の空室物件の検索や詳細な物件情報の閲覧、資料のダウンロード、印刷などの便利な機能が搭載され、利用する賃貸管理会社、仲介会社の業務効率化に貢献しています。また、キャンペーンやオススメ物件の記事化、空室一覧のWEBサイト化など、賃貸管理会社から仲介会社への積極的な不動産情報の共有も支援しております。

「リアプロ 仲介」についての詳細はこちら :https://www.rnp.jp/mediation/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=rnp_new_options_mitsumori

■日本情報クリエイトについて

日本情報クリエイトは、31年以上にわたる不動産業界向けのITソリューション提供を通じて、不動産業界の課題解決を支援している企業です。これからも、業界の発展を支えるIT技術の提供を続けてまいります。

会社名：日本情報クリエイト株式会社 | 東証グロース（証券コード：4054）

代表者：代表取締役社長 辻村 都雄

設立 ：1994年8月1日

資本金：730,128,200円(2025年6月30日現在）

所在地：宮崎県都城市上町13街区18号

コーポレートサイト：https://www.n-create.co.jp/