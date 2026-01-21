≪頭筋に着目した新しいリフトケア※1≫ ヘッドスパ界のパイオニア山本幸恵監修 “濃密EMSブラシ”「EMSスパブラシ」が登場 - icoelle（イコエル）

パス株式会社

パス株式会社（東京都渋谷区、東証スタンダード市場 コード番号3840）の連結子会社、株式会社ジヴァスタジオ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：深野実）は、プロの「ノウハウ」×「テクノロジー」から生まれた美容機器ブランド「icoelle（イコエル）」より、ヘッドスパ界の第一人者・山本幸恵氏監修のもと開発された新商品「イコエル EMSスパブラシ」（税込26,400円）を発売しました。

本商品は、224本のピンすべてにEMSを搭載。プロの技術を再現したような“指圧×電気刺激”の快感で頭筋にアプローチし、“心地よく引き上げる”新しいリフトケア※1美顔器です。

※1 引き上げるように機器を動かすこと

■開発背景：ヘッドスパのプロが着目した「たるみの根本原因は頭皮」

「顔のたるみをケアしたいなら、まず頭皮をゆるめてください」--

そう語るのは、日本初のヘッドスパ専門サロンを開業し、3万人以上を施術してきたヘッドスパ界のパイオニア・山本幸恵氏。

加齢やストレス、姿勢の乱れなどによって頭の筋肉はこりやすく、硬くなりやすい部位。特に、側頭筋・前頭筋・後頭筋などは、表情筋やフェイスラインと繋がっており、ここがこることで「ほうれい線」「まぶたのたるみ」「首肩のこり」など多くの不調や老け感の原因に繋がります。

「実は、顔と頭皮は一枚の皮膚で繋がっているんです。

だからこそ、頭皮からアプローチすることがリフトケアに最も効果的なんです。」

山本幸恵氏の理論をベースに、深頭筋マッサージ(TM)のメソッドを詰め込み誕生したのが「EMSスパブラシ」です。

■ 製品特徴

1. 【EMS×濃密ブラシ】ピンすべてで”アプローチ”、リフトケアをサポート

224本のピンすべてにEMSを搭載。接触面積が広く、ムラのない刺激を実現しました。

ピンは柔軟に“しなる”構造で頭皮に優しくフィットし、ラウンド形状でどんな頭の形にも対応。

指圧代用器※2 としての効能（血行促進・こりほぐし・疲労回復）も持ち、手で押されているような“クセになる気持ちよさ”を実現しました。

※2 電源オフ時

2. 【独自技術EMS】スイッチブーストテクノロジー(R) × 11,000回の刺激

独自技術「スイッチブーストテクノロジー(R)」により、EMS特有の不快なピリピリ感を抑え、心地よさと効果を両立。1回5分の使用で11,000回の刺激でアプローチ※3 するため、筋肉の慣れを防ぎつつ、深部までしっかりと刺激します。強度は5段階のため、EMSは好みの強さに調整可能です。

※3 スカルプモードの場合

3. 【2モード搭載】スカルプもフェイスも、1台で

- スカルプモード：低周波で硬くなった頭筋に優しくアプローチし、心地よくトレーニング。

-フェイスモード：低～高周波を採用し、表情筋の動きに最適化されたリズムで、効率的に表情筋にアプローチ。

また、頭・顔だけでなく、首・肩・髪などにも使用可能※4 なオールインワン美顔器で、濃密ブラシで効率的にデコルテから上の”見える顔印象”を鍛えます。

※4 必ず頭皮・肌を濡らしてご使用ください。

4. 【青・赤LED＋LLLT搭載】光美容で肌・髪を美しく導く

-青LED：キメを整えクリアな印象の肌へ。

-赤LED：ハリが気になる肌へアプローチ。

-LLLT（低出力レーザー）：肌への透過性が高い光エネルギーを深部まで届け※5、健やかなコンディションへ導くサポート。

また、照射面上下にはマイナスイオン鉱石を配置。美容と癒しを同時に叶えます。

※5 角質層まで

5. 【継続しやすい】こだわりの商品設計

-ボタン2つで操作完了。モード切替・レベル調整もシンプルで、使い方に迷いません。

最大130分の充電の持ちで、こまめな充電も不要。忙しい毎日でもストレスなく続けられます。

-約180gの軽量＆コードレス設計で、手が疲れにくくどこでも使えて快適な使い心地です。

-1回5分のオートオフ機能付きで、スキマ時間にサッと使えてお手軽。

IPX5相当の防水仕様のため、お風呂場でも使用可能です。

■ 商品概要

商品名：イコエル EMSスパブラシ

価格：26,400円（税込）

主な仕様：

-サイズ：約W65×D235×H54mm

-重量：約177g

-電源：充電式（リチウムイオン電池内蔵500mAh/3.7V）

-電池持続時間：約130分

-充電時間：約120分

-防水性能：IPX5相当

-モード：スカルプモード／フェイスモード（EMSレベル5段階）

-付属品：本体、充電用ケーブル、取扱説明書（保証書付）

-保証期間：1年

-生産国：中国

■監修者プロフィール

山本幸恵（やまもと・ゆきえ）

2006年に日本初のヘッドスパ専門サロンを開業。

3万人以上の施術実績を持ち、“深頭筋マッサージ(TM)”の生みの親。

現在は東京・新宿区でプライベートサロンを運営しながら、美容技術の教育や化粧品の研究開発にも従事。芸能人やモデルからも信頼される人気ヘッドセラピスト。

■ 会社概要

会社名：株式会社ジヴァスタジオ

本社：東京都渋谷区神宮前六丁目17番11号 JPR原宿ビル6F

代表者：代表取締役 深野 実

創立：2004年4月

事業概要：美容・健康商品の企画・製造販売、卸、OEM企画及び販売・宣伝促進の企画・製作

■ お問い合わせ先

株式会社ジヴァスタジオ

担当：小向

TEL：03-5467-7551（代表）

URL：https://zyva.jp/

＊「ジヴァスタジオ」ロゴ、商品名は株式会社ジヴァスタジオの商標または登録商標および著作物です。

＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標、および著作物です。