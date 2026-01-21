「AI相続ミツローくん」、輪島市と LGWAN を活用した実証事業を開始

株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン

株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：成宮正一郎）の完全子会社である株式会社サムポローニア（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：竹内澄成、以下「サムポローニア」）は、サムポローニアが開発した相続支援システム「AI相続ミツローくん」について、石川県輪島市と、LGWAN（総合行政ネットワーク）を利用した実証事業を実施することをお知らせいたします。

本実証事業では、輪島市の税務課固定資産税係や用地係をはじめとする複数の部署において、「AI相続ミツローくん」を活用し、相続関連業務における業務効率化や運用面での有効性を検証します。

「AI相続ミツローくん」は、地方公共団体向け総合行政ネットワーク LGWAN-ASP（Local Government Wide Area Network - Application Service Provider） の認可サービスとして登録されており、インターネットと分離された行政専用ネットワーク上で、安全に利用できる相続支援サービスです。

１．実証事業の背景

わが国では超高齢社会の進展に伴い、地方公共団体における相続関連業務の件数が増加しています。特に、固定資産税業務や用地取得業務などでは、相続人の特定や戸籍確認が必要となる場面が多く、担当者の業務負担が大きな課題となっています。

輪島市においては、地震による災害の影響を受けた地域の復興を進めるにあたり、土地所有者や相続関係の確認が不可欠となっており、相続確認業務の迅速化は、創造的復興を進める上での重要な要素の一つとなっています。

こうした背景を踏まえ、本実証事業では、デジタル技術を活用して相続関連業務の効率化を図り、輪島市の創造的復興を支援することを目的としています。

２．LGWAN を活用することのメリット

本実証事業では、LGWAN を活用することで、以下のような特長を有する環境下での検証を行います。

- 高度な情報セキュリティを備えた通信基盤LGWAN は、インターネットと分離された行政専用の閉域ネットワークとして構築されており、地方公共団体が取り扱う個人情報や行政情報を、安全に通信・利用するための基盤です。本実証事業においても、相続業務に伴う機微な情報を、高度な情報セキュリティが確保された環境下で取り扱うことが可能となります。- 全国共通の行政ネットワーク基盤としての活用LGWAN は、全国の地方公共団体が共通に接続する標準的な行政ネットワーク基盤です。LGWAN-ASP として提供される「AI相続ミツローくん」は、地方公共団体ごとに個別のネットワーク接続やセキュリティ設計を行うことなく、共通基盤上で利用可能であり、標準化された環境でのサービス活用を実現します。- 行政事務の円滑化・効率化を支える基盤LGWAN 上で提供される ASP サービスを活用することで、行政事務に必要なシステムを安全に利用でき、情報の取り扱いや業務連携を円滑に行うことが可能となります。これにより、相続関連業務のデジタル化を、安全性を確保しながら現実的に進めるための基盤として活用できます。

※株式会社両備システムズのLGWAN連携基盤R-Cluoud Proxyを利用

３．輪島市との LGWAN 実証事業について

本実証事業では、LGWAN の閉域かつ高セキュリティな環境下で、

- 戸籍情報の AI-OCR 解析- 相続関係説明図の自動生成- 法定相続人特定業務の支援

といった機能を、税務課固定資産税係および、災害復興に関わる用地係など複数部署の実務に即した形で活用します。

これにより、

- 相続関係確認に要する時間の短縮- 担当者間での情報共有の円滑化- 復興事業に必要な用地取得業務の迅速化

といった効果を検証し、今後の本格導入および他地方公共団体への展開につなげてまいります。

４．地方公共団体との連携実績について

サムポローニアはこれまでにも、全国の複数の地方公共団体と連携し、相続業務の効率化に向けた取組みを継続的に進めてきました。

福島県郡山市とは、相続業務の効率化を目的とした連携協定を締結しており、すでに複数の地方公共団体において「AI相続ミツローくん」を活用した実証事業を展開しています。

今後もこれらの実績を踏まえ、輪島市との実証事業においても、より実践的かつ現場に即した検証を行います。

５．「AI相続ミツローくん」とは

「AI相続ミツローくん」は、戸籍謄本を AI-OCR 技術で読み取り、

- 相続関係説明図の自動生成- 法定相続人の特定・相続分計算- 戸籍の連続性の可視化

をワンストップで実行する相続支援システムです。

相続業務に関する独自の特許技術を活用し、迅速かつ正確な処理を実現しています。

６．今後の展開

サムポローニアは、輪島市の創造的復興をデジタルの力で支援する取組みとして、本実証事業で得られる知見を活かし、「AI相続ミツローくん」のさらなる機能強化と導入支援体制の充実を進めてまいります。

今後も、地方公共団体の課題解決と、持続可能な地域づくりに貢献してまいります。

輪島市 お問合せ先

■企画振興部復興推進課 担当：山吹

TEL：0768-23-1113

会社概要

■株式会社サムポローニア

所 在 地 ：東京都千代田区大手町２丁目２番１号 新大手町ビル4階

代 表 者 ：代表取締役社長 竹内 澄成

事業内容：サムポローニアシリーズの開発・提供、登記ファイリングシステムの開発・提供等

ＵＲＬ ：https://www.sumpaulo.jp/

【公式SNS】

Youtubeアカウント：https://www.youtube.com/@sumpaulo

noteアカウント ：https://note.com/sumpaulo

■株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン

所 在 地 ：東京都千代田区大手町２丁目２番１号 新大手町ビル4階

代 表 者 ：代表取締役社長 成宮 正一郎

事業内容：【金融ソリューション事業、不動産ソリューション事業】

業務受託、人材派遣、相続関連サービス、クラウドシステム提供を含む各種支援サービス

ＵＲＬ ：https://www.ea-j.jp/

【本件リリースに関するお問合せ】

株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン（経営企画部）

TEL: 03-6703-0505 E-mail: contact@ea-j.jp