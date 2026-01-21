JIMMY CHOO、日本で撮影したSPRING 2026 MEN’S CAMPAIGNを発表

Jimmy Choo Tokyo 株式会社

英国のグローバルラグジュアリーアクセサリーブランドJIMMY CHOOは、SPRING 2026 MEN’S CAMPAIGNを発表しました。本キャンペーンでは3人のクリエイターを起用し、クラフツマンシップ、クリエイティビティ、そしてパーソナルスタイルのユニークな対話を映し出しました。

日本を舞台に撮影された本キャンペーンは、個性とスタイル、そしてものづくりが交差する瞬間を称えています。各クリエイターはJIMMY CHOO MANの精神である、審美眼を持ち、表現力に富み、素材への深い理解に根ざした男性像を体現しています。キャンペーンでは画像とフィルムを通して、それぞれが自身のスタイル、クラフツマンシップへの敬意、そして創作プロセスを語り、クリエイティビティと技術が絶えず互いに影響し合う瞬間を描き出しました。

クリエイターの一人である小木“Poggy”基史氏は、ブローグをあしらったダービーシューズ「ROWAN

（ローワン）」 を着用しました。世界的に知られるファッション・キュレーターであり、DEAR BORO の創設者でもある Poggy 氏 は、日本の伝統的な職人技と現代文化を融合させ、不完全さの中に美を見出し、革新の中にバランスを見出す独自の視点を持っています。彼の視点は本コレクションにも反映されており、JIMMY CHOOのメンズコレクションにおいて、スタイル・キュレーターとしてSandra Choi（サンドラ・チョイ）と協業しています。

OJAS（オージャス）というクリエイティブネームで知られるDevon Turnbull（デヴォン・ターンブル）氏は、フリンジタッセルをあしらった「BUFF（バフ）」を着用して登場しました。ブルックリンを拠点とするアーティスト兼オーディオエンジニアである彼は、ハンドメイドのオーディオシステムと、音楽の感情的本質を探求する“機能する彫刻作品”ともいえる表現で、熱心な支持を集めています。ファッション、ストリートウェア、ファインアート、そしてサウンドといった分野を横断する彼の活動は、分野横断的なクラフツマンシップと個性を追求する本コレクションの姿勢と共鳴しています。

TRADMAN’S BONSAIの創設者である小島鉄平氏は、ワックスカーフレザーにヴィンテージ加工を施した「ROWAN （ローワン）」のダービーブーツを着用しました。盆栽の生産者であり職人でもある彼は、「伝統は革新の連続である」という哲学を体現し、何世紀にもわたる盆栽芸術を新しい世代に向けて再解釈しています。緻密で妥協のないアプローチは、伝統と革新を融合させ、タイムレスなフォルムを現代的に昇華させるという今シーズンのテーマと共鳴しています。

本キャンペーンは、SPRING 2026 COLLECTIONのムードを決定づけるものです。それは永続的でありながらダイナミック、洗練されながらも本能的なデザインです。クラシックなメンズシルエットは、現代的な視点で再解釈され、伝統に新たな解釈を加えています。質感の対比、革新的な仕上げ、そして現代的なプロポーションが今季のビジュアル言語を形づくり、軽やかでありながら緻密さを感じさせるアイテムが揃います。

「今シーズンのJIMMY CHOO MEN’S COLLECTIONは、ブランドの魂であるクラフツマンシップへのこだわりと、現代文化を形作るという私たちの役割を称えるものです。私は伝統と今を融合させたメンズアイテムを構想し、JIMMY CHOOを象徴する職人の手仕事と高度な構造技術によって生み出されるクラシックなメンズスタイルに、独自の解釈を加えたアイテムを作りたかったのです。POGGYとの継続的な対話を通してコレクションの視点はさらに研ぎ澄まされ、完全に今を感じさせるものへと昇華しました。まさにヘリテージをアップデートしたコレクションです。」クリエイティブ・ディレクター Sandra Choi（サンドラ・チョイ)

SandraとPoggy 氏のコラボレーションを反映した本コレクションは、クラフツマンシップ、文化、そして個性に根ざした現代的なメンズウェアへの共通のビジョンを進化させたものです。英国の伝統的な靴作りと日本の仕立ての感性が洗練された形で融合し、伝統を尊重しながらも現代的な明快さを取り入れています。

「初めてJIMMY CHOOのメンズコレクションが発表された際、私は前職の日本のセレクトショップのバイヤーとしてバイイングを担当していました。2021年にはEric Haze氏を交えてコラボレーションをさせていただき、今回メンズのスタイル・キュレーターとして本格的に関わらせていただくことになったことをとても嬉しく思っています。私自身、メンズのクラシックスタイルをベースに遊び心を交えて着崩すことが大好きなので、クリエイティブ・ディレクターのサンドラとチームの方々と共に、新しいメンズスタイルを創っていきたいと思っています。」小木“Poggy”基史氏

アクセサリーではWINTER 2025に初登場した「BAR HOLDALL（バー ホールドオール）」が、しなやかなソフトグレインレザーと耐久性に優れたナイロンで、容量に優れたキャリーオールとして登場します。柔らかなサイドの折り目が広がることで収納力を高め、動きのある現代的なライフスタイルに寄り添うシルエットを描きます。「BAR VERTICAL TOTE（バー バーティカルトート）」 は、職人技の精密さを際立たせる精巧なスタッズ使いで、定番スタイルを再解釈しています。

カジュアルスタイルは、技術革新と伝統技巧との間にある緊張感をさらに探求しました。「DIAMOND X II（ダイヤモンド X II）」は建築的なソールを特徴とし、「DIAMOND FLEX（ダイヤモンド フレックス）」は折りたたみ可能なヒールで快適な履き心地を実現しました。スペインでハンドメイドされた「COVE（コーヴ）」サンダルは、伝統的な職人技と革新的な素材を融合させています。

伝統と革新、精緻さと軽やかさなど、コントラストを探求したSPRING 2026 COLLECTIONは、時代を超えたデザインの理念を称えながら、新たな意義をもって静かにそれを革新させました。キャンペーンに登場するクリエイターたちはこの哲学を体現し、クラフトを静的な技術ではなく、生き生きとした個人評点であり、常に進化し続けるものとして表現しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wUBx-vSSPeI ]

Campaign Credits

Creative Director: Sandra Choi

Campaign Creative Director: Takuya Chiba

Photographer: Takay

Movie Director/DOP: Genki Nishikawa

【ABOUT JIMMY CHOO】

JIMMY CHOOは、1996年に設立されたグローバルラグジュアリーアクセサリーブランドです。グラマラスな感性と遊び心あふれる大胆なスピリットを持ち合わせ、自信を呼び覚ますスタイルと卓越したクラフツマンシップを誇り、セレブリティの装いやレッドカーペットスタイルで知られています。ブランドの革新的精神と伝統的技術を融合させ、レディースシューズ、ハンドバッグ、フレグランス、アクセサリーの多彩なコレクションを展開するとともに、メンズコレクションも拡充しています。CEOのハナ・コールマンとクリエイティブ・ディレクターのサンドラ・チョイは「グラマラスな魅力、オプティミズム、喜び」をビジョンに掲げ、世界に誇るグローバルブランドを築き上げてきました。JIMMY CHOOはグローバルファッションラグジュアリーグループであるカプリホールディングス（ニューヨーク証券取引所：CPRI）の傘下ブランドです。