Shopify、日本の年末年始における販売動向に関する調査結果を発表

グローバルコマースをリードするShopify（ショッピファイ）の日本法人 Shopify Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、カントリーマネージャー：馬場道生、以下：Shopify Japan）は、本日、日本における年末年始のコマース動向に関する調査結果を発表します。本調査では、日本全国のShopifyの事業者集計販売データを基に、年末年始に向けた準備が日本の購買トレンドにどのように反映されているのかを分析しています。

12月下旬から1月初旬にかけての販売実績を前月比で比較したところ、年末年始にかけて、日本の消費者が住環境の整備や新年の集まりへの準備など、季節性を意識した購買行動を重視していたことが明らかになりました。

新年を迎える準備で住環境・清掃関連商品の需要が伸長

調査の中で特に顕著だったのは、清掃や住環境の快適性に関連する商品の需要が大きく伸びた点です。掃除機を含む家庭用電化製品の売上は前年同期比で135%以上増加し、なかでもスティック型掃除機は約195%増と大きく伸長しました。

また、マットレス（77%増）やマットレスプロテクター（74%増）、ソファなどの家具（67%増）といった住環境を整える商品も堅調に推移しました。これらの結果は、新年を迎えるにあたり、清潔で快適な住まいを整えることが、日本の消費者にとって重要な文化的要素であることを示しています。

年末年始の家庭での食事が食器類の需要を後押し

年末年始に家庭で食事を楽しむ準備が進む中、食器関連商品の需要も大きく伸長しました。器類の売上は前年同期比で200%以上増加し、食器セットも約117%増となっています。

これらの結果から、お正月料理をはじめとした年末年始の家庭内での食事や団らんが、引き続き日本の消費行動において重要な位置を占めていることがうかがえます。

寒さの本格化で高まった冬物アパレル需要

住環境や食関連商品の動きに加え、冬物アパレルの需要も高まりました。コーディネートされた衣類セット商品は、前年同期比で約70%増、ジャケットなどのアウター類も約60%増となっています。

気温の低下に加え、初詣や年始の挨拶回りといった外出機会を見据え、身だしなみを整えるための計画的な購買行動が見られました。

年始の集まりに向けて伸長したパーティー関連商品

年始の集まりや祝いの場に向けて、パーティー関連商品の需要も大きく伸長しました。お菓子などの詰め合わせや記念品は、前年同期比で300%以上増加し、パーティー用品全体でも約186%増となっています。

これらの結果は、年末年始が人とのつながりを大切にする時期であることを改めて示すとともに、その準備においてコマースが重要な役割を果たしていることを示唆しています。

Shopify Japanのカントリーマネージャーである馬場道生は、次のように述べています。

「今回の結果は、日本における年末年始の消費動向として、概ね想定通りの内容でした。一方で、改めて明らかになったのは、季節性や文化的な節目が、消費者の需要に強く影響を与え続けているという点です。エージェンティック・ショッピングをはじめとする新しい技術によって、商品との出会いや購入体験が進化する中においても、日本では暦に基づいた季節のリズムが、消費行動に深く根付いています。」

■Shopifyについて

Shopify（ショッピファイ）は、世界トップクラスのコマースプラットフォームやコマースに不可欠なサービスを提供します。起業家から中堅中小企業、大手企業まで、あらゆる規模の小売業のコマースの立ち上げからマーケティング、事業拡大、運営までを単一のプラットフォームで実現します。世界175 カ国以上で展開され、「すべての人に、より良いコマース体験を」のミッションのもと、スピード、信頼性、セキュリティを重視した設計のプラットフォームとサービスにより、オンラインや実店舗、あるいはその融合された場所でも、世界中の顧客に寄り添った満足度の高いお買い物体験を実現します。国内ではDAISO、生活の木、Allbirds、KANADEMONO、PAUL & JOEなど多くのブランドにご利用いただいております。

詳細はこちらをご覧ください：https://www.shopify.com/jp