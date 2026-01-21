「タイでのデンタルツーリズム」プログラム開始のお知らせ

株式会社メディカルネット

株式会社メディカルネット（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長CEO 平川 大、以下、「当社」）の連結子会社であるMedical Net Thailand Co., Ltd.（以下、「Medical Net Thailand」）は、「日本の歯科医療を世界に！」というミッションのもと、プラットフォーマー戦略を推進しており、タイと日本を繋ぐ歯科クリニック開業支援サービスを行っております。

その一環として、日本の歯科医師を対象とした「タイでのデンタルツーリズム」プログラムを、3日間の日程で開始することとなりましたので、お知らせいたします。

■プログラム開始の背景

日本国内では、少子高齢化や人口減少に伴い、歯科医院の競争は年々激化しております。一方、タイにおいては、歯科分野については急激な成長を遂げており、政府は豊富な観光資源と高度な医療技術を組み合わせた「医療ツーリズム」の推進を国策として掲げていることから、タイ歯科市場の成長は今後も続くと考えられます。

当社グループは、こうした環境変化を踏まえ、「タイでの歯科クリニック開業」という新しい選択肢を、日本の歯科医師の皆さまに提供するため、歯科クリニック開業支援サービスを行っております。

しかし、日本の歯科医師が、タイでの歯科医院開業を検討した際に、現地での制度や商慣習が不透明な点が多く、タイでの開業に踏み切れないケースも少なくありません。そこで、当社グループは、将来的な「タイでの歯科クリニック開業」をより具体的にイメージいただくため、「タイでのデンタルツーリズム」プログラムを開始いたしました。本プログラムでは、タイの歯科医療の現状や実情を”現地で体感”いただく機会を提供いたします。当社グループは、本プログラムを通じて、日本の歯科医師の皆さまに新たな視点や選択肢を提供するとともに、海外歯科医療に関する知見の獲得・現地歯科医療従事者との交流の促進に貢献してまいります。

■参加人数

20名（先着順）※申込期日 2026年1月30日まで

■時期

2026年5月上旬予定

■参加費

20万円～50万円程度 ※航空券の有無や宿泊費等により変動

※まずはご相談だけでも大丈夫です。担当の者がzoomで内容を説明させていただきますので、

お気軽にお問い合わせください。

■ スケジュール概要(スケジュールは変更になる可能性があります。)

1日目

スワンナプーム空港着 → ホテルチェックイン

セミナー＆座談会（音成先生）

懇親会：キャリアや海外歯科事情を語る



2日目

現地歯科医院＆歯科商社見学（NU-DENT） タイの現地歯科医院と歯科商社を見学

ランチョンセミナー：バンコクでの日系歯科医院開業のリアル

歯科技工所「DENTALART LAB Co., Ltd.」訪問 最先端設備を整えている技工所を見学

夜：現地ドクターとの交流会（専門分野別ネットワーキング）

3日目

サミティべ-ト病院(総合病院)見学、ランチ後、自由時間。

お土産の購入や、タイ市内の観光をお楽しみください。

夜：空港へ⇒帰国

■ツアーの魅力

１.リアルな現場を見学

タイの総合病院、現地歯科医院、歯科商社、歯科技工所を訪問します。日本との違いを肌で感じることができます。

２.キャリアの選択肢を知る

タイでの歯科医院開業を行い、第一線で活躍する先生方とのリアルなストーリーを聞ける座談会を実施いたします。

３.海外でのビジネスという選択肢を学べる

将来の海外展開のヒントになります。

４.自医院に活かせる新しい気づきを得られる。

タイの歯科治療のスタイルや現地ドクターとの交流から、日本の歯科医院運営に応用できるヒントを持ち帰ることができます。

■参加者特典

・タイの伝統的な陶器セットの贈呈

・タイでの歯科医院開業パッケージご案内資料・事業計画書サンプル提供

■Q&A

Q1. このツアーの狙いは何ですか？

A. 「タイの歯科のリアルを知る」をテーマに、現地歯科医院・歯科技工所・歯科商社・総合病院を横断的に訪問し、臨床・設備・流通・経営の最前線を体感することです。座談会では現地ドクター／日本人歯科医師から、キャリアの選択肢や海外展開のリアルを学べます。自院の運営改善につながるヒント（器材選定・スタッフ教育・患者コミュニケーション等）を持ち帰ることを目標としております。



Q2. どんな方が向いていますか？

A. 海外歯科医療の現場を見たい方、タイでの開業やキャリアに関心がある方、海外ネットワークを広げたい方、日本と異なる臨床・技工の実態を知りたい方に最適です。



Q3. 訪問先で具体的に何を見ますか？

A.現地歯科医院：診療動線、チェア台数、器材構成、支払いフロー、患者層

歯科商社（NU-DENT）：タイ市場の器材ラインナップ、価格帯、調達・流通、アフターサービス、輸入規制の概観

歯科技工所（DENTALART LAB Co., Ltd.）：CAD/CAM、3Dプリンティング、マテリアル運用、品質体制、納期・コストの実態

総合病院（サミティベート）：現地医療の最先端レベルの見学、歯科部門の位置づけ、他科連携、インプラント・外科系ケースの流れ、国際患者対応



Q4. 座談会ではどんなテーマですか？

A. 「なぜタイで開業？」「歯科医師から異業種へ？」など、先生方のリアルな意思決定・リスク・収益モデル・人材採用・文化差対応を中心に、質疑応答をじっくり行います。

Q5. 誰でも参加できますか？

A. 原則として歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士・歯科業界関係者を対象としております。

Q6. 定員は？

A. 20名（先着順）。一定の最小催行人数を下回る場合は、実施形態の変更または延期・中止の可能性があります。

Q7. 参加費に含まれないものは？

A. 旅行保険／パスポート関連費／自由時間の個人飲食・買い物／キャリア通信費／PCR等の検査費（必要時）／追加の個別通訳などは自己負担です。



Q8. 支払い方法は？

A. クレジットカード、銀行振込の対応が可能です。お申し込み後に請求書をお送りいたします。



Q9. キャンセル料は？

下記がキャンセルポリシーとなります。

出発30日前まで：キャンセル事務手数料（実費）

29～15日前：参加費の30%

14～8日前：参加費の50%

7日前以降／無連絡：参加費の100%



Q10. 主催者都合で中止になった場合は？

A. 参加費は全額返金（振込手数料を除く）。渡航規制・天災・病院側都合等の不可抗力で日程変更をご提案する場合がございます。

Q11. ビザは必要ですか？

A. 日本国籍の短期渡航（観光目的）は一般的にビザ免除の枠で入国可能です。パスポート有効期間・渡航条件は時期により変わるため、最新情報を各自ご確認ください。

Q12. 旅行保険は必要ですか？

A. 加入を強く推奨いたします。医療費・傷害・盗難・渡航遅延・キャンセル補償等をカバーするプランをおすすめいたします。



Q13. 食事の制限（宗教・アレルギー）に対応できますか？

A. 可能な範囲で対応いたします。事前に詳細をお知らせいただけたら対応いたします。



Q14. 気候・服装の目安は？

A. 年間を通じて高温多湿。薄手の服・冷房対策の羽織・水分補給を推奨。屋外移動時は日差し対策をお願いいたします。



Q15. 領収書を発行可能ですか？

A. 宛名をお知らせいただけましたら発行可能です。但し書きは「※海外歯科医院見学、歯科研修ツアー参加費用」となります。経費として落とすことも可能です。

■参考資料

タイでの歯科医院開業に興味がある方はこちらをご覧ください。

https://www.medical-net.com/common/doc/ir/r07/ir_r07_20250924.pdf

【株式会社メディカルネットについて】

「インターネットを活用し 健康と生活の質を向上させることにより 笑顔を増やします。」をミッションに掲げ、インターネットを活用した医療・生活関連情報サービスを提供。特に歯科医療分野においては、生活者への歯科医療情報サービスの提供、歯科医療従事者への情報サービスの提供、歯科医療機関の経営支援事業、歯科関連企業のマーケティング支援事業など歯科医療の総合ビジネス（プラットフォームビジネス）を展開しております。

【Medical Net Thailand Co., Ltd.について】

2017年９月に当社が連結子会社化したMedical Net Thailandは、タイ・バンコクで歯科医院運営事業を行っております。現在は連結子会社（孫会社）2社とともに、バンコク市内で3つの歯科医院を運営、患者様ファーストをモットーに人材育成、組織開発を行い、日本の歯科医療を現地で展開しております。

●「タイでのデンタルツーリズム」に関するお問い合わせ

担当：メディカルネットタイランド 奈良一慶

MAIL：kazuyoshi.nara@medical-net.com

●リリースに関するお問い合わせ

担当：管理本部IR担当

TEL：03-5790-5261

MAIL：mn-ir@medical-net.com

https://prtimes.jp/a/?f=d12372-111-3a9faa570211e5e9c517fcf337ce60e3.pdf