TikTok公式アカウント新規開設と運営中アカウントのご案内

株式会社光響はこのたび、情報発信の取り組みの一環として、TikTok公式アカウント（https://www.tiktok.com/@kokyo_inc）を新たに開設しました。これまで運営してきたYouTube、X、Facebook、Instagramに加え、TikTokを通じて、より幅広い形で情報をお届けしてまいります。

光響では、レーザー・光関連製品や技術情報、展示会やイベントの様子、日々の取り組みなどを、公式SNSを通じて発信しています。新たに開設したTikTokでは、短尺動画の特長を活かし、製品や技術のポイントを分かりやすくご紹介するコンテンツの発信を予定しています。

各SNSでは、チャンネル登録やアカウントのフォローを通じて、最新情報をご覧いただけます。今後も、公式Webサイトや各種SNSを通じて、製品・技術に関する情報発信を継続してまいります。

株式会社光響は、レーザー・光学関連製品を中心に、研究開発用途から産業用途まで、幅広い分野向けに製品およびソリューションを提供しています。下記までお気軽にお問い合わせください。

■光響公式SNSアカウント一覧

YouTube：https://www.youtube.com/@Kokyoinc

X：https://twitter.com/KokyoLasers

Facebook：https://www.facebook.com/Kokyo.Inc/?locale=ja_JP

Instagram：https://www.instagram.com/kokyo.inc/

TikTok：https://www.tiktok.com/@kokyo_inc

■ お問い合わせ先

株式会社 光響 マーケティング部

お問い合わせフォーム：https://www.symphotony.com/other_contact/

Tel : 070-6925-5558 （平日9時～18時、土日祝日は除く）

メール：marketing@symphotony.com

