【神奈川県・相模原市】5人で遊ぶ、「みんなでMORI MORIプラン」がオトク！さがみ湖MORI MORI「青春MORI MORI学割」1/26(月)～4/5(日)開催

写真拡大 (全8枚)

富士急行株式会社



　首都圏から車で約50分、豊かな自然に囲まれたアドベンチャーリゾート「さがみ湖MORI MORI」（神奈川県相模原市）では、2026年1月26日（月）～4月5日（日）の期間、学割キャンペーン「青春MORI MORI学割」を実施いたします。


　このキャンペーンは、卒業やお別れを迎える学生の皆さまに、仲間と思いっきり遊び、かけがえのない思い出を作っていただくために企画するものです。


　今年の「青春MORI MORI学割」の一番の目玉は、5人以上での来園でフリーパスが、一人あたり1,300円割引になる「みんなでMORI MORI学割」です。アスレチックやアクティビティなど、みんなで一緒に自然の中で思い切り楽しめる絶好の機会です。ほかにも、2026年3月に学校を卒業する方向けに、フリーパスが最大1,100円割引になる「卒業おめでとう学割」も新登場いたします。



★「青春MORI MORI学割」プランラインナップ★


みんなでMORI MORI学割


5人以上での来園でフリーパスが、一人あたり1,300円割引になるたいへんオトクなプランです。


卒業おめでとう学割


3月に学校を卒業する方は、フリーパスが最大1,100円割引になります。


青春MORIMORI学割フリーパス


アトラクション乗り放題のフリーパスを通常価格より900円割引の3,800円（小学生は600円割引の3,100円）で販売。アトラクションを心ゆくまで楽しめます。


「さがみ湖温泉 うるり」とのセットプラン


岩盤浴＆リラクゼーションラウンジ「ゆめうるり」と温泉入浴のセットが最大20％オフになる「青春ほっとチケット」を販売します。


青春まるごとキャンププラン


キャンプ場「PICAさがみ湖」のコテージに宿泊し、みんなでBBQや火起こしを楽しみ、遊園地を2日間遊びつくすプランです。



　ご自身の遊びたい内容に合わせて、お得なプランを選べるのが、さがみ湖リゾートならではの魅力です。プランも“MORIだくさん”ご用意しています。さらに、関東最大級のイルミネーション「さがみ湖イルミリオン」やBBQ食べ放題もお楽しみいただけます。「青春は一度きり」、ぜひ“青春MORIだくさん”の思い出を、さがみ湖MORI MORIで作ってください。


学割キャンペーン「青春MORI MORI学割」 概要


期間


2026年1月26日(月)～4月5日（日)


特設WEBサイト


https://www.sagamiko-resort.jp/gakuwari/index.html



≪5人以上で最大1300円お得になるグループ割！≫



■みんなでMORI MORI学割


対象　


中学生、高校生、大学（院）生、短大生、専門学生


料金　


中学生以上　4,700円⇒3,400円（1,300円割引）


条件　


５人以上のグループで全員が学生であること。


購入時に学生証と「さがみ湖MORI MORIクラブ」（無料メールマガジン）の会員証提示が必要。



≪2026年３月の卒業生はさらにお得に！≫



■卒業おめでとう学割


対象　


現在小学6年生、中学3年生、高校3年生、大学4年生、短大生、専門学生　


料金　


中学生以上　


4,700円⇒3,600円（1,100円割引）


小学生　　　


3,700円⇒2,700円（1,000円割引）


条件　


購入時に学生証と「さがみ湖MORI MORIクラブ」（無料メールマガジン）の会員証提示が必要。


※小学生は年齢が確認できる身分証明書をご提示ください。



≪小学生から大学生までみ～んな対象！≫



遊園地のアトラクション乗り放題のチケットを学生特別価格にて販売いたします。追加料金なしで関東最大級イルミネーション「さがみ湖イルミリオン」もお楽しみいただけます。


■青春MORI MORI学割フリーパス


対象　


小学生、中学生、高校生、大学（院）生、短大生、専門学生


料金　


中学生以上　


4,700円⇒3,800円（900円割引）


小学生　　　


3,700円⇒3,100円（600円割引）


条件　


購入時に学生証と「さがみ湖MORI MORIクラブ」（無料メールマガジン）の会員証提示が必要。


※小学生は年齢が確認できる身分証明書をご提示ください。



≪どちらを選ぶ?「仲間と協力！火起こしBBQ」or「グリルでらくらく♪食べ放題BBQ」≫



■仲間と協力！火起こしBBQプラン



※イメージ

隣接する大自然の屋外BBQ場「ワイルドクッキングガーデン」では、仲間と協力して火起こしから行う本格BBQプランが学生限定特別価格で登場します。食材やドリンクの持ち込みが可能なので、仲間たちとゆっくりお食事を楽しみたいグループにおすすめです。


内容　


BBQ（ベーシックプラン）+遊園地入園チケット


対象　


小学生、中学生、高校生、大学（院）生、短大生、専門学生


料金　


大小共通5,200円⇒3,800円（1,400円割引）


条件　


ご利用当日に学生証の提示が必要　


※小学生は年齢が確認できる身分証明書をご提示ください。



■ガスグリルでらくらく♪食べ放題BBQ



※イメージ

遊園地内にあるレストラン「ワイルドダイニング」では、期間中の土日祝日限定のBBQ食べ放題プランが学生限定特別価格で登場します。火起こし不要のガスグリルBBQなので、遊園地や温泉などMORIだくさんで楽しみたいグループにおすすめです。


対象　


小学生、中学生、高校生、大学（院）生、短大生、専門学生


料金　


（60分）中学生以上　


2,900円⇒2,000円（900円割引）


（60分）小学生　　　


2,000円⇒1,700円（300円割引）


（90分）中学生以上　


3,900円⇒2,600円（1,300円割引）


（90分）小学生　　　


2,600円⇒2,300円（300円割引）


条件　


ご利用当日に学生証の提示が必要　※小学生は年齢が確認できる身分証明書をご提示ください。


※別途遊園地入園料が必要です。



≪たっぷり遊んだあとは、温泉うるりでリラックス≫



■青春ほっとチケット





遊園地に隣接する温泉施設「さがみ湖温泉 うるり」では、岩盤浴＆リラクゼーションラウンジ「ゆめうるり」と温泉入館券がセットが最大20％オフになる学生限定プラン「青春ほっとチケット」を販売します。


対象　


中学生、高校生、大学（院）生、短大生、専門学生


料金　


平日　1,550円⇒1,250円


土日祝日・特定日　1,700円⇒1,500円


条件　


ご利用当日に学生証の提示が必要



≪遊園地・温泉・BBQ・お泊りも！青春まるごとキャンププラン≫






1日では足りない！という学生のみなさまに、2日分の遊園地フリーパス、隣接する「PICAさがみ湖」での宿泊、火起こしBBQの夕食、「さがみ湖温泉 うるり」の入館券がついたオトクな学生限定宿泊プランが登場します。今年は人気トレーラーハウス「TAKIBI」も対象施設に仲間入りします。


対象　


全員が高校生、大学（院）生、短大生、専門学生のグループ


料金　


日程やお部屋により異なります。webサイトをご確認ください


条件　


事前予約制（2名～）


※当日受付時に学生証提示　


※特定のコテージのみ対象


予約サイト　


https://www.pica-resort.jp/sagamiko/stay/plan/gakuwari_camp2026.html


さがみ湖MORI MORI　営業概況


営業時間


平日10：00～20：30


休日9：30～21：00


※夕方から、さがみ湖イルミリオンを開催しております。


※営業時間は日により異なります。WEBサイトをご確認ください。


料金


入園料　


大人2,000円～、小人/シニア1,300円～、ペット(犬)1,000円(2頭目以降500円)


フリーパス　


大人 4,700円～、小人/シニア3,700 円～、ペット(犬)2,000円


ナイトフリーパス


大人3,000円～、小人/シニア2,400円～、ペット(犬)1,500円


※小人は3歳～小学生以下、シニアは65歳以上


※料金は時期により異なります。


※16時からリフト乗車料金が無料です。


※ナイトフリーパスは14時から販売します。


交通


お車の場合


・中央自動車道相模湖東出口から約 7 分


・圏央道相模原ICから約15分､圏央道高尾山ICから約 20分


電車の場合


・JR中央本線相模湖駅から三ヶ木行きバスで約8分


・JR 横浜線橋本駅（三ヶ木バスターミナル乗換え）相模湖駅行き約 50 分


いずれも「さがみ湖MORIMORI前」下車


お問い合わせ


さがみ湖MORI MORI


TEL　0570-037-353


会社概要


社名


相模湖リゾート株式会社


代表者


鈴木　康弘


設立


2006年12月22日


所在地


神奈川県相模原市緑区若柳1634番地


事業内容


レジャー・サービス業


公式HP


https://www.sagamiko-resort.jp/