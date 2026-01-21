呼吸の質に関する独自の視点を体系化し、全5回のシリーズとして公開。アンケートからわかる枕の満足度の実態。

トラタニ株式会社

「日本に2000万人いる睡眠障害はなぜ解消しないのか──鍵は“呼吸と自律神経”にある」

■ リード文（冒頭）

日本では約2000万人が睡眠に悩みを抱えていると言われています。しかし、睡眠時間を増やしても、睡眠環境を変えても、睡眠障害が根本的に改善しない人が多いのはなぜなのか。

「世界睡眠デーに向けて、睡眠障害の本質的原因を“呼吸と自律神経”の観点から整理したレポートを公開」します。

■ なぜ睡眠障害は解消しないのか

一般的に睡眠障害の原因は次の3つに分類されます。

心配・不安などの精神的ストレス 痛み・姿勢など身体的ストレスSASなどの呼吸障害

一見バラバラに見えるこれらの原因には、共通点があります。

それが

「交感神経優位」です。

■ 交感神経優位がつくる“眠れない身体”

交感神経が優位になると、身体は「戦闘モード」に入り、次のような変化が起こります。

呼吸が浅くなる 酸素（O2）の取り込みが低下 自律神経バランスが乱れる 血流が悪化 心拍・血圧が上昇 心臓への負荷が増える 免疫・消化機能が低下 ストレスホルモンが増加し、ホルモンバランスが乱れる

つまり、眠れるはずの身体が、眠れない身体に変わってしまうのです。

■ 睡眠研究が“呼吸と自律神経”に十分アクセスしてこなかった

従来の睡眠研究は、

睡眠時間 睡眠効率 脳波（レム・ノンレム）

といった「量」や「脳の状態」に焦点が当てられてきました。

しかし近年の研究では、

睡眠中の呼吸の質（低呼吸・低換気）が、自律神経・心血管・免疫に大きく影響する

ことが明らかになっています。

■ 低呼吸（浅い呼吸）がもたらす悪循環

最新の研究では、睡眠中の低呼吸が

慢性的な低酸素（O2不足）交感神経の過剰興奮心拍・血圧の上昇心血管疾患リスクの増加

につながる可能性が示されています。

特に2025年の研究では、

夜間の低酸素が心筋梗塞や脳卒中などの重大心血管イベントの発生率を押し上げる

ことが報告されています。

■ 睡眠障害の本質は「呼吸 × 自律神経 × 姿勢」

睡眠障害の改善には、

呼吸の深さ・酸素の取り込み・自律神経の安定

という“身体の根本”にアクセスする必要があります。

世界睡眠デーを前に、私たちは「呼吸の質」に注目した新しい睡眠観を提案します。

■ 一般生活者429人に聞いた「枕に関する実態調査」

今回、当社では睡眠や枕に対する悩みの実態を把握するため、

一般生活者429人を対象にアンケート調査を実施しました。

・Q1. 現在使用している枕の満足度について

満足している：1.8％

そこそこ満足している：12.4％

やや不満がある：38.0％

満足できる枕が見つからない：47.8％

実に約86％の人が、枕に対して何らかの不満を抱えているという結果になりました。

特に、「満足できる枕が見つからない」と回答した人が最も多く、

枕選びそのものが多くの人にとって難しい課題であることがうかがえます。

・Q2. 枕の保有数について

1～3個：80.0％

4～6個：14.7％

7個以上：1.3％

枕は使わない：0.7％

枕の代わりにタオルなどを使用：3.3％

約2割の人が複数の枕を所有しており、

「合う枕を探し続けている」「試行錯誤している」実態が見て取れます。

また、枕を使わずタオルなどで代用している人も一定数存在し、

既存の枕が身体や呼吸に合っていない可能性も示唆されます。

※調査概要

調査期間：2025年12月2日～13日

調査機関：委託先 株式会社アイズ

調査対象：一般生活者

調査人数：429人

調査方法：インターネットアンケート

調査内容：枕の満足度・保有数に関する調査

■ 次回予告

第2回では、睡眠中の低呼吸が起きる科学的根拠などについて紹介します。

