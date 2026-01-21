赤ちゃんのファーストカット、56％が“ママが切った”と回答！初めてのヘアカットは誰が切った？【アンケート調査】
美容室の口コミサイト「ヘアログ」（ https://hairlog.jp/ ）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、全国の20代～50代の男女を対象に、「子どもの初めてのヘアカットは、誰が切りましたか？」のアンケート調査を実施しました。アンケート結果をもとに、子どもの初めてのヘアカットに関する意識と実態ついて調査・分析しましたのでご報告いたします。
■56%の人が「ママ」が切ったと回答！
「子どもの初めてのヘアカットは、誰が切りましたか？」の質問では、『ママ』が56%、『パパ』が18%、『美容師・理容師』が21%、『祖父母・親戚など』が5%という結果となりました。
以下に理由をまとめました。
【ママ（56%）】
[子どもが安心できると思ったから]
・子どもが人見知りだったので、家で自分（ママ）が切ることで大人しくしていてくれたから。（30代／女性／兵庫県／専業主婦）
・初めてのヘアカットは赤ちゃんが不安がらずに済むことが一番大切だと思い、慣れているママにお願いしました。（40代／男性／静岡県／正社員）
・他に任せられる人はいないし、とても美容院で大人しく出来てたとも思えないので。（40代／女性／岐阜県／専業主婦）
・他の人の手よりもやはり一番身近な母親のほうが子が安心するからです。（50代／男性／新潟県／正社員）
[思い出としてママが切りたかったから]
・初めての娘の髪の毛は私（ママ）が切りたかったから。（30代／女性／大阪府／パート、アルバイト）
・初めてのことなので自分（ママ）でやりたいと思ったからです。（30代／女性／愛知県／正社員）
・自分（ママ）の大事な子供なので、自分で切りたかったからです。（50代／女性／愛知県／専業主婦）
[簡単なカットだと思ったから]
・一番最初はプロにカットしてもらうほどの毛量でもなくやわらかい毛なので母親である私がカットするのが良いかなと思ったから。（50代／女性／埼玉県／パート、アルバイト）
・赤ちゃんの時の髪切りは失敗しても本人が文句を言う訳でもなく、見た目も赤ちゃんなのでそんなに気になる事もないので。（40代／男性／大阪府／自営業、自由業）
・伸びてきた髪が多少、邪魔な程度で、まだ小さい子供なので見た目を気にする必要がなかったから。（40代／男性／静岡県／自営業、自由業）
【パパ（18%）】
[パパが器用だと思ったから]
・旦那はそれなりの器用さがあるので、安心して任せる事ができたので。（40代／女性／東京都／正社員）
・手先が器用で上手そうだったのでさせてみたら、とても可愛く仕上がったから。（20代／女性／宮崎県／正社員）
・パパの方が私よりも器用なので安心して任せられてお金もかからず経済的だと思いました。（30代／女性／宮城県／自営業、自由業）
・旦那の方が妻である私よりも器用だし、髪の毛で筆にしたかったので、よりきれいに切ってほしいと思ったから。（40代／女性／神奈川県／自営業、自由業）
[自宅で家族が切るほうがよいと思ったから]
・小さい時は髪切りをすると暴れ回るため、散髪屋さんに迷惑かかると思い、自分（パパ）で散髪をしました。（40代／男性／大阪府／正社員）
・初めてのヘアカットにこだわりがないから誰でもよかった。（30代／女性／東京都／専業主婦）
