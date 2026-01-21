元Jリーガー・苅部隆太郎、Instagram8万人突破 ー 10年の海外生活で見つけた「日本の価値」を世界に発信

AMIDA CLAN Co., Ltd.

AMIDA CLAN Co., Ltd.（所在地：神奈川県鎌倉市、代表：苅部隆太郎）は、2025年1月、インバウンドに特化したInstagramフォロワー数8万人を突破したことを発表いたします。 国内外で複数事業を展開する実業家・苅部隆太郎氏（元プロサッカー選手）が、インバウンドSNSマーケティング「AMIDA CLAN」を通じて日本の魅力を世界に発信している。J2・FC岐阜から東南アジア4カ国のプロリーグで7年以上プレーし、現役時代から複数の事業を立ち上げてきた異色のキャリア。10年以上の海外生活で培った「外から見た日本の価値」が、80,000人のフォロワー獲得と移住者創出に繋がっている。

■ 背景：なぜ元Jリーガーがインバウンド事業を始めたのか

「日本にいた時は、日本の良さが分からなかった」──苅部氏は、10年以上の海外生活を振り返りこう語る。

1992年、東京都生まれ。青山学院幼稚園から通い、語学留学なしで高校卒業時には英語を話せるようになっていた。川崎フロンターレの育成組織（U-15、U-18）で技術を磨き、Jリーグ選抜にも選出。明治大学商学部を卒業後、2016年にJ2・FC岐阜でプロサッカー選手としてキャリアをスタート。

Jリーグ時代から海外での生活に憧れを抱いていた苅部氏は、その後インドネシア、ベトナム、タイ、マレーシアと東南アジア各国のプロリーグで7年以上プレー。現役時代から複数の事業を立ち上げる実業家としての一面も持っていた。

■ 転機：ヨーロッパで見た「日本ブランド」の現実

2021年に現役を引退後、苅部氏はビジネスの世界に本格的に飛び込み、いろんな国を回った。

実際に訪れたヨーロッパ各地で、日本人気は凄まじかった。しかし、衝撃を受けたのは、日本食やJAPANブランドを謳う店舗の多くが、日本人以外によって経営されていたことだった。

「日本の魅力が世界で愛されているのに、それを伝えているのが日本人ではない。これは大きな問題だと感じました。世界を回りながら、日本の魅力をもっと日本人が英語で伝えるべきだと強く思いました」。

その後、苅部氏は「日本人の声で日本を届ける」ことをモットーに発信を始めた。日本の伝統文化、職人技、地域の魅力を英語で発信し続けることで、10ヶ月で80,000人のフォロワーを獲得。フォロワーのメインはアメリカ人を中心とした欧米圏の訪日検討層で、鎌倉の投稿で110万再生、外国人2名の移住誘致など、驚異的な成果を上げている。

■ 10年の海外生活で見えた「3つの日本の価値」

価値1：精神性と礼儀正しさ

「東南アジアで生活していると、日本人の礼儀正しさ、時間を守る姿勢、相手への配慮が、いかに特別なものかを実感しました。これは外国人が最も尊敬し憧れる日本の価値です」。

価値2：伝統と現代の融合

「寺社仏閣と最先端のテクノロジーが共存する国は、世界中を探しても日本だけ。外国人は、この『古いものと新しいものが調和している』ことに強く惹かれます」。

価値3：細部へのこだわり

「日本の職人技、おもてなし、食へのこだわり。これらは海外では絶対に体験できない価値です。しかし、その素晴らしさを外国人に伝える『発信』が圧倒的に足りていない」。

■ 元Jリーガーだからこそできる「信頼される発信」

苅部氏がインバウンド事業で成功している理由は、元アスリートとしての信頼性と青山学院で培った英語力にある。

東南アジアでプロサッカー選手として活躍していた苅部氏は、現地で多くのファンとの繋がりを築いた。引退後もSNSを通じて関係を継続し、日本の魅力を英語で発信し始めると、フォロワーは急増。10ヶ月で80,000人に到達した。フォロワーの中心はアメリカ人を含む欧米圏の訪日検討層で、購買力の高い層にリーチできることが強みだ。

「元プロサッカー選手」という肩書きは、外国人にとって信頼の証。広告色の強い企業アカウントや、単発で投稿する外国人インフルエンサーとは異なり、「信頼できる日本人からのおすすめ」として受け取られる。

■ 異色のキャリア：アスリート×実業家×文化継承川崎フロンターレU-18からJリーグへ

青山学院幼稚園から高等部を経て、川崎フロンターレの育成組織（U-15、U-18）で技術を磨き、Jリーグ選抜にも選出。明治大学商学部を卒業後、J2・FC岐阜でプロサッカー選手としてキャリアをスタート。

東南アジア7年、現役時代から事業家

Jリーグ時代から海外での生活に憧れを抱き、インドネシア、ベトナム、タイ、マレーシアと東南アジア各国のプロリーグで7年以上プレー。現役時代から国内外で複数の事業を立ち上げる実業家としての一面を持つ。

2021年引退、ビジネスの世界へ本格参入

2021年に現役を引退後、ビジネスの世界に本格的に飛び込み、いろんな国を回った。ヨーロッパ各地で日本ブランドが日本人以外に経営されている現実を目の当たりにし、「日本人の声で日本を届ける」ことを決意。

2025年AMIDA CLAN創設

2025年にAMIDA CLANを創設。日本の精神文化を100年先へ継承するコミュニティ「日本スピリット協会（JSA）」の4,500人ネットワークとも連携し、文化継承×インバウンド需要創出の両立を目指す。

■ 代表コメント

苅部隆太郎（AMIDA CLAN 創設者/代表）

「日本を10年以上離れて、外から見たからこそ分かったことがあります。日本の伝統文化、精神性、地域の魅力は、世界中の人々が本当に求めているものです。しかしヨーロッパで日本食レストランが日本人以外に経営されている現実を見て『日本人の声で日本を届けなければ』と強く思いました。元Jリーガーとして東南アジアで築いた信頼関係と青山学院で培った英語力、実業家として複数の事業を経営してきた経験を活かし日本の本物の魅力を世界に届けたい。現在、フォロワーの中心はアメリカ人を含む欧米圏の富裕層です。AMIDA CLANは日本を愛する80,000人の外国人と、日本のインバウンド事業者を繋ぐプラットフォームです」。

■ 今後の展望：アスリートのセカンドキャリアの新モデル

苅部氏のキャリアは、アスリートのセカンドキャリアの新しいモデルとして注目されている。

現役時代から事業を立ち上げ、引退後は海外で培ったネットワークを活かしてインバウンド事業で成果を上げる。アスリートの実行力×ビジネスの戦略性×文化継承という「三刀流」で、日本の観光産業と地域経済に貢献する。

また、苅部氏は自身の経験を活かし、Jリーグから東南アジアを目指す選手へのサポートや相談にも乗っている。さらに、J1でプレーする現役選手たちに対しても、現役中からのビジネス立ち上げのサポートやSNSを使ったブランディングを教えており、アスリートのセカンドキャリア支援にも力を入れている。

2026年は、全国100社以上のインバウンド事業者との契約を目標とし、地方自治体との連携プロジェクトも展開予定。2027年以降は、JSA 4,500人コミュニティと協働し、日本文化の継承とインバウンド需要創出を両立させるエコシステムの構築を目指す。

■ AMIDA CLANのサービス概要インバウンドPRコンサルティング

スポット投稿プラン：20万円/回

継続ブランディングプラン：15-50万円/月

アンバサダー型SNS運用サービス

ベーシック運用：15万円/月

スタンダード運用：30万円/月

アンバサダー運用：50万円/月（80,000人コラボ投稿月2本含む）

※初回相談無料

※サービス資料ダウンロードはこちらから(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/176288?tab=press_kit&i=24288be4-32e1-4439-ab3e-63ccbc160f58)

■ AMIDA CLANについて

サービス名：AMIDA CLAN（アミダ クラン）

代表：苅部隆太郎（Ryutaro Karube）

事業内容：日本のインバウンド事業者向けSNSマーケティング・プラットフォーム

設立：2025年（海外向け活動開始）、2026年1月19日 日本向けサービス正式ローンチ

ミッション：「日本の本物を、世界へ」

ウェブサイト：https://amidaclan.com/

代表プロフィール：

1992年、東京都生まれ。

青山学院幼稚園から高等部、明治大学商学部を卒業。

川崎フロンターレの育成組織（U-15、U-18）で技術を磨き、Jリーグ選抜にも選出。

J2・FC岐阜でプロサッカー選手としてキャリアをスタート後、東南アジア各国のプロリーグでプレー。現役時代から国内外で複数の事業を立ち上げる実業家としての一面を持つ。

2021年に現役引退後、2025年にAMIDA CLANを創設し、2026年1月19日に日本向けサービスを本格始動。

