【ANNA SUI】春らしい桜と白うさぎのコレクション

甘いルックスとロックなハート。キュートとクール、ファンタジーとウィット。GOODガールとBADガール。

相反するテイストのミックスが魅力なANNA SUIのアクセサリーより、春らしい桜と白うさぎのコレクションが登場。

春の象徴である桜の、繊細に重なる花びらを美しいグラデーションで表現しました。

咲き誇る花でおめかしした白うさぎの、ころんとしたフォルムやつぶらな瞳が、コレクションに愛らしさを添えます。

桜の花びらをイメージした蝶モチーフも、ブランドらしいアクセントに。

ピンクゴールドをベースにした優しい色彩が、新たな季節の装いを華やかに、そして幻想的に彩ります。

ネックレス（桜）\27,500、ネックレス（うさぎ） \28,600／ピアス・イヤリング 各\18,700／ブローチ \24,200／ブレスレット \16,500 ※すべて税込価格桜モチーフ ネックレス \27,500蝶モチーフ ピアス／イヤリング \18,800桜モチーフ ブローチ \24,200

うさぎモチーフ ネックレス \28,600うさぎモチーフ リング \16,500うさぎモチーフ ブレスレット \16,500

■発売日：2026年1月15日頃より発売中

■取扱い：東武百貨店池袋店、ほか全国百貨店ANNA SUIアクセサリー売場(https://vendome.jp/aoyama/stores?bslg=anna-sui)、ANNA SUI公式オンラインストア(https://annasui.co.jp/collections/accessory)など