【ANNA SUI】春らしい桜と白うさぎのコレクション
株式会社ヴァンドームヤマダ
甘いルックスとロックなハート。キュートとクール、ファンタジーとウィット。GOODガールとBADガール。
相反するテイストのミックスが魅力なANNA SUIのアクセサリーより、春らしい桜と白うさぎのコレクションが登場。
春の象徴である桜の、繊細に重なる花びらを美しいグラデーションで表現しました。
咲き誇る花でおめかしした白うさぎの、ころんとしたフォルムやつぶらな瞳が、コレクションに愛らしさを添えます。
桜の花びらをイメージした蝶モチーフも、ブランドらしいアクセントに。
ピンクゴールドをベースにした優しい色彩が、新たな季節の装いを華やかに、そして幻想的に彩ります。
ネックレス（桜）\27,500、ネックレス（うさぎ） \28,600／ピアス・イヤリング 各\18,700／ブローチ \24,200／ブレスレット \16,500 ※すべて税込価格
桜モチーフ ネックレス \27,500
蝶モチーフ ピアス／イヤリング \18,800
桜モチーフ ブローチ \24,200
うさぎモチーフ ネックレス \28,600
うさぎモチーフ リング \16,500
うさぎモチーフ ブレスレット \16,500
■発売日：2026年1月15日頃より発売中
■取扱い：東武百貨店池袋店、ほか全国百貨店ANNA SUIアクセサリー売場(https://vendome.jp/aoyama/stores?bslg=anna-sui)、ANNA SUI公式オンラインストア(https://annasui.co.jp/collections/accessory)など