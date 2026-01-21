『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』イングランド強豪クラブのスーパースターが登場する“FEVER STAR FES”開催！

株式会社セガ

好評配信中のスポーツ育成シミュレーションゲーム『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』（以下 サカつくRTW）では、イングランド強豪クラブのスーパースターが、得意戦術中央突破の新★5選手として登場する“FEVER STAR FES”を2026年1月21日（水）より開催します。

◆【スペシャルログインボーナスも！】FEVER STAR FES

「コール・パーマー」「トレヴォ・チャロバー」「マロ・ギュスト」「リース・ジェームズ」「ロメオ・ラヴィア」といったイングランド強豪クラブのスーパースターが、得意戦術中央突破の新★5選手として登場する“FEVER STAR FES”を開催！ あわせて、★4バージョンの選手たちがもらえる“スペシャルログインボーナス”も実施します。

今回のスカウトは「通算ボーナス」付きです。この“FEVER STAR FES”で通算300人目の選手を獲得すると、スカウトにラインナップされている★5選手の中から好きな1人を選んで獲得できる「FEVER STAR FES交換チケット」が手に入ります。

・特典付きスカウト／通常版スカウト

開催期間：2026年1月21日（水）～2月11日（水）10:59

イングランド強豪クラブのスーパースターが新★5選手として登場する特別なスカウトです。

特典付きスカウトでは、STEP1・5・9・10で「新★5選手1人確定」や「★5選手出現確率アップ」の特別獲得枠が付き、その他のSTEPでも「能力UP極秘練習」10個と「能力UP秘密練習」20個が特典アイテムとして付きます。

＜コール・パーマー＞

＜トレヴォ・チャロバー＞

＜マロ・ギュスト＞

＜リース・ジェームズ＞

＜ロメオ・ラヴィア＞

▼スペシャルログインボーナス

開催期間：2026年1月21日（水）～2月11日（水）3:59

期間中のログインで、今回の“FEVER STAR FES”にもラインナップされた選手たちの★4バージョンが5人獲得できます。

◆【サカつくシリーズ30周年記念！】特別ミッション

1996年2月23日の『J.LEAGUE プロサッカークラブをつくろう！』発売から、まもなく「サカつく」シリーズが30周年を迎えることを記念して、“サカつくシリーズ30周年記念特別ミッション”を開催します。

期間中、限定ミッションクリアで1日1回100GB(無償)、合計3,000GB(無償)を獲得できます。どうぞお見逃しなく！

開催期間／ミッション

2026年1月22日（木）～2月1日（日）3:59 ／ 試合で5得点する

2026年2月1日（日）4:00～2月11日（水）3:59 ／ 試合で5勝する

2026年2月11日（水）4:00～2月21日（土）3:59 ／ 試合を10試合行う

◆【第12回】★STAR CHALLENGE★

開催期間：2026年1月21日（水）～1月28日（水）10:59

“STAR CHALLENGE”は、自身のクラブにやってきた強化選手を、さまざまな育成メニューを自由に選択しながら強化育成するイベントです。

試合やトレーニングなどをこなしながら日程を進めることで、選手の特徴やスキルを習得させたり、レアリティをアップさせることができます。“STAR CHALLENGE”イベント内で獲得できる強化ポイントを使い、伸ばしたい能力を集中的に強化することも可能です。強化選手を自分好みに育成し、100日踏破を目指しましょう！

今回の強化選手はブラジルからやってきた「マクスマル」選手です。なお、81日目以降で、 “STAR CHALLENGE”でしか獲得できない新スキル「Exプッシュアップドリブル」が手に入ります。

・スターチャレンジ特別ミッション

デイリーミッション開催期間：2026年1月22日（木）4:00～1月28日（水）3:59

1回限定ミッション開催期間：2026年1月21日（水）～1月28日（水）10:59

期間中、特定の条件を達成すると報酬がもらえる限定ミッションを開催します。ミッション達成で「能力UP極秘練習」やGB、「監督スカウトチケット」などが獲得できます。

＜マクスマル＞

◆【新★6監督が獲得できる期間限定ミッション開催！】新監督登場

開催期間：2026年1月21日（水）～2月11日（水）10:59

該当の選手を編成すると強くなるフォーメーションコンボ「赤薔薇の勇躍」と戦術得意度Lv10を持つ新★6監督「Ｅ・カレスマ」が登場します。

★6監督「Ｅ・カレスマ」は、特別ミッション「10試合行う」で獲得できます。

＜新★6監督「Ｅ・カレスマ」＞

■「サカつく」シリーズ30周年！ 特設サイトがオープン

2026年2月23日（月）の「サカつく」シリーズ30周年を記念して、本日特設サイトをオープンしました。

今後、シリーズ30周年に関わるキャンペーン情報などを順次公開していきますので、どうぞお楽しみに！

「サカつく」シリーズ30周年特設サイト：https://www.sakatsuku.com/30th/

※各施策の詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

