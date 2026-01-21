【ちえうみPLUS】「特集 オウム真理教――地下鉄サリン事件から30年を振り返る――」。宗教学者の井上順孝氏による寄稿「カルト問題の深奥―なぜ引き込まれるのか」が掲載
【記事】
カルト問題の深奥―なぜ引き込まれるのか
筆者・井上順孝
https://chieumiplus.com/article/feature-aum30-cult(https://chieumiplus.com/article/feature-aum30-cult)
【特集 オウム真理教――地下鉄サリン事件から30年を振り返る――】
ちえうみPLUSでは、多様な角度で見つめなおし、宗教の在り方を問う特集を企画。
特集関連記事一覧：https://chieumiplus.com/tags/feature-aum30
【プロフィール】
井上順孝（いのうえ・のぶたか）
1948年生。東京大学大学院中退、東京大学助手、國學院大學教授を経て、現在國學院大學名誉教授／博士（宗教学）／（公益財団）国際宗教研究所・宗教情報リサーチセンター長／宗教文化教育推進センター長／アメリカ芸術科学アカデミー外国人名誉会員／元「宗教と社会」学会会長、元日本宗教学会会長
主な著書に『神道の近代――変貌し拡がりゆく神々』春秋社 2021年／『グローバル化時代の宗教文化教育』弘文堂 2020年／『世界の宗教は人間に何を禁じてきたか』河出書房新社 2016年／『本当にわかる宗教学』日本実業出版社 2011年／『認知宗教学から見る現代宗教』法蔵館 2025年 など
